Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre Las Muertas, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’. (Netflix / EFE)

Diez días después de su estreno en Netflix, la serie Las Muertas sumó un espaldarazo de lujo al recibir el reconocimiento de Alfonso Cuarón. El aclamado director mexicano compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter) su opinión sobre el más reciente trabajo de Luis Estrada.

El director de Y tu mamá también reveló que comparte una amistad de décadas con Luis Estrada, así como una historia en común desde sus años como estudiantes de cine.

A través de sus redes sociales Cuarón habló sobre la polémica serie y no dudó en recomendarla, al tiempo que compartió un detalle inesperado sobre los días de juventud de ambos como estudiantes de cine.

Publicación de Alfonso Cuarón en redes sociales. (Captura: X)

“Acabo de terminar de ver LAS MUERTAS, película que mi viejo amigo Luis Estrada quería hacer desde que estudiábamos cine juntos en el CUEC. Felicidades, Luis. No se la pierdan”, escribió Cuarón en su breve, pero contundente mensaje.

La publicación, que rápidamente superó los 5 mil likes y reunió más de un centenar de comentarios, provocó toda clase de reacciones entre la comunidad cinéfila y los seguidores de ambos directores.

Algunos elogiaron la generosidad de Cuarón al apoyar el proyecto de un colega tan cercano, mientras que otros aprovecharon para compartir sus impresiones sobre la serie. Algo que prueba el impacto que la serie ha tenido en el público a tan solo una semana y media de llegar a la plataforma streaming.

El director de cine Luis Estrada habla hoy, durante una rueda de prensa en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel

El gesto de Alfonso Cuarón adquiere relevancia no sólo por la amistad detrás del mensaje, sino por el reconocimiento implícito a una serie que ha sido celebrada desde sus primeras funciones y cuyo estreno contó con la asistencia de directivos globales, figuras clave del cine nacional y voces de la crítica.

Las Muertas, dirigida en seis episodios íntegramente por Luis Estrada, representa un ambicioso salto al formato seriado del director de El infierno y La ley de Herodes, quien luchó durante décadas por adaptar la emblemática novela.

Filmmaker Alfonso Cuaron attends the Fundacion Telmex Mexico Siglo XXI (Telmex Foundation Mexico XXI Century) event in Mexico City, Mexico September 1, 2023. REUTERS/Henry Romero

Basada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, la serie narra el auge y caída criminal de las temidas hermanas Baladro en los años sesenta, con un elenco protagónico encabezado por Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán. Se trata de una versión ficcionada sobre el caso que hace años se adaptó al cine bajo el título de Las Poquianchis.

Desde su estreno, Las Muertas ha generado conversación en torno al poder de las mujeres, el crimen y el retrato de una época marcada por la corrupción y la brutalidad. La invitación de Alfonso Cuarón suma un impulso más a la recomendación de no perderse una de las producciones mexicanas más ambiciosas del año.