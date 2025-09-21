México

Profeco alerta sobre desperfecto en estos vehículos de Mazda

La automotriz habilitó una línea telefónica, así como sus distribuidores autorizados para atender los futuros reportes

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Mazda informó que hasta el
Mazda informó que hasta el momento no ha tenido algún reporte. (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a propietarios de vehículos Mazda ante un desperfecto detectado en los modelos MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión 35 Aniversario TA, correspondientes a los años 2024 a 2025.

La dependencia informó que en mil 345 unidades de estos modelos, la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS) y del Control de Estabilidad (DSC) no se activa al detectar cierta velocidad o deslizamiento, lo que implica el riesgo de que el conductor no advierta la situación y pueda verse involucrado en un accidente.

Ante este hallazgo, Mazda Motor de México anunció que realizará la actualización del software del módulo DSC en los vehículos afectados, ofreciendo este servicio sin cargo a los consumidores.

La automotriz comunicará la notificación a propietarios y propietarias mediante correos electrónicos, además de poner a disposición la consulta sobre la inclusión del automóvil en el llamado a través de la dirección https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio.

Como canales de atención, Mazda Motor de México habilitó el teléfono 800 01 62932 y su red de distribuidores autorizados. El programa de revisión inició el 30 de junio de 2025 y permanecerá vigente de manera indefinida. Según la información proporcionada por la empresa, hasta el inicio de la campaña no existía registro de incidentes atribuidos al desperfecto.

La Profeco aseguró que supervisará el desarrollo de la alerta para garantizar el cumplimiento de la campaña. Para orientación y atención, reiteró los números del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, además de sus redes sociales: X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

Profeco también ha hecho un llamado a propietarios de vehículos de Volkswagen ante esta falla al interior del auto

La Profeco junto con Volkswagen de México emitieron una alerta el 17 de junio de este año dirigida a propietarios de 25,178 vehículos de las líneas Virtus y Taigun, modelos 2024 y 2025, en relación con fallos detectados en los cinturones de seguridad traseros. La procuraduría indicó que esta medida corresponde a una campaña de revisión y sustitución de piezas defectuosas con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los ocupantes.

De acuerdo con la información proporcionada, 15,677 unidades del modelo Virtus presentan un defecto en las bandas del cinturón del asiento trasero central. El componente afectado cuenta con un radio inadecuadamente pequeño en el herraje final, lo que puede incrementar el riesgo de lesiones en caso de accidente. Para corregir esta situación, se realizará la sustitución de los cinturones involucrados.

La campaña de revisión destinada a estos vehículos dará inicio el 15 de julio y permanecerá vigente durante un año.

Modelos Virtus y Taigun  presentan fallas en
Modelos Virtus y Taigun  presentan fallas en su cinturón de seguridad. (Créditos: Freepik)

En una segunda fase de la campaña, que abarca 9,501 automóviles de los modelos Virtus y Taigun correspondientes a 2024 y 2025, se identificó que las lengüetas de los cinturones de seguridad traseros no cuentan con la dureza especificada, lo que las vuelve susceptibles a fracturas y pone en riesgo la seguridad de los pasajeros. La revisión y reemplazo de estas piezas comenzó el lunes anterior al anuncio y continuará vigente hasta el 16 de junio de 2026.

Para garantizar que los propietarios estén al tanto de esta situación, Volkswagen de México se encargará de contactarlos a través de correo postal. Asimismo, la información sobre esta campaña de revisión estará disponible en el sitio oficial de la empresa, https://www.vw.com.mx/es.html.

Además, los usuarios tienen a su disposición varias vías de comunicación para resolver dudas o agendar revisiones: el número telefónico 800 SERVI VW (7378 489), el correo electrónico contacto@vw.com.mx y el portal directo de la empresa.

Temas Relacionados

ProfecoMazdaVehículosmodelos MX5I Sport TMMX5 versión I Grand Touring TAMX5 versión 35 Aniversario TA20242025mexico-noticias

Más Noticias

El truco casero que transforma tus pisos con solo un ingrediente

Vinagre blanco devuelve el brillo natural al porcelanato elimina grasa y olores sin químicos ni enjuague y evita que resbale

El truco casero que transforma

Chiapas registra sismo de 4.4 de magnitud

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de 4.4

“Se van al exterior a hablar en programas de televisión”, Claudia Sheinbaum critica a oposición en gira por Campeche

“¿Quiénes son sus maestros? Santa Anna, los conservadores del siglo XIX que fueron a buscar a Maximiliano para que gobernara México o Victoriano Huerta que dio un golpe de estado en contra de Madero"

“Se van al exterior a

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

Las acciones cometidas desataron un fuerte operativo en la zona

Sujetos armados atacan Fiscalía de

Chiapas registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.0
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan Fiscalía de

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

Capturan en la frontera a mexicano con más de 15 millones de pesos en metanfetamina

Detienen a “El Chuky” y al “Gordo” tras cateo en CDMX: los vinculan a robos a casa habitación en dos alcaldías

Esta era la zona de operación en CDMX de “Los Bonitos”, grupo dedicado a la extorsión

Mujer embarazada murió tras balacera en pollería de Irapuato, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Poncho de Nigris le advirtió a Doña Alegría del posible reclamo de Mariana Botas: “No hay nada de pelea”

Premios Ariel 2025: ganadores de la edición 67 en Puerto Vallarta

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

Así lucía Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, cuando era joven

DEPORTES

Nicolás Larcamón revela cómo es

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

Chivas vs Toluca EN VIVO minuto a minuto: Los Diablos ya lo ganan por 3 goles

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol

¿Se queda en las 168 libras? Crawford renuncia a su campeonato superwelter tras vencer a Canelo Álvarez