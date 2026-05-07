México Deportes

Zapopan volverá a recibir la Copa México de clavados en julio de 2026

Zapopan volverá al calendario internacional de clavados

Guardar
Google icon
(EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES)
(EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES)

El Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco, volverá al calendario internacional de clavados tras ser confirmado como sede de la Copa México 2026, evento avalado por World Aquatics que se realizará del 16 al 19 de julio.

El anuncio fue realizado este 6 de mayo por la Federación Mundial de Deportes Acuáticos, que destacó el regreso de la sede mexicana a una de las competencias más reconocidas del circuito internacional.

PUBLICIDAD

La competencia reunirá a clavadistas de distintos países y reforzará la presencia de México dentro del calendario mundial de deportes acuáticos.

World Aquatics destaca el crecimiento de México en los clavados

(REUTERS/Jeremy Lee)
(REUTERS/Jeremy Lee)

El presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos, Fernando Platas Álvarez, celebró la noticia, calificándola como “un gran día para las aspiraciones de México como sede de eventos acuáticos”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Rommel Pacheco señaló que la realización de la Copa México se alinea con la estrategia nacional de impulsar el deporte como herramienta de desarrollo social y proyección internacional.

Zapopan mantiene una estrecha relación con los clavados en México, ya que el Centro Acuático Metropolitano ha servido como base de preparación para medallistas olímpicos como Gabriela Agúndez, Germán Sánchez y Alejandra Orozco.

La sede jalisciense también fue escenario de la Copa Mundial de Clavados 2025, donde Randal Willars Valdez obtuvo una victoria en la final de plataforma de 10 metros, mientras que Osmar Olvera destacó antes de conquistar el título mundial en trampolín de 3 metros en Singapur.

México asegura presencia en el calendario internacional hasta 2027

El presidente del Comité Técnico de Clavados de World Aquatics, Bashar Al-Saffar, resaltó el crecimiento que ha tenido México en esta disciplina durante los últimos años y recordó el ambiente que se vivió en la Copa del Mundo realizada en el país durante 2025.

“Los atletas destacaron constantemente la energía y el apoyo que sintieron durante toda la competición”, señaló el directivo.

El organismo informó además que México también albergará una etapa de la Copa Mundial de Clavados 2027. Aunque todavía no se confirma la ciudad sede, el país compartirá calendario con Montreal, Canadá, y Pekín, China.

El presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam, destacó la relevancia de México dentro de los deportes acuáticos en América y reiteró el interés del organismo por mantener su colaboración con las autoridades deportivas mexicanas.

Durante 2026, el calendario internacional de clavados incluirá competencias en Madrid, Bolzano, Zapopan, Kuala Lumpur, Christchurch y Kowloon.

Google icon

Temas Relacionados

Atletas mexicanosClavadosZapopanJaliscomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

El presidente de la FMF afirmó que no existe ruptura con Chivas y Toluca tras el caos vivido en la Selección Mexicana

Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

Excampeón les mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”

La contundente victoria del Monstruo Mexicano y la presencia del tapatío en la Arena causaron nuevamente cuestionamientos sobre por qué ambos pugilistas no han peleado

Excampeón les mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”

Técnico del LAFC llama ‘payaso’ a Mohamed por festejo en la semifinal de la Concachampions: “Debes tener clase”

La disputa por un pase a la final del torneo desató una pelea fuera y dentro del terreno de juego que no fue muy bien vista por los visitantes

Técnico del LAFC llama ‘payaso’ a Mohamed por festejo en la semifinal de la Concachampions: “Debes tener clase”

El Chiringuito de Jugones se burla de la Selección Mexicana por el conflicto con jugadores de Chivas y Toluca

El famoso programa español convirtió en tendencia internacional el conflicto entre la FMF y los clubes mexicanos previo al Mundial 2026

El Chiringuito de Jugones se burla de la Selección Mexicana por el conflicto con jugadores de Chivas y Toluca

FIFA lanza nueva venta de boletos para el Mundial 2026: fecha y hora

Aquellos que no han logrado conseguir entradas, esta es una oportunidad para poder vivir la justa mundialista de primera mano

FIFA lanza nueva venta de boletos para el Mundial 2026: fecha y hora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados”, grupo ligado a homicidios y extorsión

Capturan en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados”, grupo ligado a homicidios y extorsión

Colectiva encuentra cuerpo de mujer embarazada en canal de aguas negras mientras buscaba a niña extraviada, en Edomex

“En mi país era conocido, no por cosas malas”: la insólita carta que envió El Chapo Guzmán al tribunal de EEUU tras el rechazo de su extradición

Sheinbaum responde a Trump sobre acusaciones de falta de acciones contra el narco, destaca reducción del 50% de homicidios

Intento de secuestro de un taxista desata balacera y deja cuatro muertos en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Vocalista de El Recodo suplica apoyo tras desaparición de su sobrino el Día del Niño

Vocalista de El Recodo suplica apoyo tras desaparición de su sobrino el Día del Niño

Jorge Ortiz de Pinedo se aferra al humor, la resiliencia y la fe en su espera de un trasplante de pulmón

BTS en México en vivo: a horas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, así se vive el ambiente

Emiliano Aguilar lanza fuerte mensaje a Pepe Aguilar por polémica de conciertos cancelados y bajas ventas en EEUU

Rebel Cats en el Teatro Metropólitan: todo lo que debes saber sobre el concierto y el homenaje a Vincent Van Rock

DEPORTES

Toluca vs América: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida de la Liga MX Femenil

Toluca vs América: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida de la Liga MX Femenil

Friburgo vs Braga: a qué hora y dónde ver en México la semifinal de vuelta de la Europa League

Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

Excampeón les mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”

Técnico del LAFC llama ‘payaso’ a Mohamed por festejo en la semifinal de la Concachampions: “Debes tener clase”