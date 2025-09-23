México

Acuerdos entre Aeroméxico y Delta seguirán vigentes en México, aclara la SICT

El gobierno mexicano explicó que los pasajeros con un boleto de cualquiera de las dos aerolíneas no verá afectada las rutas ni los horarios de vuelo

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El Departamento del Transporte de
El Departamento del Transporte de EEUU decidió que a partir del 1 de enero de 2026 concluirá el acuerdo de inmunidad para esta alianza. FOTO: REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

Este lunes, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se pronunció sobre la disolución de la alianza estratégica entre Aeroméxico y Delta Air Lines a raíz de la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Esta medida adoptada por EEUU estará vigente a partir del 1 de enero de 2026, y de acuerdo con el gobierno mexicano, los pasajeros que ya cuentan con un vuelo no tendrán problemas para viajar.

La SICT explicó que el pasajero que cuenta con un boleto de cualquiera de las dos aerolíneas no verá afectada las rutas ni los horarios de vuelo.

Además, los programas de viajero frecuente se mantendrán sin cambios, esto de manera recíproca. Por lo tanto, aún será posible acumular y canjear millas sin cambios.

Las autoridades de México destacaron que también se mantienen vigentes los acuerdos de código compartido entre ambas aerolíneas.

Aeromexico CEO Andres Conesa speaks
Aeromexico CEO Andres Conesa speaks during an event in the airline's, at the Benito Juarez International Airport, in Mexico City, Mexico, February 11, 2025. REUTERS/Kylie Madry

La SICT apuntó que la medida anunciada por el Departamento de Transporte de EEUU no limita los derechos de tráfico, ni los acuerdos de aviación entre los dos países, los cuales permanecen plenamente vigentes.

Por lo tanto, aseguró que el sector aéreo de México seguirá garantizando la conectividad entre ambos países, pues “se mantienen vigentes los acuerdos de código compartido” entre Aeroméxico y Delta.

Las razones de EEUU para poner fin a la alianza entre Delta y Aeroméxico

El Departamento de Transportes de Estados Unidos (DOT) ordenó a Aeroméxico y Delta poner fin a su acuerdo de empresa conjunta a partir del 1 de enero de 2026.

La decisión, según el DOT, responde a que México no ha corregido su incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo México-Estados Unidos de 2015, lo que, de acuerdo con la administración de Donald Trump, otorga una ventaja “injusta” a ambas aerolíneas en el mercado.

El organismo estadounidense retiró la inmunidad antimonopolio y la aprobación del acuerdo, tras considerar que desde julio, cuando el secretario de Transporte Sean P. Duffy intervino para proteger a los consumidores, no se han tomado medidas correctivas significativas.

La conectividad entre ambos países
La conectividad entre ambos países está garantizada, coinciden autoridades de ambas naciones. REUTERS/Mike Blake/File Photo

A pesar de la revocación, Estados Unidos permitirá que Delta y Aeroméxico mantengan su colaboración en áreas como códigos compartidos, marketing y programas de viajeros frecuentes, siempre que sea en condiciones de igualdad.

Además, Delta conservará su participación accionaria en Aeroméxico y ambas compañías podrán seguir operando todos sus vuelos actuales entre Estados Unidos y México sin restricciones.

Por lo tanto, como apuntó el gobierno mexicano, los pasajeros mantendrán sus beneficios.

Temas Relacionados

AeroméxicoDelta AirlinesSICTAviaciónmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre: Línea B con servicio lento por afluencia de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Las series de Netflix México que roban la atención HOY

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Las series de Netflix México

Susana Zabaleta es abucheada por la prensa y la artista acusa misoginia: “Echarle la culpa a una mujer”

Un grupo de reporteros sorprendió a la actriz en el aeropuerto con una protesta inusual, optando por no hacer preguntas y manifestando su descontento con la consigna “Prensa digna”

Susana Zabaleta es abucheada por

El alimento que debes incluir en tu dieta diaria para evitar el dolor de la artritis

Limitar el consumo de productos ultraprocesados y carnes rojas, entre otros, ayuda a controlar los síntomas de esta enfermedad

El alimento que debes incluir

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: habitantes se preparan para la gala de este lunes

Sigue la actualización minuto a minuto del reality show este lunes

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a chofer que transportaba

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

ENTRETENIMIENTO

Las series de Netflix México

Las series de Netflix México que roban la atención HOY

Susana Zabaleta es abucheada por la prensa y la artista acusa misoginia: “Echarle la culpa a una mujer”

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: habitantes se preparan para la gala de este lunes

Paul Anka regresa a CDMX a sus 84 años: fecha y preventa para el cantautor canadiense de ‘My Way’

Fey elogia a Yalitza Aparicio y divide comentarios: “Una actriz de tu talla”

DEPORTES

Julio César Chávez confirma que

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX