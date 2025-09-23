Emiliano Aguilar explota en plena entrevista en vivo tras preguntas sobre su vida privada: “No le voy a decir nada”

Emiliano Aguilar deja atrás las polémicas y se acerca a su familia: así suena su debut en el regional mexicano. (Cortesía)

Emiliano Aguilar continúa envuelto en controversia por un conflicto familiar con Pepe Aguilar. Derivado de ello, no solo ha destapado información sobre su padre, también sobre sus hermanos Leonardo y Ángela Aguilar, ya sea en redes sociales o en diversas entrevistas con medios de comunicación.

Fue en una de estas charlas donde explotó en contra de una reportera tras ser cuestionado respecto a su vida privada, específicamente de las declaraciones que una de sus exnovias hizo sobre su romance.

“No voy a hablar de eso, a ustedes no les voy a decir nada, pero la verdad sí va a salir”, respondió en conversación con ¡Qué Pokár! El juego de la fama de Televisa Guadalajara.

(IG: @televisa_espectaculos)

De acuerdo con la información que compartió Televisa Espectáculos en redes sociales, el rapero habría terminado la entrevista de forma abrupta.

“Por qué me vienen a preguntar cosas que ni al caso (...) Qué bueno, para que vean cómo son de lacras todos los medios. Si vamos a hablar de mi proyecto, vamos a hablar de mi proyecto, si no por qué me preguntas puras estupi*ces, la neta”, dijo.

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce su punto de vista sobre lo ocurrido.

(Captura YouTube: Pepe Aguilar)

La entrevista se viralizó en redes sociales, donde algunos internautas criticaron al rapero por la manera en que reaccionó a las preguntas sobre su vida amorosa.

“Se enojó, pero él sí habla de su vida privada, de la vida privada de su hermana y ahora se enoja."

“Nos gusta hacer pero que no nos hagan. ¿De la vida privada de su hermana sí, pero de él no?

"De su vida privada no habla, pero de la vida privada de su Familia sí."

Cabe recordar que Emiliano Aguilar lleva varias semanas envuelto en una disputa mediática con su famoso padre y medios hermanos, esto a raíz de una declaración que Pepe Aguilar hizo sobre su exesposa y madre del rapero, Carmen Treviño.

¿Cuántos hijos tiene Emiliano Aguilar y quién es su madre?

El rapero ha procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores; sin embargo, recientemente su padre, Pepe Aguilar, destapó que tiene dos hijas.

Se especula que la mayor se llama igual que su famosa tía, Ángela, y habría nacido como resultado de una relación con una mujer llamada Violeta. Sobre la segunda hija, existen versiones que apuntan a que nació en 2022 y se llamaría Aís.

Emiliano no ha compartido públicamente imágenes ni información detallada sobre sus hijas. Tampoco ha revelado la identidad de la madre, solo ha confirmado que ambas son fruto de su relación con una expareja.