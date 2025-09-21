México

Quién era Bryan Ballesteros, hombre que acompañaba a Débora Estrella en accidente aéreo

El desplome de la aeronave movilizó a equipos de emergencia y generó conmoción en la comunidad local y nacional

Por Mariana Campos

El joven acompañaba a la periodista en uno de sus viajes. (LinkedIn)

El pasado sábado 20 de septiembre de 2025, una tragedia aérea conmocionó al municipio de García Nuevo León luego de que una avioneta se desplomó en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en la zona de Laderas-Riveras del Interpuerto, aproximadamente a las 18:50 horas.

El accidente provocó la muerte de Débora Estrella, reconocida conductora de televisión, y de Bryan Ballesteros Argueta, quien pilotaba la aeronave. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de ambos ocupantes en el lugar, lo que generó consternación tanto en la comunidad local como a nivel nacional.

El desplome movilizó de inmediato a los equipos de emergencia. Elementos de Protección Civil, bomberos, policías municipales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio para acordonar la zona y resguardar los restos de la aeronave. El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, se presentó personalmente y lamentó la pérdida de los dos tripulantes, señalando que los cuerpos fueron localizados sin vida dentro de la avioneta. Las autoridades procedieron a la extracción de los cuerpos y al inicio de las investigaciones, mientras la zona permaneció bajo resguardo para la recolección de pruebas.

La conductora de Multimedios murió en un accidente aéreo en García, Nuevo León, el sábado 20 de septiembre. (Débora Estrella, Facebook)

¿Quién era Bryan Ballesteros?

Bryan Ballesteros Argueta fue identificado como el piloto de la aeronave y figura en los reportes oficiales como responsable del vuelo. La información pública sobre su trayectoria es limitada; se sabe que se desempeñaba como piloto aviador y que, antes del accidente, trabajó como First Officer en aerolíneas. Las autoridades han señalado que parte de la investigación incluirá la revisión de las bitácoras de vuelo y los permisos de operación para esclarecer su experiencia y formación profesional.

El joven era un piloto con credenciales quien, según varias versiones, estaría enseñando a pilotar a la conductora. (Captura de pantalla)

Por su parte, Débora Estrella era una figura ampliamente reconocida en el ámbito de los medios de comunicación. Desde 2018, conducía el Telediario Matutino en Monterrey y también participaba en espacios informativos de Milenio Televisión. Su fallecimiento ha generado muestras de consternación entre colegas y seguidores, quienes la recuerdan por su labor periodística y su presencia en la televisión regiomontana.

¿Qué se sabe del caso?

La aeronave siniestrada pertenecía a una escuela de aviación con sede en Mazatlán, Sinaloa. Horas antes del accidente, Débora Estrella compartió en sus redes sociales una fotografía de la avioneta tomada en el Aeropuerto Internacional del Norte, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores. Testigos del accidente reportaron que la aeronave volaba a baja altura y que realizó maniobras inusuales en los alrededores del Parque Industrial Mitras poco antes del desplome.

El proceso de investigación quedó a cargo de Protección Civil y otras autoridades competentes. Hasta el momento, no existe una versión definitiva sobre las causas del accidente. Las hipótesis iniciales consideran la posibilidad de una falla mecánica, un error humano o la influencia de condiciones externas, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente. Protección Civil anunció que se realizará una revisión técnica exhaustiva de los restos de la aeronave para determinar el origen del siniestro.

Débora Estrella había compartido una historia en su cuenta de Instagram,. Foto: (Captura de pantalla)

Tras el accidente, los cuerpos de Bryan Ballesteros y Débora Estrella fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes. La familia de Ballesteros ha optado por mantener la privacidad y, hasta ahora, no se ha informado sobre homenajes o funerales públicos en su honor. El alcalde de García reiteró su pesar por la tragedia y subrayó el compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos.

Mientras la investigación avanza, la comunidad permanece a la espera de respuestas que permitan entender qué provocó el desplome de la avioneta y la pérdida de dos vidas. El análisis técnico de la aeronave será determinante para establecer si el accidente se debió a una falla en el equipo, a un error en la operación o a factores externos que hayan influido en el vuelo.

