Mark Carney destaca integración entre Canadá y México: “Nuestras relaciones se traducen en más negocios”

Mark Carney, primer ministro de Canadá, reiteró la integración económica con México y, dos días después de su visiata a nuestro país, destacó el fortalecimiento de la relación bilateral.
Carney, quien se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, subrayó que la relación comercial le ha permitido a los canadienses producir fuentes de empleos.
“Nuestras relaciones comerciales se traducen en más negocios para los canadienses. Nos centramos en fortalecer y diversificar estas alianzas para que nuestras industrias, trabajadores y agricultores puedan abastecer a una mayor parte del mundo con productos canadienses”, dijo Carney en sus redes sociales.
