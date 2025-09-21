Mark Carney destaca integración entre Canadá y México: “Nuestras relaciones se traducen en más negocios”

Mexican President Claudia Sheinbaum stands next to Canadian Prime Minister Mark Carney as they hold a press conference at the National Palace, in Mexico City, Mexico September 18, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Mark Carney, primer ministro de Canadá, reiteró la integración económica con México y, dos días después de su visiata a nuestro país, destacó el fortalecimiento de la relación bilateral.

Carney, quien se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, subrayó que la relación comercial le ha permitido a los canadienses producir fuentes de empleos.

“Nuestras relaciones comerciales se traducen en más negocios para los canadienses. Nos centramos en fortalecer y diversificar estas alianzas para que nuestras industrias, trabajadores y agricultores puedan abastecer a una mayor parte del mundo con productos canadienses”, dijo Carney en sus redes sociales.

Mark Carney habló de la relación bilateral después de su visita a México. (@MarkJCarney)