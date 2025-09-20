Wendy Guevara niega haber sido testigo del encuentro entre Mariana Botas y Doña Alegría en La Casa de los Famosos 3

La ganadora de la primera temporada negó haber sido testigo del intercambio de palabras entre Mariana Botas y Doña Alegría. (Redes sociales / Cross Flowers, Infobae México)

Mariana Botas y Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, siguen acaparando la atención de los seguidores de La Casa de los Famosos México tras su supuesto enfrentamiento en una de las galas.

Después de la visita de Doña Alegría al reality show 24/7 para sorprender a Aldo de Nigris, se dio a conocer que había tenido un encuentro poco agradable con la actriz de “Una familia de diez”.

La conductora desconocía la magnitud del problema entre Mariana Botas y Doña Alegría. Crédito: TikTok: Marie Claire Harp

¿Qué pasó entre Mariana Botas y Doña Alegría en La Casa de los Famosos México?

La primera en hablar sobre lo ocurrido fue la mamá de Poncho de Nigris, quien a través de sus historias de Instagram compartió que había coincidido con una persona “nefasta”. Pese a que Doña Lety no reveló la identidad de quien hablaba, horas más tarde quedó al descubierto que se trataba de Mariana Botas.

"Es una mujer de verdad, qué nefasta, qué grosera, una niña que no tiene educación y sí me molestó. No me dejó contestarle, me calló y yo me sentí mal por un momento”, expresó en sus historias de Instagram.

Horas más tarde, la integrante de “Envinadas” respondió a dichas declaraciones por el mismo medio, dejando al descubierto que era ella la persona de la que hablaba la abuelita de Aldo de Nigris.

La actriz contó su versión de la conversación que tuvo con Doña Alegría en LCDLFM. (IG/@marianabotasl)

Wendy Guevara niega haber sido testigo del enfrentamiento entre Mariana Botas y Doña Alegría

Dentro de las declaraciones de Doña Alegría, se mencionó el nombre de Wendy Guevara, quien presuntamente habría presenciado el encuentro e incluso se dijo que reportó a la ex habitante del reality show.

"Wendy la reportó y todo, estuvo conmigo pegada y me dijo que no se me bajara la alegría que iba a vivir con Aldito”, contó.

Debido a que las versiones de ambas personalidades cobraron notoriedad en redes sociales, Wendy Guevara rompió el silencio y negó haber estado presente durante lo ocurrido, pero confesó que Doña Lety le contó todo antes de entrar a la casa.

Escala pleito entre Doña Alegría y Mariana Botas. (Instagram)

“Yo no estoy de testigo de que Marianita Botas le haya dicho cosas a Doña Lety. No estoy de testigo yo porque yo no escuché, yo ni estaba”, aseguró.

Posteriormemnte, explicó que ella se encontró con Doña Lety después de su supuesto encuentro con Mariana Botas, al escucharla, la aconsejó que no se estresara ni enojara, pero nunca supo de lo ocurrido y tampoco reportó a la ex habitante.

“Yo no tengo ningún problema con Mariana, ni he dicho nada malo de ella. No me metan en chismes que no son míos”, sentenció.