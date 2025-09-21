Profeco alerta sobre desperfecto en estos vehículos de Mazda

Mazda informó que hasta el momento no ha tenido algún reporte. (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a propietarios de vehículos Mazda ante un desperfecto detectado en los modelos MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión 35 Aniversario TA, correspondientes a los años 2024 a 2025.

La dependencia informó que en mil 345 unidades de estos modelos, la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS) y del Control de Estabilidad (DSC) no se activa al detectar cierta velocidad o deslizamiento, lo que implica el riesgo de que el conductor no advierta la situación y pueda verse involucrado en un accidente.

Ante este hallazgo, Mazda Motor de México anunció que realizará la actualización del software del módulo DSC en los vehículos afectados, ofreciendo este servicio sin cargo a los consumidores.

La automotriz comunicará la notificación a propietarios y propietarias mediante correos electrónicos, además de poner a disposición la consulta sobre la inclusión del automóvil en el llamado a través de la dirección https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio.

Como canales de atención, Mazda Motor de México habilitó el teléfono 800 01 62932 y su red de distribuidores autorizados. El programa de revisión inició el 30 de junio de 2025 y permanecerá vigente de manera indefinida. Según la información proporcionada por la empresa, hasta el inicio de la campaña no existía registro de incidentes atribuidos al desperfecto.

La Profeco aseguró que supervisará el desarrollo de la alerta para garantizar el cumplimiento de la campaña. Para orientación y atención, reiteró los números del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, además de sus redes sociales: X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

Profeco también ha hecho un llamado a propietarios de vehículos de Volkswagen ante esta falla al interior del auto

La Profeco junto con Volkswagen de México emitieron una alerta el 17 de junio de este año dirigida a propietarios de 25,178 vehículos de las líneas Virtus y Taigun, modelos 2024 y 2025, en relación con fallos detectados en los cinturones de seguridad traseros. La procuraduría indicó que esta medida corresponde a una campaña de revisión y sustitución de piezas defectuosas con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los ocupantes.

De acuerdo con la información proporcionada, 15,677 unidades del modelo Virtus presentan un defecto en las bandas del cinturón del asiento trasero central. El componente afectado cuenta con un radio inadecuadamente pequeño en el herraje final, lo que puede incrementar el riesgo de lesiones en caso de accidente. Para corregir esta situación, se realizará la sustitución de los cinturones involucrados.

La campaña de revisión destinada a estos vehículos dará inicio el 15 de julio y permanecerá vigente durante un año.

Modelos Virtus y Taigun presentan fallas en su cinturón de seguridad. (Créditos: Freepik)

En una segunda fase de la campaña, que abarca 9,501 automóviles de los modelos Virtus y Taigun correspondientes a 2024 y 2025, se identificó que las lengüetas de los cinturones de seguridad traseros no cuentan con la dureza especificada, lo que las vuelve susceptibles a fracturas y pone en riesgo la seguridad de los pasajeros. La revisión y reemplazo de estas piezas comenzó el lunes anterior al anuncio y continuará vigente hasta el 16 de junio de 2026.

Para garantizar que los propietarios estén al tanto de esta situación, Volkswagen de México se encargará de contactarlos a través de correo postal. Asimismo, la información sobre esta campaña de revisión estará disponible en el sitio oficial de la empresa, https://www.vw.com.mx/es.html.

Además, los usuarios tienen a su disposición varias vías de comunicación para resolver dudas o agendar revisiones: el número telefónico 800 SERVI VW (7378 489), el correo electrónico contacto@vw.com.mx y el portal directo de la empresa.