México

México logra presencia en ranking de los mejores hospitales de América Latina 2025

Tres nosocomios mexicanos se posicionan dentro del Top 20 del ranking regional

Por Jorge Contreras

Guardar
Usuarios han reportado que sigue
Usuarios han reportado que sigue el desabasto de medicinas en hospitales públicos (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

México cuenta con nueve hospitales dentro del Ranking de los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina 2025, elaborado por la consultora regional IntelLat, que evalúa las capacidades hospitalarias en la región.

El estudio destaca que la evaluación de instituciones médicas privadas impulsa la calidad en la atención y contribuye a procesos de mejora continua, al medir diversas dimensiones clave:

1 Seguridad y resultados clínicos

2 Personas

2 Producción de conocimiento

4 Eficiencia operativa y financiera

5 Tecnología

6 Telemedicina y home hospital

7 Experiencia del paciente

8 Sostenibilidad

9 Prestigio local y regional

México en el ranking regional

De los 80 hospitales evaluados en 2025, Brasil lidera con 30 instituciones, seguido de Colombia con 26, y México con nueve.

Entre ellos, tres lograron posicionarse en el Top 20:

  1. Centro Médico ABC (Ciudad de México), lugar 8
  2. Hospital Zambrano Hellion - Tec Salud (San Pedro Garza García, Nuevo León), lugar 16
  3. Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad (Monterrey, Nuevo León), lugar 18

Otros hospitales mexicanos incluidos fueron: Hospital Infantil Teletón de Oncología (Querétaro, 38°), Hospital Galenia (Cancún, 40°), Doctors Hospital AUNA (Monterrey, 43°), Hospital Clínica Nova (Monterrey, 55°), OCA Hospital AUNA (Monterrey, 73°) y Doctors Hospital East AUNA (Monterrey, 79°).

La ausencia de hospitales públicos

Desde 2011 no se evalúan
Desde 2011 no se evalúan hospitales públicos en México, en la foto, el Hospital de Especialidades en Torreon, estado Coahuila (REUTERS/Terrazas)

Desde 2011 no se evalúan hospitales públicos en México. En ese año, la entonces Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud analizó 584 hospitales mediante el Observatorio de Desempeño Hospitalario.

El estudio reveló deficiencias en camas disponibles, equipos de alta especialidad y distribución de especialistas, además de un alto número de urgencias no reales y desigualdades en la atención a pacientes foráneos y adultos mayores.

En 2022, el Consejo de Salubridad General (CSG) suspendió su programa de certificación de hospitales para actualizar el Modelo Único de Evaluación de la Calidad (MUEC), el cual aún no se implementa plenamente.

En 2024, el CSG y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud realizaron talleres de difusión, recibiendo 298 solicitudes de evaluación de hospitales e institutos, de las cuales 62 por ciento correspondían a instituciones públicas. Sin embargo, apenas 1 por ciento tenía antecedentes en certificación.

Con estos resultados, México mantiene una participación limitada pero destacada en el sector privado, mientras que la evaluación del sistema público continúa en pausa, lo que refleja un reto pendiente para garantizar la calidad hospitalaria en el país.

Temas Relacionados

HospitalesestudioRankingMejores Hospitales y Clínicasmexico-noticias

Más Noticias

Colectivos feministas convocan a marcha 28S en CDMX para exigir despenalización del aborto: dónde y a qué hora será

La marcha se realizará en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible

Colectivos feministas convocan a marcha

Alcalde de Uruapan advierte un levantamiento de armas por violencia de cárteles: “La gente está hasta la ching...”

Carlos Manzo pidió al gobierno estatal y federal su apoyo para enfrentar la inseguridad en el municipio

Alcalde de Uruapan advierte un

Festival de Tango México 2025 en CDMX: cuándo y dónde, incluye develación de Mural en homenaje a Carlos Gardel

En esta edición se llevará a cabo el Primer Campeonato Internacional

Festival de Tango México 2025

Estudiante de CCH Sur denuncia amenazas y clima de inseguridad tras reciente asesinato el plantel | Video

Ante el incidente violento registrado en la escuela, un estudiante difundió un video en el señala a las autoridades por no tomar medidas al respecto

Estudiante de CCH Sur denuncia

La espada de Cortés, el anillo de Maximiliano y el primer autorretrato de Frida Kahlo: la colección de arte que dejó Mauricio Fernández

El empresario y político contaba con una colección de arte de más de 3 mil 500 piezas

La espada de Cortés, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Uruapan advierte un

Alcalde de Uruapan advierte un levantamiento de armas por violencia de cárteles: “La gente está hasta la ching...”

Detienen en Cancún a “El Inge”, presunto autor intelectual del asesinato del líder hotelero Mario Machuca

Hallan en autobús compartimento oculto con 50 paquetes de heroína y fentanilo en Sonora

Hombre se atrinchera en Culiacán, transmite en vivo operativo de seguridad por TikTok y se vuelve viral | VIDEO

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable por delitos de crimen organizado y tráfico sexual en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Dalilah Polanco de

Acusan a Dalilah Polanco de ser la tercera entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani: “Nunca ha dicho la verdad”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

“El día que quieras”: René Franco reta a Ricardo Pérez a un cara a cara tras burlarse de los programas de espectáculos

Elaine Haro tras su salida de “La Casa de los Famosos México 3”: “Aprendí a no tomarme las cosas personales”

Alexis Ayala dice que Aldo de Nigris y Aaron Mercury “se gustan” en La Casa de los Famosos México | VIDEO

DEPORTES

¡De vuelta a la F1!

¡De vuelta a la F1! Así fue la primera visita de Checo Pérez a Cadillac

Terence Crawford y su equipo descarta revancha con Canelo Álvarez tras victoria en Las Vegas

FC Juárez vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

¿Premio o castigo? Chivas reporta baja de ‘Chicharito’ Hernández en partido vs Necaxa

WWE Worlds Collide bate récord de audiencia en vivo y marca un hito en la lucha libre mexicana