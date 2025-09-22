México

La Casa de los Famosos México en vivo: Dalílah Polanco se salva de la eliminación

Se vive la tensión en la octava gala de eliminación

Por Anayeli Tapia Sandoval

04:49 hsHoy

Por decisión del público, Dalílah Polanco continúa su aventura por La Casa de los Famosos México y permanece una semana más.

04:33 hsHoy

Abelito salva a Aldo de Nigris

Abelito gana la salvación y decide otorgarle el beneficio a Aldo de Nigris, quien era el único habitante de Noche que estaba nominado. En la placa con riesgo de ser eliminados están: Dalílah Polanco, Shiky y Guana.

04:20 hsHoy

Durante la gala se permitieron preguntas del público a cada uno de los habitantes, quienes tuvieron que contestar al tiempo que tuvieron la posibilidad de ver un poco sobre cómo se aprecia el actuar de cada uno desde afuera.

04:14 hsHoy

Aldo De Nigris será el retador de Abelito por la salvación

La octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 dejó una de las sorpresas de la temporada: Aldo De Nigris ganó el reto del “elevador del destino” y se convirtió en el retador oficial de Abelito por la salvación.

El enfrentamiento inédito de esta gala puso a Guana y Aldo cara a cara en un juego de preguntas sobre momentos ocurridos en la casa. Aldo logró acertar más respuestas que su rival y ganó el derecho de retar al actual líder de la casa.

04:11 hsHoy

La Octava Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 comenzó con gran expectativa entre los habitantes y el público. Galilea Montijo se conectó en vivo para conocer el estado de ánimo de los nominados, quienes compartieron sus emociones antes de conocer decisión del público.

Durante el “sinceramiento”, los participantes expresaron de frente a quién querían fuera de la competencia. Guana fue el más señalado, acusado de deslealtad por abandonar el Cuarto Noche y nominar a su propio equipo Día, algo que marcó la conversación dentro de la casa.

