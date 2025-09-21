México

Mark Carney destaca integración entre Canadá y México: “Nuestras relaciones se traducen en más negocios”

El primer ministro subrayó que la relación comercial le ha permitido a los canadienses producir fuentes de empleos

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Mexican President Claudia Sheinbaum stands
Mexican President Claudia Sheinbaum stands next to Canadian Prime Minister Mark Carney as they hold a press conference at the National Palace, in Mexico City, Mexico September 18, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Mark Carney, primer ministro de Canadá, reiteró la integración económica con México y, dos días después de su visiata a nuestro país, destacó el fortalecimiento de la relación bilateral.

Carney, quien se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, subrayó que la relación comercial le ha permitido a los canadienses producir fuentes de empleos.

“Nuestras relaciones comerciales se traducen en más negocios para los canadienses. Nos centramos en fortalecer y diversificar estas alianzas para que nuestras industrias, trabajadores y agricultores puedan abastecer a una mayor parte del mundo con productos canadienses”, dijo Carney en sus redes sociales.

Mark Carney habló de la relación bilateral después de su visita a México. (@MarkJCarney)

Temas Relacionados

CanadáEconomíaT-MECMark Carneymexico-noticias

Más Noticias

La SEP amplía lugares en bachillerato con la reconversión de secundarias

Este primer paso busca crear 10.500 nuevos espacios para estudiantes en todo el país

La SEP amplía lugares en

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: habitantes comienzan a prepararse para la noche de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla para la tarde y noche de hoy domingo 21 de septiembre

Protección Civil de la Ciudad de México advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla

Joaquín Cosío ‘El Cochiloco’ recuerda angustiante persecución que sufrió en el metro de CDMX y cambió su vida

El actor mexicano compartió una anécdota inolvidable sobre cómo un encuentro inesperado en la estación Barranca del Muerto marcó el inicio de su popularidad tras ‘Matando Cabos’

Joaquín Cosío ‘El Cochiloco’ recuerda

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la Fórmula 1 tras el último Gran Premio

Fernando Alonso y Carlos Sainz:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Óscar

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: habitantes comienzan a prepararse para la noche de eliminación

Joaquín Cosío ‘El Cochiloco’ recuerda angustiante persecución que sufrió en el metro de CDMX y cambió su vida

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre ‘Las Muertas’, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’

A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

DEPORTES

Emilio Fernando Alonso, narrador de

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?