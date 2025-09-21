México

Cómo hacer panuchos, una receta tradicional del sureste de México

Lleva a tu mesa este típico antojito yucateco que te sorprenderá por su sabor y combinación de ingredientes frescos

Por Miriam Estrella

Guardar
Los panuchos son un antojito
Los panuchos son un antojito típico yucateco. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía mexicana es sin duda alguna una expresión de variedad de colores, sabores, ingredientes y composiciones. Esta diversidad da como resultado una infinidad de platillos que ofrecen una experiencia culinaria excepcional, en la que destaca la calidad con el folclor mexicano.

Cada estado del país tiene platillos que reflejan su identidad, costumbres y estilo de vida, su oferta va desde preparaciones frescas y ligeras hasta las que podrían llegar a ser consideradas como poco comunes. Estas se han difundido y evolucionado con el tiempo, al grado de convertirse en dignas representantes de su lugar de origen.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, lo más representativo son los antojitos callejeros como los tacos, gorditas, enchiladas, tamales y los tacos de canasta, por mencionar algunos. Estos alimentos no solo forman parte de la cultura gastronómica, sino que también del día a día de la sociedad citadina.

En el sur del país, especialmente en Yucatán, la cocina destaca por su frescura y sabor. Un ejemplo claro y muy conocido son los panuchos, un antojito que cautiva tanto a locales como a visitantes.

Receta de panuchos

Una receta fácil y rápida
Una receta fácil y rápida para preparar panuchos.

Esta es una receta que puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Tiene un grado de dificultad medio y su preparación consta de aproximadamente seis horas con 15 minutos, al finalizar tendrás ocho porciones.

Ingredientes

Cochinita pibil

  • 90 g de pasta de achiote
  • el jugo de 4 limones
  • el jugo de 2 naranjas agrias
  • 4 cucharadas de vinagre blanco
  • ½ cucharadita de orégano seco
  • 2 hojas de laurel
  • 500 g de falda de cerdo cortada en trozos medianos
  • sal y pimienta al gusto
  • cantidad suficiente de caldo de cerdo

Cebolla morada encurtida

  • 1 taza de cebolla morada fileteada
  • ⅛ de taza de jugo de naranja agria
  • ⅛ de taza de jugo de limón
  • 1 chile habanero sin venas ni semillas y cortado en rebanadas
  • 1 pizca de orégano seco
  • 1 cucharadita de sal

Panuchos

  • 500 g de masa de maíz nixtamalizada
  • cantidad suficiente de aceite
  • 250 g de frijoles negros refritos
  • hojas de cilantro al gusto (opcional)

Preparación

Cochinita pibil

  • Mezcle la pasta de achiote con el jugo de limón y de naranja, el vinagre, el orégano y las hojas de laurel. Incorpore la carne de cerdo al adobo, salpimientela y deje que repose durante 2 horas
  • Cueza en una olla la carne con el líquido de la marinada durante 1½ horas; si la preparación se seca demasiado, añada un poco de caldo de cerdo. Retire la carne del fuego, deje que se enfríe, deshébrela y resérvela

Cebolla morada encurtida

  • Mezcle todos los ingredientes y déjelos reposar en refrigeración durante 2 horas

Panuchos

  • Forme con la masa esferas de 4 centímetros de diámetro, aplanarlas para formar tortillas gruesas y cuécelas en un comal
  • Fría los panuchos en abundante aceite y déjelos escurrir sobre papel absorbente
  • Unta los frijoles sobre los panuchos, sírvalos con la Cochinita pibil encima y decóralos con hojas de cilantro al gusto. Acompáñalos con la cebolla morada encurtida

¿Qué son los panuchos? Un antojito típico yucateco

Los panuchos son un platillo
Los panuchos son un platillo que representa la gastronomía del sureste de México.

Los panuchos son una preparación local y tradicional del estado de Yucatán que se elaboran a base de maíz, con una tortilla ligeramente frita a la que se le hace una pequeña abertura para rellenar con frijoles, sobre esa base de colocan ingredientes como carne deshebrada (de distintos tipos de proteína), cebolla, aguacate y salsa.

Según el sitio Gourmet de México “en cuanto a los elementos que definen a los panuchos podemos encontrar ligeras variaciones entre regiones o estados. Pero existen ingredientes que sí o sí tienen que estar dentro de la receta para poder llamarse como tal. Por ejemplo, la tortilla de maíz es la base que no puede faltar”.

Sin duda los panuchos son uno de los antojitos más representativos de la gastronomía yucateca, ideal para quienes buscan probar algo auténtico, con sabor y calidad.

Temas Relacionados

PanuchosYucatánRecetasmexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

El encuentro entre Guadalajara y los Rayos será transmitido en vivo con cobertura completa desde el estadio tapatío este martes por la noche

¿Cuándo, dónde y a qué

Así fue la conmovedora despedida de María Julia Lafuente a Débora Estrella: “Ya no está, sólo Dios sabe el porqué”

La presentadora de ‘Telediario Matutino’, de 43 años, murió el sábado 20 de septiembre en un accidente aéreo en Nuevo León

Así fue la conmovedora despedida

La eficaz planta que purifica el intestino y alivia síntomas incómodos de colon irritable como gases o hinchazón

Estos trastornos asociados al síndrome de intestino irritable afectan a gran parte de la población

La eficaz planta que purifica

Efemérides del 21 de septiembre: Nace Liam Gallagher, muere Schopenhauer y J. R. R. Tolkien publica El hobbit

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los sucesos más importantes que se conmemoran este día

Efemérides del 21 de septiembre:

Conmoción en redes por últimas publicaciones de Débora Estrella: recordó a dos amigos días antes de su trágica muerte

La conductora de Multimedios murió en un accidente aéreo en García, Nuevo León, el sábado 20 de septiembre

Conmoción en redes por últimas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

Cuándo será la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena desde el Altiplano

Dejan narcomanta dirigida a Claudia Sheinbaum tras su visita a Tabasco

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Así fue la conmovedora despedida

Así fue la conmovedora despedida de María Julia Lafuente a Débora Estrella: “Ya no está, sólo Dios sabe el porqué”

Conmoción en redes por últimas publicaciones de Débora Estrella: recordó a dos amigos días antes de su trágica muerte

Mar de Regil muestra su nueva nariz tras cirugía y responde a las críticas en redes sociales | VIDEO

Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 21 de septiembre: Dalílah Polanco y El Guana en riesgo de eliminación

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"