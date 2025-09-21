México

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

La acción coordinada entre instancias federales y estatales refuerza la estrategia para enfrentar amenazas a la seguridad en la región

Por Carlos Salas

Aeronaves incautadas. (FOTO: FGE Guerrero)
Aeronaves incautadas. (FOTO: FGE Guerrero)

Una operación conjunta de autoridades federales y estatales en el municipio de Arcelia, estado de Guerrero, concluyó el 18 de septiembre con la ejecución de una orden de cateo en un inmueble presuntamente vinculado a actividades ilícitas. La acción fue resultado de labores de investigación e inteligencia que alertaron sobre posibles operaciones irregulares en una zona rural de la región.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, durante la diligencia los equipos de seguridad y procuración de justicia aseguraron una aeronave tipo Cessna 182 y dos aeronaves tipo Microlight, además de diversos cartuchos y casquillos. El inmueble y los objetos asegurados serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones pertinentes.

La operación involucró la participación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Esta colaboración interinstitucional refuerza la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar las amenazas a la seguridad en Guerrero.

El predio fue asegurado por
El predio fue asegurado por las autoridades. (FOTO: FGE Guerrero)

El aseguramiento de aeronaves y municiones evidencia la magnitud de las operaciones irregulares detectadas en el área y forma parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir el crimen organizado en la entidad.

Captura de “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

En hechos recientes de igual manera en Guerrero, la FGE informó la captura de Gonzalo “N” y/o Roque “N”, alias El Oso, identificado como presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco.

Gonzalo está actualmente vinculado a proceso y se le acusa de homicidio doloso contra dos personas ocurrido el pasado mes de agosto en la colonia Sinaí.

Derivado de lo anterior, El Oso permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Acapulco mientras se desarrollan las investigaciones complementarias, cuyo plazo de cierre fue establecido en dos meses por el juez de control.

Ficha de Gonzalo "N". Foto:
Ficha de Gonzalo "N". Foto: FGE Guerrero

Asimismo, cabe recordar que la detención de El Oso se suma a las capturas de más integrantes del Cártel Independiente de Acapulco, pues Eduardo “N”, alias El Chambitas, fue capturado el pasado mes de abril y fue identificado como presunto generador de violencia en la zona así como el presunto líder del cártel guerrerense.

Su captura se realizó derivado de un operativo, el cual fue ejecutado por elementos de la Unidad Antiextorsión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero.

