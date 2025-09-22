México

Dalílah Polanco y Shiky respaldan a Guana y niegan que los haya traicionado en La Casa de los Famosos México

La nominación y eliminación de la octava semana desató una oleada de reacciones tanto dentro como fuera del reality

Por Cinthia Salvador

La actriz aseguró que no hubo falta de lealtad por parte de Guana.

La reciente eliminación de Guana de La Casa de los Famosos México 2025 desató una oleada de reacciones tanto dentro como fuera del reality. El actor, que había permanecido más de 57 días en la competencia, se convirtió en el octavo expulsado tras un proceso de nominación que modificó la dinámica habitual y generó controversia entre los participantes y el público durante la semana.

Tras su eliminación, Dalílah Polanco fue quien realizó declaraciones enérgicas a favor de su excompañero.

Durante la jornada de nominación más tensa de la temporada, cuatro habitantes contaron con beneficios especiales que alteraron la estrategia colectiva. Guana obtuvo el poder de nominar a cuatro concursantes y asignarles dos puntos a cada uno, privilegio concedido tras ganar un reto en la dinámica de los tickets del “cine de terror”.

Fue entonces que la decisión del actor resultó inesperada: destinó sus votos a Aldo de Nigris, Mar Contreras, Dalílah y Shiky, los últimos dos integrantes de su propio equipo denominado ex cuarto Día y a quiénes les había prometido lealtad.

Guana habría nominado a sus propieo compañeros de equipo.

Las reacciones a esas nominaciones no se hicieron esperar. Panelistas del reality, incluida la conductora Galilea, cuestionaron los motivos del actor, ya que asignó votos a figuras aliadas dentro de la casa. El propio Guana reconoció su error cuando se revelaron los nominados y fue convocado por La Jefa al confesionario, espacio en el que admitió reflexionar sobre su conducta durante el juego.

Tras la noticia de su salida, seguidores utilizaron redes sociales para expresar inconformidad y acusaron al actor de actitud desleal. Tomando como referencia también, el posicionamiento de Alexis Ayala donde señaló la actitud del actor.

Ante ese juicio externo, Dalílah Polanco, aún participante del programa, decidió dirigirse al público para defenderlo. Frente a las cámaras y con visible emotividad, Polanco pidió que el público recibiera a su excompañero con respeto y consideración.

Reciban a Guana con todo su amor, personas, por favor. Él hizo todo pensando en el bien de nosotros. Que las palabras que aquí se escucharon a ustedes les sean sin sentido y sordas. Él no lo hizo con ninguna intención de nada, personas, de verdad. La c***mos. No fue falta de lealtad, de amor, de nada...”, comentó la actriz.

Así fue la salida de Guana de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en el octavo eliminado. (X/@LaCasaFamososMx)

La situación también fue abordada por Shiky, otro de los nominados por Guana, quien explicó que las decisiones tomadas durante la jornada se basaron en impulsos de juego y no en una estrategia premeditada o en ruptura de acuerdos previos. “Lo de Guana fue jugar sin pensar. Le han salido muchas cosas bien y entonces él optó por esa decisión sin comentarnos a nosotros y no le salió”, expresó.

A su salida del reality, Guana agradeció la experiencia vivida y enfatizó que “todo lo que pasa en la casa, se queda en la casa”. El proceso sigue generando debate en plataformas digitales, mientras la producción del programa prepara nuevas estrategias para los próximos retos.

