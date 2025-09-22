Asesinan al exalcalde de Burgos, Tamaulipas, Jorge Eleazar Galván García

Las autoridades ya investigan el caso para dar con los responsables. (Redes sociales)

El asesinato de Jorge Eleazar Galván García, exalcalde de Burgos, Tamaulipas, conmocionó a la comunidad y reavivado el debate sobre la seguridad en la región. Galván, conocido como “El Potrillo” y militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue hallado sin vida el pasado sábado 20 de septiembre de 2025, con impactos de arma de fuego, en una zona rural del municipio.

El crimen, ocurrido casi un año después de que concluyera su gestión, se suma a una serie de hechos violentos que han marcado la vida política y social de Tamaulipas y que mantiene a los pobladores en constante alerta.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Guardia Estatal recibieron un reporte sobre una persona fallecida en el Ejido Lázaro Cárdenas, en el municipio de Burgos. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con habitantes de la zona, quienes relataron que en el Ejido La Colmena un vehículo blanco realizó disparos. Las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado correspondía a Galván García y presentaba heridas de arma de fuego. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con el caso, aunque las investigaciones continúan.

Las autoridades anunciaron el hallazgo del cuerpo. (Vocería de Seguridad de Tamaulipas)

Reacciones políticas y exigencias de justicia

La reacción del PAN en Tamaulipas fue inmediata. El Comité Directivo Estatal (CDE) emitió un comunicado en el que expresó su indignación y exigió justicia. En el mensaje, el partido señaló: “La incompetencia de la administración estatal queda exhibida y la farsa del estado más seguro del norte de México se derrumba cuando a diario vemos actos de esta índole”.

El presidente del CDE, Luis René Cantú Galván, subrayó la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades: “No son momentos de politizar sino de tomar acciones y trabajar; que quienes deban cumplir su mandato constitucional respondan con hechos al pueblo y en este caso, con resultados que permitan hacer justicia ante el crimen artero en contra de un hombre de trabajo y lucha constante a favor de Burgos y de Tamaulipas”.

El contexto de violencia en Tamaulipas ha sido motivo de preocupación constante para la sociedad y los actores políticos. Los mensajes difundidos tras el asesinato de Galván García reflejan una percepción de inseguridad y un cuestionamiento directo a la gestión estatal en materia de seguridad pública. La reiteración de hechos violentos en la entidad ha generado un clima de incertidumbre y ha puesto en entredicho la efectividad de las estrategias implementadas para garantizar la paz en la región.

El grupo de Acción Nacional local exhortó a las autoridades a dar con los responsables. (PAN Tamaulipas)

En medio del dolor, el PAN también dirigió palabras de solidaridad a la familia del exalcalde y a la comunidad de Burgos. “A la familia de nuestro entrañable ‘Potrillo’, nuestro más sincero abrazo desde el corazón. Al pueblo de Burgos y de Tamaulipas, nos sumamos en nuestro grito de justicia y que regrese la paz y la libertad que tanto nos había costado recuperar”, expresó el partido en su mensaje de apoyo.