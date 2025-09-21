México

Para qué sirve comer tamarindo todos los días

En la gastronomía mexicana se usa para preparar agua de sabor además de dulces, salsas y botanas

El nombre “tamarindo” proviene del árabe “tamr hindī”, que significa “dátil de la India”, aunque la planta no es originaria de ese país.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamarindo es el fruto del árbol Tamarindus indica. Se presenta en vainas alargadas de color marrón que contienen una pulpa agridulce y semillas.

Originario de África, el tamarindo se cultiva en varias regiones tropicales y subtropicales del mundo, especialmente en Asia y América Latina.

Su pulpa se emplea en la preparación de bebidas, salsas, dulces y condimentos, debido a su sabor distintivo y versatilidad gastronómica, pero, además de sus usos culinarios también se le reconocen diversos beneficios para la salud que pueden obtenerse si se incluye de manera regular en la alimentación, tal como te contamos a continuación.

Además de usos culinarios, en la medicina tradicional se emplea como laxante suave y para tratar problemas digestivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de comer tamarindo todos los días

El consumo diario de tamarindo en cantidades moderadas puede aportar varios beneficios para la salud:

  • Fuente de antioxidantes: El tamarindo contiene compuestos fenólicos y flavonoides que ayudan a combatir el daño celular provocado por radicales libres.
  • Aporte de vitaminas y minerales: Es rico en vitamina C, vitamina B1, potasio, magnesio y fósforo, nutrientes necesarios para diversas funciones corporales.
  • Mejora la digestión: Su pulpa tiene fibra dietética y ácidos orgánicos que pueden favorecer el tránsito intestinal y actuar como laxantes suaves.
  • Control del colesterol: Algunos estudios sugieren que los extractos de tamarindo podrían ayudar a regular los niveles de colesterol.
  • Efecto antiinflamatorio: Contiene compuestos con acción antiinflamatoria que podrían ser beneficiosos en procesos inflamatorios leves.
  • Apoyo al sistema inmunológico: El contenido de vitamina C y otros micronutrientes contribuye al buen funcionamiento del sistema de defensa del organismo.
Combinado con un cambio de alimentación el consumo de tamarindo puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como consumir tamarindo de forma saludable para obtener sus beneficios

Para consumir tamarindo de forma saludable y aprovechar sus beneficios, se recomienda:

  • Preferir la pulpa natural: Optar por la pulpa de tamarindo sin azúcares añadidos, evitando versiones industrializadas con conservantes o edulcorantes.
  • Preparar agua de tamarindo sin azúcar o con poca azúcar: La bebida tradicional puede elaborarse con edulcorantes naturales, o bien consumirla natural para reducir el aporte calórico.
  • Incorporarlo en pequeñas porciones: Utilizarlo como aderezo en ensaladas, salsas, marinados o para dar sabor a platillos, controlando la cantidad para evitar exceso de acidez o azúcar.
  • Evitar dulces industriales de tamarindo: Muchos de estos productos contienen grandes cantidades de azúcar, sodio y colorantes.
  • Combinación con otros alimentos saludables: Mezclar el tamarindo con frutas, verduras o yogur puede enriquecer el valor nutricional del platillo o la bebida.
  • Consultar con un profesional en caso de problemas digestivos: Personas con gastritis, colitis u otras afecciones gástricas deben moderar su consumo por la acidez del tamarindo.
(CocinaFácil)

El consumo moderado, en su forma más natural y acompañado de una dieta equilibrada, permite aprovechar los nutrientes y propiedades del tamarindo.

