Para qué sirve tomar té de frambuesa todos los días

La frambuesa es el fruto del arbusto Rubus idaeus, perteneciente a la familia de las rosáceas. Se caracteriza por su pequeño tamaño, color rojo intenso y sabor dulce con un toque ácido.

Está formada por múltiples drupas agrupadas en una sola estructura y contiene vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra.

Se consume fresca, en jugos, mermeladas, postres y, aunque mucha gente no lo sabe, también es posible consumirla en infusión para obtener todas sus propiedades, tal como te contamos a continuación.

Cuáles son los beneficios de tomar té de frambuesa para la salud

El té de frambuesa, preparado comúnmente con hojas de la planta de frambuesa (Rubus idaeus), ofrece varios beneficios para la salud, entre los cuales destacan los siguientes:

Aporte de antioxidantes: Las hojas de frambuesa contienen compuestos fenólicos y flavonoides que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

Propiedades antiinflamatorias: Puede reducir inflamaciones leves gracias a sus componentes bioactivos.

Alivio de molestias digestivas: Se le atribuye un efecto suave para calmar el malestar estomacal y mejorar la digestión.

Apoyo en la salud femenina: Tradicionalmente, el té de hoja de frambuesa se ha utilizado para aliviar molestias menstruales y apoyar el tono del útero durante el embarazo (siempre bajo supervisión médica).

Fuente de minerales: Aporta manganeso, calcio, magnesio y hierro, importantes para el funcionamiento del organismo.

Efecto astringente: Puede ayudar a disminuir la diarrea leve gracias a los taninos presentes en las hojas.

Cómo preparar y consumir té de frambuesa para obtener sus beneficios

Para preparar y consumir té de frambuesa con el fin de obtener sus beneficios, sigue estos pasos:

Ingredientes

1 a 2 cucharaditas de hojas secas de frambuesa (pueden ser de herbolaria o tiendas especializadas)

1 taza de agua (aproximadamente 250 ml)

Preparación

Calienta el agua hasta que hierva. Coloca las hojas secas de frambuesa en una taza o tetera. Vierte el agua caliente sobre las hojas. Deja reposar entre 5 y 10 minutos. Cuela la infusión para retirar las hojas. Consume el té tibio. Si prefieres, puedes endulzarlo ligeramente con miel o agregar unas gotas de limón.

Consumo recomendado

Una a dos tazas al día suelen ser suficientes para aprovechar sus beneficios.

Consulta con un profesional de la salud si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes alguna condición médica antes de consumir este o cualquier otro té de hierbas.

El té de hojas de frambuesa puede formar parte de una dieta saludable y variada, siempre con moderación y siguiendo recomendaciones personales según cada caso.