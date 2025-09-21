Reportan muerte de ‘El Changuito Ántrax’ tras operativo en Culiacán, habría saltado a río para huir

El Changuito Ántrax se presenta como “el 06” y heredero del mando del brazo armado de los Zambada. (Redes sociales)

Tras un operativo de fuerzas federales el pasado 20 de septiembre en la sindicatura de Quilá, en Culiacán, Sinaloa, medios locales reportaron la muerte de Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias El Changuito Ántrax y/o Changuito 06, considerado el líder de Los Ántrax, brazo armado del Cártel de Sinaloa, facción de Los Mayos.

De acuerdo con los medios, Félix Núñez se vio acorralado en el operativo federal tras lo que decidió adentrarse en un río cercano para intentar huir, sin embargo, al no saber nadar se ahogó y falleció.

“Rafael Guadalupe Félix Núñez alias El Changuito Ántrax, considerado como líder del grupo de Los Ántrax y uno de los hombres más leales al Mayito Flaco, falleció el día de ayer en la sindicatura de Quilá, Culiacán, reportaron diversos medios locales.

“Tras verse acorralado y no dejarse capturar por las fuerzas armadas, se metió al río y se ahogó, según versiones reportadas”, informó Grillonautas en un video informativo para YouTube.

Fuentes extraoficiales afirman sobrevuelos militares tras los reportes de estos hechos violentos, los eventos violentos son principalmente protagonizados por el Cártel de Sinaloa. Crédito: X / @ApartadoMex

A pesar de que la muerte de Félix Núñez no ha sido confirmada por las autoridades, los medios apuntan que la familia del líder de Los Ántrax ya fue identificado y que el hombre, de 46 años de edad, habría perdido la vida al intentar cruzar el río San Lorenzo para huir del operativo.

Ya habían capturado al Changuito 06 pero no había registro de su arresto

Tras una larga narcoguerra mantenida por el Cártel de Sinaloa entre sus facciones (Los Chapitos y La Mayiza), Rafael Guadalupe Félix Núñez se mantuvo en el foco de atención de las autoridades tras considerarse como objetivo prioritario en la localidad e identificarse como una de las personas más cercanas al Mayito Flaco.

Una de los hechos más relevantes fue la presunta captura de El Changuito Ántrax el pasado 13 de julio en una zona cercana a Culiacán.

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, el líder de Los Ántrax habría sido informada por un alto funcionario de inteligencia de la Secretaría de Marina, sin embargo, su arresto no fue informado oficialmente y no se encontraba en el Registro Nacional de Detenciones.

Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias El Changuito Ántrax, uno de los líderes de la célula armada Los Ántrax, ligada a la facción de El Mayo Zambada. (Captura de pantalla)

“Quiero afirmar categóricamente que esta información me ha sido ya corroborada por un importante funcionario de áreas de inteligencia de la Secretaría de la Marina. Lo más raro, lo más sospechoso es que hasta ahora el Gobierno de México no ha anunciado su captura y que tampoco aparece su arresto en el Registro Nacional de Detenciones. ¿Será que a El Changuito Ántrax lo dejaron libre?“, afirmó en su podcast Narcosistema.

Figura clave del Cártel de Sinaloa y su fuga de prisión en 2017

El Changuito Ántrax es considerado un operado esencial en la resistencia encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, frente a la facción de Los Chapitos.

Su historia dentro del Cártel de Sinaloa se remonta a 2008, cuando se integró a Los Ántrax, brazo armado fundado por José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias El Chino Ántrax. En esa época, El Changuito trabajaba directamente con Alfredo Vizcarra Vega, alias El Fello, de cuya hermana se casó y tuvo dos hijos.

Tras la caída de El Chino Ántrax, El Changuito asumió el mando de la célula armada y fue detenido en 2014, sin embargo, protagonizó una fuga del penal de Aguaruto en marzo de 2017, junto a otros operadores clave como El Azulito y El 20.

No hubo registros de El Changuito Ántrax en el Registro Nacional de Detenciones. (Captura de pantalla)

Desde entonces, se refugió en Colima, donde llegó a convertirse en jefe de plaza en el puerto de Manzanillo, un enclave estratégico para el trasiego de drogas y precursores químicos procedentes de Asia.

Allí, su presencia fue confirmada tanto por documentos filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks como por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que lo señaló públicamente en 2022 como el líder del Cártel de Sinaloa en Colima. Su rol en la importación de precursores para la fabricación de fentanilo y su confrontación con el CJNG le valieron también sanciones del gobierno estadounidense en 2023.