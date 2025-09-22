Los mejores memes que dejó la eliminación de Guana de La Casa de los Famosos México

(Redes sociales)

La eliminación de Guana durante la octava gala de La Casa de los Famosos México desató una oleada de memes, reacciones y comentarios en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la noche.

Tras superar los desafíos semanales sin lograr la inmunidad y después de una ronda de nominaciones marcada por estrategias fallidas, Guana quedó junto a Aldo de Nigris, Shiky y Dalílah Polanco en la placa de nominaciones, sin embargo, el regiomontano obtuvo la salvación, por lo que sólo los de Día quedaron en riesgo de salir.

La decisión final quedó en manos del público, que durante la transmisión se volcó a las votaciones para elegir quién quería que permaneciera una semana más en el reality show.

En el estudio, la tensión era evidente. Los nominados pasaron a la tradicional silla giratoria, esperando el anuncio de Galilea Montijo.

Así fue la salida de Guana de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en el octavo eliminado. (X/@LaCasaFamososMx)

Los tres nominados subieron a la silla giratoria. La primera en ser salvada fue Dalílah Polanco.

Posteriormente, durante esos minutos, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Abelito animaron a Guana y Shiky con palabras de aliento, aplausos y gestos solidarios.

Con la frase “Quién abandona la casa esta noche es Guana, abandona la casa tras 57 días”, Galilea Montijo confirmó la eliminación. En ese instante, Guana se levantó de la silla con una sonrisa resignada y se dirigió hacia la puerta de salida.

La confesión de Guana tras su expulsión

Ya en el foro de televisión, Guana fue recibido por Galilea Montijo. Tras la emoción del momento, el actor no ocultó la mezcla de sentimientos: “Sí eres real, se siente la carnita. Me siento muy feliz, me siento muy contento por todo lo que pasó ahí adentro, la experiencia ha sido una joya, lo que pasa en la casa se queda en la casa y me he divertido como nunca”, afirmó ante la audiencia y los panelistas.

Durante la postgala, el actor amplió cuáles fueron sus sentimientos tras su eliminación: “Se siente muy extraño salir, no siento tristeza, al principio sí fue un shock de ‘me sacaron’, pero sabes que tu vida bonita está afuera... Salir a ver al mundo real y que de repente ver a tanta gente es abrumador”, aseguró.

Guana y Shiky se enfrentaron en la silla giratoria y finalmente Guana se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México. (Capturas de pantalla)

Guana también destacó el valor de lo vivido en la competencia: “Esto es un juego. Todo el juego se queda ahí adentro, las estrategias y lo que no fue, estoy muy contento de haber vivido esta experiencia... Nunca me imaginé entrar”.

Por otro lado, confesó que extrañará a cada uno de los habitantes, "Hasta los que me tiraron hoy, sé que es una estrategia, yo se lo mencioné a Alexis antes de salir y le dije ‘qué honor haber coincidido y ojalá que la vida me haga coincidir contigo’”.

Los mejores memes

(X/@LaCasaFamososMx)

En minutos, la etiqueta #LaCasaDeLosFamososMx se convirtió en la tendencia número uno en X. Los internautas celebraron la salida de Guana, etiquetado por la mayoría como “el traidor” de la temporada.

Algunos memes destacaron el alivio de parte del fandom y el público televidente, representando a México festejando la eliminación. Otros, con tono satírico, se enfocaron en las estrategias de Guana y el impacto de su nominación.

Cabe apuntar que Guana fue uno de los personajes más polémicos de la temporada, quien jugó en ambos equipos y tuvo estrategias cuestionables hasta el final de su participación, por lo que se convirtió en uno de los famosos que más polarizó la opinión, sumado a acusaciones de haber sido uno de los más beneficiados por la producción en distintos momentos.

Estos son los mejores memes:

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)