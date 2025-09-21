Raúl Briones gana el Ariel: así fue su incendiario discurso en favor de los migrantes del que todo el mundo habla

Cast member Raul Briones attends a press conference to promote the movie "La Cocina" at the 74th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany, February 16, 2024. REUTERS/Nadja Wohlleben.

La edición 67 del Premio Ariel se llevó a cabo sin complicaciones el sábado 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco. Se trata de la tercera ocasión que dichos premios se llevan a cabo en dicho estado, pero la primera vez que ocurre en una ciudad junto al mar.

La ceremonia estuvo marcada por momentos conmovedores, graciosos y polémicos. Uno de ellos fue cuando Raúl Briones subió al escenario a recibir el premio a Mejor Actor por su trabajo en La Cocina.

Durante su discurso de aceptación, el intérprete pronunció palabras de respaldo a las personas migrantes en Estados Unidos y emitió un mensaje contundente contra las autoridades migratorias, al tiempo que manifestó su postura política en el contexto internacional.

Raúl Briones es Pedro Ruiz en 'La cocina'. (Infobae México)

“En nombre de todas las personas migrantes del mundo, fuck you ICE, fuck you Donald, eres un psicópata. Que viva Palestina y que muera el estado genocida de Israel”, dijo Briones.

Su breve discurso generó un fuerte impacto entre los asistentes en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y desató opiniones en redes sociales sobre la legitimidad y alcance de los mensajes políticos en ceremonias de premiación.

Durante la misma gala, otro momento de solidaridad se vivió cuando Yibrán Asuad, galardonado a Mejor Edición por la misma cinta, optó por no ofrecer un discurso y guardar un silencio en apoyo a Palestina.

¿Quien es Raúl Briones?

Raúl Briones Carmona se pone en la alfombra roja para el estreno de la película 'la Cocina' durante el 74º Festival Internacional de Cine de Berlín 'Berlinale' en Berlín, Alemania, 16 de febrero de 2024. EFE/EPA/Clemens Bilan

Raúl Briones, actor surgido del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, ha forjado una importante trayectoria que lo ha llevado a obtener cinco Premios Ariel en apenas seis años, cuatro de ellos en categorías principales.

Además del reconocimiento por La Cocina, ha sido premiado por Una Película de Policías (Mejor Actor), Asfixia y El Norte sobre el Vacío (Mejor Coactuación Masculina), lo que lo consolida como una de las figuras más consistentes y galardonadas de su generación.

A lo largo de su carrera, Briones ha sobresalido en películas como Güeros, Los Adioses y La Cocina, así como en series y producciones televisivas como Club de Cuervos, La Balada de Hugo Sánchez y Mano de Hierro. Su versatilidad sobre el escenario y frente a la cámara le ha valido una reputación de compromiso artístico, así como reconocimiento entre sus pares y la crítica especializada.

Rooney Mara y Raul Briones en 'La cocina'

La edición 2025 de los Ariel puso en primer plano el papel del cine nacional como plataforma de expresión social. Fue escenario de diversas opiniones y homenajes de todo tipo.

La cocina de Alonso Ruizpalacios no sólo se llevó el premio al Mejor Actor, sino también al Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje y Mejor Música Original.