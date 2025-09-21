México

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

Ambos hombres son vinculados a diversos robos a casa habitación en dos alcaldías

Por Ale Huitron

Los dos hombres fueron detenidos
Los dos hombres fueron detenidos derivado de una investigación por robo a casa habitación. Foto: SSC

El aseguramiento de diversas placas de circulación y documentos relacionados con vehículos robados marcó el resultado de un operativo realizado en la colonia San Diego Ocoyoacac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres presuntamente vinculados a diversos robos domiciliarios.

Durante la intervención también fueron localizadas diversas figuras y altares satánicos, así como documentación de autos con reporte de robo y joyería.

La acción fue ejecutada en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional (GN), se llevó a cabo tras una investigación que rastreó la movilidad de los sospechosos a partir de una denuncia presentada por un robo a casa habitación ocurrido el 24 de agosto en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El despliegue policial se originó luego de que varias personas irrumpieran en una vivienda de la calle Cañada, forzando el portón principal y sustrayendo pertenencias. A partir de la denuncia, el personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) colaboró en la obtención de información que permitió identificar la zona de desplazamiento de los presuntos responsables.

Con los datos recabados, un agente del Ministerio Público presentó la información ante un Juez de Control, quien autorizó la orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en la calle Cañito, dentro de la Unidad Habitacional Torre H, en la colonia San Diego Ocoyoacac.

Durante la ejecución de la orden judicial, los uniformados incautaron lo siguiente:

  • Una orden de servicio de un vehículo con reporte de robo
  • Una factura vehicular de un auto robado
  • Dos placas de circulación del Estado de México con reporte de robo
  • Una tarjeta de circulación expedida en la misma entidad
  • Cuatro placas de circulación adicionales con reporte de robo
  • Una lámina metálica
  • Un teléfono celular.
Infobae México pudo conocer que dentro del inmueble también se localizaron diversos altares satánicos y figuras. Además, se encontró joyería en gran cantidad que también fue asegurada.

Los dos hombres, identificados como Edwin “N”, alias “El Chuky” y Benjamín Paul “N”, alias “Gordo”, fueron detenidos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Con este operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reafirmó su compromiso de actuar en coordinación con otras instituciones de la Ciudad de México y del Gobierno federal para combatir la impunidad y detener a quienes generan violencia.

