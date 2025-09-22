Niños encierran a adultos mayores con candado en Piedras Negras, Coahuila

Familiares de adultos mayores denuncian el hecho y piden medidas preventivas a las autoridades. Crédito: Archivo Infobae.

En la colonia Gobernadores de Piedras Negras, Coahuila, según lo reportado por el medio local AMG Noticias Coahuila, a partir de las 23:00 horas se presentaron hechos que involucraron a dos niños y a una pareja de adultos mayores, uno de ellos con discapacidad, en la vivienda ubicada en la calle Ignacio Cepeda Dávila 1224.

Lo ocurrido quedó reflejado en grabaciones de seguridad, en las que se aprecia cómo un niño y una niña caminaban hacia la entrada principal de la casa, se alejaron por un momento y después, regresaron para colocar un candado en la reja exterior de la vivienda. Esta acción dejó a los dos adultos mayores atrapados dentro de su hogar, imposibilitados de abrir la puerta por sí mismos.

La familia de la pareja de adultos mayores denunció los hechos, especialmente al considerar el estado de salud de uno de los afectados que está discapacitado, lo que acrecentó la sensación de peligro ante cualquier eventualidad que hubiera requerido una salida inmediata.

La familia dirigió su petición a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para que tome cartas en el asunto e investigue la responsabilidad de los menores involucrados. Añadieron que consideran fundamental un acercamiento con los padres de los niños, con el propósito de fomentar conciencia sobre la gravedad de este tipo de comportamientos y promover el diálogo preventivo dentro de la comunidad.

También apelaron a la policía municipal y los cuerpos de seguridad pública, demandando la aplicación de nuevas estrategias que mejoren la vigilancia y brinden mayor protección a los residentes de la zona.

Chocan drones en festejo del Grito de la Independencia en Piedras negras

El show de drones, que sustituía a los fuegos artificiales tradicionales, buscaba innovar las celebraciones patrias en la ciudad. Los aparatos debían formar figuras tricolores y despegar desde el estacionamiento del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sin embargo, a pocos segundos de iniciado el espectáculo, varios se estrellaron en el aire y cayeron, provocando la dispersión y el desconcierto entre la multitud congregada.

Según autoridades municipales, la empresa responsable del espectáculo de drones enfrentó una falla de conexión a internet, lo que ocasionó la pérdida de control sobre los dispositivos y la cancelación anticipada del evento. A pesar de la interrupción, informaron que no hubo personas lesionadas ni riesgos para los asistentes, y el resto del programa prosiguió sin incidentes.

Videos del accidente se difundieron rápidamente en plataformas digitales, generando comentarios irónicos y memes. Expresiones como “drones del bienestar” y críticas dirigidas al gobernador Jacobo Rodríguez se hicieron tendencia, reflejando la frustración de los asistentes y usuarios en redes sociales. Entre las bromas resaltó el comentario: “Lo bueno que no contrataron aviones para el espectáculo”.