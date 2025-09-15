México

Cuarta confirmada de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán a la nueva participante

Descubre todos los detalles sobre este nuevo reality de Azteca

Por Armando Pereda

Guardar
Pronto se conocerá la identidad
Pronto se conocerá la identidad de la nueva participante - Foto: Azteca

La intriga por conocer a la siguiente figura que se unirá a La Granja VIP 2025 está a punto de resolverse. TV Azteca prepara un anuncio con tintes espectaculares: la cuarta integrante del elenco será revelada muy pronto.

La producción no se guardó adjetivos para calentar la expectativa. “Con su ritmo y sensualidad conquistará a toda la granja VIP”, adelantó un promocional que encendió las redes.

El misterio no ha hecho más que aumentar: la promesa es que la nueva celebridad logrará sacudir la dinámica del reality desde su llegada.

Azteca estrenará muy pronto este reality show Crédito: La Granja VIP

El formato que pondrá a prueba a las celebridades

A partir del 12 de octubre, un grupo de famosos abandonará sus privilegios para sumergirse en la vida del campo. Ordeñar vacas, trabajar la tierra y convivir sin lujos serán las reglas de esta experiencia televisiva que, además, mantendrá a los participantes aislados del mundo exterior durante diez semanas. Cada jornada será seguida muy de cerca por la audiencia y por la lupa permanente de las cámaras.

El reality, una de las apuestas más fuertes de Azteca, estará conducido por Adal Ramones, acompañado de la coconductora Kristal Silva. El panel de jueces promete controversia y análisis con tres voces reconocidas: Flor Rubio, Linet Puente y Lola Cortés, figuras con trayectoria en crítica, espectáculo y televisión.

Ellas serán parte de este
Ellas serán parte de este nuevo reality que llegará muy pronto a la televisión - Foto: Azteca

Los confirmados hasta el momento

La producción ha destapado ya a tres participantes que generan conversación dentro y fuera de la pantalla:

  • Alfredo Adame, cuyo carácter explosivo lo ha colocado en el ojo público en innumerables ocasiones y que ahora promete trasladar su competitividad a las labores del campo.
  • Jawy Méndez, quien dio el salto de Acapulco Shore a proyectos de TV Azteca como MasterChef Celebrity y Venga la Alegría Fin de Semana.
  • Kim Shantal, creadora digital que ha consolidado su nombre en plataformas sociales y que representará a la generación influencer en la granja.

Con este trío ya confirmado, la llegada de la cuarta celebridad se perfila como un movimiento estratégico que podría cambiar el rumbo de las apuestas entre el público, en redes sociales señalan que podría ser Sandra Itzel.

Este programa llegará muy pronto
Este programa llegará muy pronto a la televisión - Foto: Azteca

¿Cuándo y a qué hora se conocerá a la cuarta participante?

La producción no ha ocultado su intención de sorprender: “¿Están preparados para conocer a la próxima granjera? Muy pronto sabremos quién se integra a #LaGranjaVIP”, adelantó el equipo detrás del reality.

El anuncio, programado para este miércoles en Venga la Alegría, a través de la señal de Azteca Uno, promete convertirse en tendencia digital y en uno de los momentos televisivos más comentados de la semana. La expectativa es clara: la granja aún no abre sus puertas y ya genera un torbellino mediático.

Temas Relacionados

La Granja VIPAztecaAlfredo AdameJawy MéndezKim ShantalSandra Itzelmexico-entretenimiento

