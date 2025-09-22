México

Guana rompió el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos México

El actor se convirtió en el octavo eliminado del reality show

Por Cinthia Salvador

El actor se convirtió en el octavo eliminado del reality show. (La Casa de los Famosos)

Guana, uno de los participantes últimamente más polémicos de La Casa de los Famosos México 2025, se convirtió en el octavo eliminado del reality, tras una jornada marcada por tensiones internas y una entrevista reveladora que ofreció nuevos detalles sobre su experiencia dentro del programa.

Después de más de 57 días de convivencia, Guana regresó al foro de la casa más famosa de México. “Me siento muy contento de todo lo que pasó allá adentro, me llevo una experiencia de vida, y lo que pasa en la casa, se queda en la casa”, fueron las primeras palabras del actor al abandonar el reality show.

El actor compartió sus primeras palabras después de dejar la competencia, poniendo el foco en la dinámica de los grupos y la complejidad de las relaciones al interior de la casa.

Tras una polémica nomianción, Guana abandonó la competencia por decisión del público. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del domingo 21 de septiembre, los votos de la audiencia determinaron la salida de Guana. Durante la competencia, su estrategia consistió en mantenerse abierto a todas las alianzas. “Cuando entré a la casa decía ‘voy a jugar con todos, me voy a llevar con todos, voy a ser yo’...”, expresó el participante en una charla con Wendy Guevara. Sin embargo, el paso de los días trajo nuevos desafíos y divisiones que se intensificaron con el cambio de cuarto que vivió a mitad de la competencia.

El denominado Cuarto Día y Cuarto Noche representaron polos opuestos en el ambiente de la casa. Guana relató que, al sumarse al Cuarto Día, percibió comportamientos hostiles de la contraparte, quienes, según él, incluso celebraban su incomodidad. “Sentir esa abrumación y convertirse en estas porras de Facundo creo que sí nos tiraban”, explicó Guana mientras reflexionaba sobre el ambiente de competencia y las diferencias entre equipos.

En el otro extremo, su antiguo equipo, el Cuarto Noche, no veía con buenos ojos su convivencia con los demás. El exconcursante narró que tras compartir juegos y charlas con integrantes del otro cuarto, notaba silencios tensos al volver a su habitación. “Yo entraba al cuarto Noche y de verdad había un silencio sepulcral como cuando están hablando de ti”, recordó, mencionando que sus sospechas se confirmaron cuando uno de sus compañeros le confesó que sí discutían sobre sus acciones. Esta sinceridad al abordar los conflictos internos aportó una visión más detallada de la presión social que viven los participantes.

Guana se sinceró durante una entrevista en la post gala con Wendy Guevara. (Captura de pantalla YouTube)

Por otra parte, Guana también mencionó la situación de Elaine Haro, compañera de programa quien habría decidido el cambio de cuartos, subrayando las dificultades que enfrentan los recién llegados para adaptarse a la dinámica de grupo.

El eliminado descartó cualquier responsabilidad sobre la actitud de Elaine y destacó el intento del Cuarto Día por integrarla. “No culpo para nada a Elaine porque sí es muy difícil acoplarte a un nuevo equipo y estuvimos el cuarto Día arropándola. Tal vez ella sentía la presión de agradar al cuarto Noche”, afirmó.

