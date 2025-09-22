México

Quién fue el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

La eliminación número nueve de LCDLFM se desarrolló bajo un ambiente lleno de nerviosismo y tensión

Por Cinthia Salvador

La eliminación número nueve de LCDLFM se desarrolló bajo un ambiente lleno de nerviosismo y tensión. (Infobae México)

La octava noche de eliminación en La Casa de los Famosos México presentó un nuevo escenario de tensión entre los participantes y el público al avanzar una de las fases más esperadas de la temporada. Durante la gala transmitida el domingo 21 de septiembre, tres concursantes quedaron expuestos ante la inminente expulsión tras la dinámica habitual de posicionamiento y el giro del robo de la salvación aplicado en la misma jornada.

El foco estuvo sobre Abelito, quien resultó ganador de la salvación y eligió bajar de la placa a su amigo, Aldo de Nigris. Esta decisión sostuvo en la cuerda floja a Dalílah Polanco, Shiky y Guana, cuyos nombres se convirtieron en el centro de la polémica dentro y fuera de la casa.

Pocos minutos después, la conductora Galilea Montijo estableció contacto con los habitantes y presentó videos en los que familiares de los nominados enviaron mensajes de ánimo, lo que elevó el ánimo de los nominados y generó un momento de particular expectativa entre los televidentes.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Uno a uno, los nominados pasaron a la silla rotatoria, espacio reservado para la definición final. La tensión se reflejó en sus gestos. La primera salvada fue Dalílah Polanco, quien expresó su asombro ante el resultado y abrazó a quienes la acompañaban. Posteriormente, Shiky también fue convocado a permanecer, lo que generó el reencuentro con su compañera.

Tras más de 57 días de convivencia permanente, Guana quedó como el octavo eliminado de la temporada, cerrando una etapa marcada por la estrategia individual y el impacto de las decisiones en tiempo real. El público, a través de sus votos, definió la permanencia de los habitantes, mientras la producción mantuvo el suspenso hasta los últimos instantes de la velada.

“Me siento muy contento de todo lo que pasó allá adentro, me llevo una experiencia de vida, y lo que se queda en la casa, se queda en la casa”, fueron las primeras palabras del actor al abandonar el reality show.

Así fue la salida de Guana de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en el octavo eliminado. (X/@LaCasaFamososMx)

A continuación Guana se reencontró con Citlali, su novia quien lo recibió con mucha emoción y al abrazarse ambos rompieron en llanto. Minutos más tarde el actor se dirigió a la postagala con Wnedy Guevara donde reveló diversos detalles sobre la estrategia con la jugó dentro de La Casa de los Famosos México.

Integrantes de La Casa de los Famosos México 3 que permanecen en la competencia

  • Shiky
  • Dalílah Polanco
  • Aldo De Nigris
  • Mar Conteras
  • Abelito
  • Alexis Ayala
  • Aarón Mercury

