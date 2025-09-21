Cómo hacer panuchos, una receta tradicional del sureste de México

Los panuchos son un antojito típico yucateco. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía mexicana es sin duda alguna una expresión de variedad de colores, sabores, ingredientes y composiciones. Esta diversidad da como resultado una infinidad de platillos que ofrecen una experiencia culinaria excepcional, en la que destaca la calidad con el folclor mexicano.

Cada estado del país tiene platillos que reflejan su identidad, costumbres y estilo de vida, su oferta va desde preparaciones frescas y ligeras hasta las que podrían llegar a ser consideradas como poco comunes. Estas se han difundido y evolucionado con el tiempo, al grado de convertirse en dignas representantes de su lugar de origen.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, lo más representativo son los antojitos callejeros como los tacos, gorditas, enchiladas, tamales y los tacos de canasta, por mencionar algunos. Estos alimentos no solo forman parte de la cultura gastronómica, sino que también del día a día de la sociedad citadina.

En el sur del país, especialmente en Yucatán, la cocina destaca por su frescura y sabor. Un ejemplo claro y muy conocido son los panuchos, un antojito que cautiva tanto a locales como a visitantes.

Receta de panuchos

Una receta fácil y rápida para preparar panuchos.

Esta es una receta que puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Tiene un grado de dificultad medio y su preparación consta de aproximadamente seis horas con 15 minutos, al finalizar tendrás ocho porciones.

Ingredientes

Cochinita pibil

90 g de pasta de achiote

el jugo de 4 limones

el jugo de 2 naranjas agrias

4 cucharadas de vinagre blanco

½ cucharadita de orégano seco

2 hojas de laurel

500 g de falda de cerdo cortada en trozos medianos

sal y pimienta al gusto

cantidad suficiente de caldo de cerdo

Cebolla morada encurtida

1 taza de cebolla morada fileteada

⅛ de taza de jugo de naranja agria

⅛ de taza de jugo de limón

1 chile habanero sin venas ni semillas y cortado en rebanadas

1 pizca de orégano seco

1 cucharadita de sal

Panuchos

500 g de masa de maíz nixtamalizada

cantidad suficiente de aceite

250 g de frijoles negros refritos

hojas de cilantro al gusto (opcional)

Preparación

Cochinita pibil

Mezcle la pasta de achiote con el jugo de limón y de naranja, el vinagre, el orégano y las hojas de laurel. Incorpore la carne de cerdo al adobo, salpimientela y deje que repose durante 2 horas

Cueza en una olla la carne con el líquido de la marinada durante 1½ horas; si la preparación se seca demasiado, añada un poco de caldo de cerdo. Retire la carne del fuego, deje que se enfríe, deshébrela y resérvela

Cebolla morada encurtida

Mezcle todos los ingredientes y déjelos reposar en refrigeración durante 2 horas

Panuchos

Forme con la masa esferas de 4 centímetros de diámetro, aplanarlas para formar tortillas gruesas y cuécelas en un comal

Fría los panuchos en abundante aceite y déjelos escurrir sobre papel absorbente

Unta los frijoles sobre los panuchos, sírvalos con la Cochinita pibil encima y decóralos con hojas de cilantro al gusto. Acompáñalos con la cebolla morada encurtida

¿Qué son los panuchos? Un antojito típico yucateco

Los panuchos son un platillo que representa la gastronomía del sureste de México.

Los panuchos son una preparación local y tradicional del estado de Yucatán que se elaboran a base de maíz, con una tortilla ligeramente frita a la que se le hace una pequeña abertura para rellenar con frijoles, sobre esa base de colocan ingredientes como carne deshebrada (de distintos tipos de proteína), cebolla, aguacate y salsa.

Según el sitio Gourmet de México “en cuanto a los elementos que definen a los panuchos podemos encontrar ligeras variaciones entre regiones o estados. Pero existen ingredientes que sí o sí tienen que estar dentro de la receta para poder llamarse como tal. Por ejemplo, la tortilla de maíz es la base que no puede faltar”.

Sin duda los panuchos son uno de los antojitos más representativos de la gastronomía yucateca, ideal para quienes buscan probar algo auténtico, con sabor y calidad.