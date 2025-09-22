México

Diputada del PAN exige juicio político contra Adán Augusto López por supuestos nexos con el crimen organizado

El morenista ha sido cuestionado por la relación que tuvo con ‘La Barredora’ durante su sexenio al frente del estado de Tabasco

Por Mariana Campos

Guardar
El miembro de la Cuarta
El miembro de la Cuarta Transformación aún no ha sido solicitado por las autoridades para aclarar su supuesta cercanía con el criminal.  (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En medio de una serie de detenciones de miembros de bandas delictivas por parte de las autoridades federales, la diputada por el PAN, María Elena Pérez Jaén, inició un proceso en donde solicita la ejecución de un juicio político en contra de Adán Augusto López Hernández, actual senador de la República.

De acuerdo con la blanquiazul, lo que habría motivado esta exigencia en San Lázaro serían los presuntos nexos que tendría el exgobernador de Tabasco con el grupo criminal de ‘La Barredora’, por lo que solicitan una investigación minuciosa para deslindar responsabilidades.

La legisladora acudió este lunes, 22 de septiembre, a la Secretaría General en donde llevó la solicitud utilizando su derecho como ciudadana, y dejando de lado los colores, para pedir que se investigue al integrante de la Cámara Alta.

En entrevista para medios, Pérez Jaén indicó que busca que se esclarezca la situación jurídica del exmandatario de Tabasco por la cercanía que tenía con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado en el sexenio de López Hernández y presunto líder del grupo La Barredora, mismo que actualmente se encuentra preso en el penal del Altiplano.

La cercanía de ambos actores
La cercanía de ambos actores políticos ha puesto la mira contra el senador. (Voces de Centla/Facebook)

¿Por qué no han llamado a declarar a Adán Augusto?

El fiscal general Alejandro Gertz Manero declaró que Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y actual senador, no ha sido citado para declarar en el caso relacionado con el exsecretario de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena, debido a que no existe una vinculación directa que lo involucre formalmente en la investigación. Así lo expresó en una rueda de prensa realizada el 9 de septiembre, donde subrayó que la Fiscalía General de la República solo puede llamar a comparecer a personas con conexiones directas en el caso.

La Barredora es identificada como una organización criminal originada dentro de los cuerpos policiales en Tabasco, dedicada a delitos como extorsión, cobro de piso y robo de combustibles. Se consolidó tras rupturas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y evolucionó desde un grupo formado por exelementos policiales a una entidad criminal estructurada, sobre todo a partir del año 2023. Informes oficiales atribuyen a Bermúdez Requena la transformación de esta organización y el aprovechamiento de su posición institucional para expandir sus operaciones ilícitas.

El principal colaborador de Bermúdez, Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto”, fungió como segundo al mando y jefe de escoltas durante la gestión del exsecretario. Ambos fundaron la célula denominada “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”, considerada la base original de La Barredora. Tras la ruptura con el CJNG, la organización adquirió su nombre definitivo. “El Pinto” fue detenido en julio en Jalisco y colaboró con la Fiscalía, aportando información considerada clave para la eventual captura de Hernán Bermúdez Requena.

Temas Relacionados

Adán Augusto LópezLa BarredoraMaría Elena Pérez JaénSan Lázarojuicio políticomexico-noticias

Más Noticias

Libros de Amazon México: qué leer en el tiempo libre

Estas obras se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros de Amazon México: qué

CDMX lanza plan para reparar o demoler edificios dañados por sismos y en riesgo de derrumbe

El programa integra diagnósticos técnicos, colaboración con propietarios y apoyos fiscales para fortalecer la seguridad de las construcciones

CDMX lanza plan para reparar

Memo Ríos hace chiste sobre Programas del Bienestar y le llueven críticas en lugar de aplausos

El comediante dividió comentarios en Facebook al opinar sobre uno de los programas insignia de Morena

Memo Ríos hace chiste sobre

Precio de las monedas oro y plata se dispara tras nueva caída del dólar

Las piezas hechas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su costo puede subir o bajar diariamente

Precio de las monedas oro

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Cintalapa

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado deja a mujer

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Memo Ríos hace chiste sobre

Memo Ríos hace chiste sobre Programas del Bienestar y le llueven críticas en lugar de aplausos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

Las “cenizas” de Guana llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: participantes le dicen adiós entre aplausos

Revelan la identidad del hombre con quien fue captada besándose la viuda de Vicente Fernández |Video

Las Guerreras K-Pop dominan el ranking de de iTunes México en este inicio de semana

DEPORTES

¿Habrá revancha? Este sería el

¿Habrá revancha? Este sería el próximo rival de Canelo Álvarez luego de perder sus títulos contra Terence Crawford

Cruz Azul es el nuevo súper líder, Chivas vuelve a caer en la tabla de posiciones y Puebla se mantiene como “sotanero”

La agenda deportiva de Santiago Giménez, Edson Álvarez y demás mexicanos en Europa

Balón de Oro 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver la gala en vivo desde México

América vs Pumas: este el precio de los boletos para el clásico capitalino