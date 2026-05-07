Sheinbaum pidió a EEUU extraditar a 6 criminales que aún no envían: exige “que cooperen” tras solicitar arresto de políticos

(Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al Gobierno de los Estados Unidos “que también cooperen” en los requerimientos que se le han hecho respecto a la extradición de criminales a México, esto luego de que pidieron la detención provisional de diez funcionarios mexicanos, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria informó que durante su gobierno han pedido el envío a México de seis personas: cuatro de ellas relacionadas con huachicol y dos con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

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“También queremos que ellos cooperen, México a enviado a más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Nosotros hemos pedido que ellos envíen a cerca de cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol; no han enviado a nadie. Les hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa; no han enviado a nadie”, detalló.

Ante esto, Sheinbaum dijo que se debe cooperar de manera mutua para que ambos países puedan llevar a cabo sus propios procesos.

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Pruebas son necesarias para la detención provisional de los funcionarios mexicanos, Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa este jueves en una rueda de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Estas declaraciones las realizó al ser cuestionada sobre las afirmaciones de Todd Blanche, fiscal general de los Estados Unidos, sobre nuevas acusaciones contra de políticos mexicanos luego de que los primeros (aún en funciones) fueron Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Al respecto, Sheinbaum dijo que es necesario que se brinden las pruebas que tienen en contra de los diez funcionarios mexicanos, ya que la única presentada fue “una hoja de papel” en la que se muestran cantidades y nombres; es decir, la narconómina revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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“Nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien se tiene que cumplir con la ley mexicana. Que se envíen pruebas y hasta ahora no han enviado pruebas, la única prueba que tienen la mostramos aquí, que es una hoja de papel que dice ‘Juanito 30 mil pesos’”, dijo.

Además, explicó que si Estados Unidos tiene “algo en contra de un mexicano” deberá presentar las pruebas para que sea juzgado en México.

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Colaboración será bajo cuatro puntos: soberanía va primero

(Presidencia)

La presidenta también dijo que siempre buscarán colaborar con los Estados Unidos pero que será bajo los cuatro puntos estipulados desde el inicio de su administración:

Respeto a la soberaní a y la integridad territorial

Responsabilidad compartida y diferenciada

Respeto y confianza mutua

Cooperación sin subordinación

Sheinbaum también dijo que desde el inicio de la colaboración se solicitó a Estados Unidos que se debía “reconocer” que tienen un grave problema de consumo de drogas, así como la afectación por el tráfico de armas hacia México, lo cual ya se integró en su estrategia contra los narcóticos del 2026.

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Finalmente, dijo que la comunicación con Donald Trump es permanente para trabajar de manera coordinada con respeto a la soberanía.