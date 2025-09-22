México

Resultados Progol y Revancha 22 de septiembre de 2025: ganadores del sorteo 2299

Aquí los resultados del sorteo Progol dados a conocer por la lotería mexicana y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Al finalizar cada jornada futbolera,
Al finalizar cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Progol (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública divulgó los números ganadores del sorteo Progol y Progol Revancha celebrado este lunes 22 de septiembre de 2024.

Se trata de uno de los sorteos más populares que utiliza los resultados de los partidos de futbol del fin de semana para entregar cientos de miles de pesos en premios. Averigua si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Progol

Sorteo: 2299.

Fecha: lunes 22 de septiembre de 2025.

Resultados:

  • Mazatlán vs Atlas: 1-1 (empate)
  • Tijuana vs León: 5-0 (local)
  • Pumas vs Tigres: 1-1 (empate)
  • Guadalajara vs Toluca: 0-3 (visitante)
  • Monterrey vs Águilas: 2-2 (empate)
  • Santos Laguna vs San Luis: 1-4 (visitante)
  • Tampico vs Cancún: 2-1 (local)
  • Alavés vs Sevilla: 1-2 (visitante)
  • Lazio vs Roma: 0-1 (visitante)
  • Torino vs Atalanta: 0-3 (visitante)
  • Lens vs Lille: 3-0 (local)
  • Auxerre vs Toulouse: 1-0 (local)
  • PSV vs Ajax: 2-2 (empate)
  • Santos vs Sao Paulo: 1-0 (local)

Resultados del Progol Revancha

Sorteo: 2299.

Fecha: lunes 22 de septiembre de 2025.

Resultados:

  • Atlante vs U. de Guad.: 1-0 (local)
  • Valencia vs Ath. Bilbao: 2-0 (local)
  • West Ham vs Crystal Pal: 1-2 (visitante)
  • Man. United vs Chelsea: 2-1 (local)
  • Arsenal vs Man. City: 1-1 (empate)
  • AZ Alkmaar vs Feyenoord: 3-3 (empate)
  • Los Angeles vs Salt Lake: 4-1 (local)
Progol (Infobae)
Progol (Infobae)

Cuánto tiempo tienes para cobrar tu premio de Progol

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Cómo puedes aumentar tus oportunidades de ganar el Progol, según la IA

Los resultados del sorteo
Los resultados del sorteo de Progol (Cuartoscuro)

Para aumentar tus chances en los pronósticos del Progol, la inteligencia artificial (IA) recomienda considerar estas estrategias basadas en análisis y uso de combinaciones múltiples:

Analiza el rendimiento reciente de los equipos: Revisa las estadísticas de los últimos cinco partidos, factores de localía (los equipos suelen rendir mejor en casa), lesiones, sanciones y el estado de jugadores clave.

No te limites a elegir solo ganadores locales o visitantes: Considera que el empate es una opción real en varios partidos, por lo que incluirlo en tus pronósticos mejora la cobertura.

Utiliza apuestas múltiples (dobles o triples): Puedes seleccionar más de un resultado posible en partidos inciertos para aumentar tus posibilidades, aunque incrementa el costo de la apuesta.

Forma combinaciones equilibradas: Alterna resultados y considera distintos escenarios para evitar concentrar tus apuestas en solo resultados favoritos o predecibles.

Aprovecha herramientas y plataformas digitales: Apps como TuLotero ofrecen análisis, resultados históricos y opciones para facilitar la elaboración de tus quinielas.

Juega con constancia y establece un presupuesto: La paciencia y regularidad pueden ayudarte a mejorar a largo plazo al ajustar tus pronósticos con base en análisis y experiencia.

Participa en grupos o coperachas: Jugar en conjunto con amigos o familiares permite cubrir más combinaciones y reducir costos, aumentando las chances generales.

Estas recomendaciones buscan mejorar tus probabilidades dentro de un juego que sigue siendo principalmente de azar, donde las probabilidades de acertar los 14 resultados son muy bajas (alrededor de 1 entre 14 millones).

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

ProgolPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cuál es el precio de las monedas de oro y plata en Banco Azteca y otras instituciones

Las piezas hechas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su costo puede subir o bajar diariamente

Cuál es el precio de

¿El exceso de vitaminas podría ser el culpable oculto de tus arrugas?

Conoce toda la verdad sobre este tema

¿El exceso de vitaminas podría

¿Las palomitas caseras en realidad son buenas para la salud?

Conoce todo sobre este popular snack

¿Las palomitas caseras en realidad

Fuerzas Armadas continuarán a cargo de la operación y seguridad en puertos y aduanas del país: Sheinbaum

La presidenta aseguró que la administración de aduanas terrestres seguirá a cargo de personal vinculado a la Defensa Nacional, mientras que las portuarias estarán bajo responsabilidad de la Marina

Fuerzas Armadas continuarán a cargo

Condenan a 133 años de prisión a Damián “N” por violación de su hijastra en Morelia

Damián “N” trasladaba a la menor a moteles para cometer los abusos, según la Fiscalía del Estado

Condenan a 133 años de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Chícharo”, presunto

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

Cae “El Orejas”, objetivo prioritario en Edomex ligado a extorsiones: sería miembro de un brazo armado de la Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

Las “cenizas” de Guana llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: participantes le dicen adiós entre aplausos

Revelan la identidad del hombre con quien fue captada besándose la viuda de Vicente Fernández |Video

Las Guerreras K-Pop dominan el ranking de de iTunes México en este inicio de semana

Fans de ‘Me caigo de risa’ piden que El Guana no regrese al show tras su eliminación: “Ni Mariana Echeverría, ni él”

DEPORTES

Cruz Azul es el nuevo

Cruz Azul es el nuevo súper líder, Chivas vuelve a caer en la tabla de posiciones y Puebla se mantiene como “sotanero”

La agenda deportiva de Santiago Giménez, Edson Álvarez y demás mexicanos en Europa

Balón de Oro 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver la gala en vivo desde México

América vs Pumas: este el precio de los boletos para el clásico capitalino

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford