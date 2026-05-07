Zapopan volverá a recibir la Copa México de clavados en julio de 2026

(EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES)

El Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco, volverá al calendario internacional de clavados tras ser confirmado como sede de la Copa México 2026, evento avalado por World Aquatics que se realizará del 16 al 19 de julio.

El anuncio fue realizado este 6 de mayo por la Federación Mundial de Deportes Acuáticos, que destacó el regreso de la sede mexicana a una de las competencias más reconocidas del circuito internacional.

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La competencia reunirá a clavadistas de distintos países y reforzará la presencia de México dentro del calendario mundial de deportes acuáticos.

World Aquatics destaca el crecimiento de México en los clavados

(REUTERS/Jeremy Lee)

El presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos, Fernando Platas Álvarez, celebró la noticia, calificándola como “un gran día para las aspiraciones de México como sede de eventos acuáticos”.

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Por su parte, Rommel Pacheco señaló que la realización de la Copa México se alinea con la estrategia nacional de impulsar el deporte como herramienta de desarrollo social y proyección internacional.

Zapopan mantiene una estrecha relación con los clavados en México, ya que el Centro Acuático Metropolitano ha servido como base de preparación para medallistas olímpicos como Gabriela Agúndez, Germán Sánchez y Alejandra Orozco.

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La sede jalisciense también fue escenario de la Copa Mundial de Clavados 2025, donde Randal Willars Valdez obtuvo una victoria en la final de plataforma de 10 metros, mientras que Osmar Olvera destacó antes de conquistar el título mundial en trampolín de 3 metros en Singapur.

México asegura presencia en el calendario internacional hasta 2027

El presidente del Comité Técnico de Clavados de World Aquatics, Bashar Al-Saffar, resaltó el crecimiento que ha tenido México en esta disciplina durante los últimos años y recordó el ambiente que se vivió en la Copa del Mundo realizada en el país durante 2025.

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“Los atletas destacaron constantemente la energía y el apoyo que sintieron durante toda la competición”, señaló el directivo.

El organismo informó además que México también albergará una etapa de la Copa Mundial de Clavados 2027. Aunque todavía no se confirma la ciudad sede, el país compartirá calendario con Montreal, Canadá, y Pekín, China.

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El presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam, destacó la relevancia de México dentro de los deportes acuáticos en América y reiteró el interés del organismo por mantener su colaboración con las autoridades deportivas mexicanas.

Durante 2026, el calendario internacional de clavados incluirá competencias en Madrid, Bolzano, Zapopan, Kuala Lumpur, Christchurch y Kowloon.

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