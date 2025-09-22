José Luis García enfrenta las cámaras y da detalles del fatal accidente de su exesposa Débora Estrella: “Lo tengo que informar”

El 20 de septiembre, José Luis García reportó el fatal incidente desconociendo que una de las víctimas era su expareja. (@joluisgarciac, @deboraestrella, Instagram)

José Luis García, presentador de noticias de Nmás Monterrey, enfrentó este lunes una prueba desafiante en lo personal y profesional: informar sobre el fallecimiento de su exesposa, Débora Estrella.

El sábado 20 de septiembre, García reportó el deceso de dos personas tras el desplome de una avioneta en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el Municipio de García.

Hasta ese momento, el periodista desconocía que una de las víctimas era su expareja, Débora Estrella, conductora de noticias de Grupo Multimedios de quien se separó en 2020.

Este lunes, José Luis García cumplió con su labor informativa y, aunque dejó en claro que no era sencillo aparecer frente a las cámaras, subrayó que tenía un compromiso con su audiencia.

Esto dijo sobre el deceso de Débora Estrella

“Evidentemente, (fue) un fin de semana difícil en el ámbito personal. Les agradezco la confianza que nos permite de poder externar la situación que, sin duda, fue muy fuerte este fin de semana. Sigo sin creerlo y seguimos sin creerlo. Y hoy le tengo que informar, cómo es el compromiso con usted todos los días”, dijo al comenzar el noticiario matutino.

Posteriormente, presentó una cápsula informativa sobre el accidente, avances en las investigaciones a cargo de la Fiscalía de Nuevo León y los servicios funerarios de la presentadora.

Zyntia Vanegas, Gaby Lozoya y Michelle Orozco, colaboradoras del programa, se unieron a las expresiones de duelo por el inesperado deceso de Débora Estrella.

Fiscalía resguarda la zona del accidente

Luego de que autoridades locales recuperaran el domingo los cuerpos de Débora estrella y el piloto Bryan Ballesteros en las inmediaciones del río Pesquería, la zona se encuentra bajo resguardo.

Manuel Guerra Cavazos, alcalde de García, Nuevo León, indicó que reportes preliminares descartaban que el accidente se suscitara por una falla de la aeronave; sin embargo, subrayó que las investigaciones estaban en su curso.

Cerca de las 10:00 horas de este lunes, amigos y familiares de Débora Estrella se dieron cita en Gayosso Capillas Marianas en san pedro para dar el último adiós a la presentadora de televisión.

Su historia de amor

La conmoción tras la muerte de Débora Estrella puso en primer plano el lazo que la unió durante más de una década a José Luis García.

Ambos se conocieron en Monterrey en etapas tempranas de sus carreras, cuando ella informaba en TV Azteca y él en Televisa.

La relación destacó por su complicidad y la decisión conjunta de mantener la privacidad familiar. Eligieron mostrar momentos puntuales en redes, como aniversarios y celebraciones, pero evitaron exponerse a controversias.

La pareja, que anunció su separación en 2020 después de diez años, aseguró en un mensaje público que el respeto y el cariño seguirían presentes. Según García, el vínculo terminó en paz, sin escándalos ni hijos en común, priorizando la discreción en todo momento.

