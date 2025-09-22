Aseguran más de 30 inmuebles en Operación Restitución en Edomex: hay cuatro detenidos

Parte del operativo (FGJEM)

Un total de cuatro personas detenidas y más 30 predios asegurados es el resultado de las acciones de los agentes de seguridad en el Estado de México en un operativo contra el delito de despojo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el 21 de septiembre que fueron asegurados 34 inmuebles ligados con el delito de despojo y contra la propiedad tras revisiones en una docena de municipios.

Las cuatro personas, todos ellos hombres de los cuales no fueron revelados sus nombres, fueron detenidos en flagrancia.

Fue en los municipios de Toluca, Ecatepec, Tultepec, Melchor Ocampo, Ixtapaluca, Metepec, Chimalhuacán, Chalco, San Mateo Atenco, Chicoloapan, Nezahualcóyotl y Tezoyuca en donde los agentes de seguridad realizaron las revisiones. Las imágenes compartidas por las autoridades del Edomex muestran a los agentes en las entradas de diversos inmuebles ahora bajo resguardo.

Más de 800 inmuebles asegurados

Las autoridades señalaron que desde abril han sido asegurados 895 inmuebles, de los cuales 470 ya fueron entregados a sus legítimos dueños, según fue demostrado ante el Ministerio Público.

Ahora bien, de los 470 entregados, la mayoría (431) son casa habitación, mientras que el resto se trata de inmuebles comerciales.

Operación Restitución deriva en arresto de sujetos ligados a grupos criminales

Cabe resaltar que en el marco de la Operación Restitución han sido detenidas personas ligadas con diferentes estructuras criminales, algunas de ellas incluso autodenominadas “sindicatos”. Es el caso del grupo Los 300, Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) y Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

De igual manera en el marco de dicho operativo fueron capturadas 12 personas y asegurados 72 inmuebles. Entre los capturados está Alejandro “N”, un sujeto apodado El Choko y quien es identificado como presunto líder de La Chokiza.

Dicho grupo estaría relacionado con extorsión a comerciantes, homicidios vinculados a pugnas locales, despojo de inmuebles y narcomenudeo.

Por su parte, el 19 de junio pasado fue informada la vinculación a proceso en contra de 73 personas ligadas con delitos de despojo, extorsión y secuestro, 15 de ellos identificado como objetivos prioritarios por su papel de líder o señalados como integrantes relevantes.

Entre los procesado hay presuntos miembros de “Sindicato 22 de octubre”, “Los Gastones” y “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ).