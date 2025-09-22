México

Niños encierran a adultos mayores con candado en Piedras Negras, Coahuila

Los familiares buscan que se investigue la responsabilidad de los menores

Por Joshua Espinosa

Guardar
Familiares de adultos mayores denuncian
Familiares de adultos mayores denuncian el hecho y piden medidas preventivas a las autoridades. Crédito: Archivo Infobae.

En la colonia Gobernadores de Piedras Negras, Coahuila, según lo reportado por el medio local AMG Noticias Coahuila, a partir de las 23:00 horas se presentaron hechos que involucraron a dos niños y a una pareja de adultos mayores, uno de ellos con discapacidad, en la vivienda ubicada en la calle Ignacio Cepeda Dávila 1224.

Lo ocurrido quedó reflejado en grabaciones de seguridad, en las que se aprecia cómo un niño y una niña caminaban hacia la entrada principal de la casa, se alejaron por un momento y después, regresaron para colocar un candado en la reja exterior de la vivienda. Esta acción dejó a los dos adultos mayores atrapados dentro de su hogar, imposibilitados de abrir la puerta por sí mismos.

La familia de la pareja de adultos mayores denunció los hechos, especialmente al considerar el estado de salud de uno de los afectados que está discapacitado, lo que acrecentó la sensación de peligro ante cualquier eventualidad que hubiera requerido una salida inmediata.

Dos niños en Piedras Negras
Dos niños en Piedras Negras encerraron a pareja de adultos mayores al colocar un candado en su vivienda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia dirigió su petición a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para que tome cartas en el asunto e investigue la responsabilidad de los menores involucrados. Añadieron que consideran fundamental un acercamiento con los padres de los niños, con el propósito de fomentar conciencia sobre la gravedad de este tipo de comportamientos y promover el diálogo preventivo dentro de la comunidad.

También apelaron a la policía municipal y los cuerpos de seguridad pública, demandando la aplicación de nuevas estrategias que mejoren la vigilancia y brinden mayor protección a los residentes de la zona.

Chocan drones en festejo del Grito de la Independencia en Piedras negras

Show de drones en el
Show de drones en el Grito de Independencia de Piedras Negras termina en accidente por falla de conexión. (x.com/@wadelacruz)

El show de drones, que sustituía a los fuegos artificiales tradicionales, buscaba innovar las celebraciones patrias en la ciudad. Los aparatos debían formar figuras tricolores y despegar desde el estacionamiento del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sin embargo, a pocos segundos de iniciado el espectáculo, varios se estrellaron en el aire y cayeron, provocando la dispersión y el desconcierto entre la multitud congregada.

Según autoridades municipales, la empresa responsable del espectáculo de drones enfrentó una falla de conexión a internet, lo que ocasionó la pérdida de control sobre los dispositivos y la cancelación anticipada del evento. A pesar de la interrupción, informaron que no hubo personas lesionadas ni riesgos para los asistentes, y el resto del programa prosiguió sin incidentes.

Videos del accidente se difundieron rápidamente en plataformas digitales, generando comentarios irónicos y memes. Expresiones como “drones del bienestar” y críticas dirigidas al gobernador Jacobo Rodríguez se hicieron tendencia, reflejando la frustración de los asistentes y usuarios en redes sociales. Entre las bromas resaltó el comentario: “Lo bueno que no contrataron aviones para el espectáculo”.

Temas Relacionados

Piedras NegrasNiñosAdultos mayoresMenoresCoahuilaSeguridad públicamexico-noticias

Más Noticias

Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 200 pesos del lunes 22 al viernes 26 de septiembre

Actualmente, se está llevando a cabo la dispersión del quinto bimestre de este año, que abarca los meses de septiembre y octubre

Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios

Sheinbaum anuncia construcción de una universidad en Cancún

Además, el Infonavit y la Conavi impulsan la construcción de 48 mil 584 viviendas en Quintana Roo, beneficiando a 250 mil familias

Infobae

Tecladista de Oasis queda fascinado con la ‘merch’ pirata de su banda en CDMX: “Creatividad desbordante”

Christian Madden relató su experiencia explorando los coloridos puestos de recuerdos no oficiales, donde encontró desde camisetas de Oasis con Snoopy hasta imitaciones de Adidas, todo con el sello creativo mexicano

Tecladista de Oasis queda fascinado

¿Cuáles son los beneficios del jugo de betabel en ayunas?

Esta bebida puede contribuir a mejorar la salud, es importante saber en qué momento beberlo

¿Cuáles son los beneficios del

“Alexa”, la asistente virtual, ya sabe quién será el segundo lugar de La Casa de los Famosos México

La popular asistente de Amazon dejó a todos boquiabiertos al hablar en pasado sobre el futuro de uno de los concursantes, generando un torbellino de especulaciones

“Alexa”, la asistente virtual, ya
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Orejas”, objetivo prioritario

Cae “El Orejas”, objetivo prioritario en Edomex ligado a extorsiones: sería miembro de un brazo armado de la Unión Tepito

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: nominados preparan sus maletas

Tecladista de Oasis queda fascinado con la ‘merch’ pirata de su banda en CDMX: “Creatividad desbordante”

“Alexa”, la asistente virtual, ya sabe quién será el segundo lugar de La Casa de los Famosos México

Joaquín Cosío ‘El Cochiloco’ recuerda angustiante persecución que sufrió en el metro de CDMX y cambió su vida

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

DEPORTES

Emilio Fernando Alonso, narrador de

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?