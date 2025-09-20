Vinculan a proceso a dos sujetos por tráfico de metanfetamina en Oaxaca

Los hombre fueron detenidos el pasado 9 de septiembre en el centro de Oaxaca (Fiscalía General de Oaxaca)

La detención de dos hombres tras una persecución en el centro de Oaxaca de Juárez, por posesión de lo que parecía ser marihuana y metanfetamina, culminó con su vinculación a proceso y prisión preventiva, según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

El operativo fue realizado el pasado 9 de septiembre, cuando elementos de la Policía Estatal detectaron a los hombres identificados como E. A. G. y A. A. B. N., a bordo de una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad por el centro del estado.

Elementos de seguridad intentaron detenerlos pero estos no atendieron a la indicación, por lo que se desencadenó una persecución que finalizó en las inmediaciones de la avenida Símbolos Patrios.

Durante la intervención los agentes resguardaron varias dosis de una hierba con características similares a la marihuana, así como bolsas plásticas con dosis de una sustancia parecida a la metanfetamina y varios teléfonos celulares.

Tras los hechos, ambos sujetos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien ya informó que enfrentan cargos por probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

Tras la presentación de pruebas por parte de la fiscalía del estado, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, el juez encargado del caso resolvió vincular a proceso y dictar prisión preventiva a E. A. G. y A. A. B. N.

“La FGEO reitera su compromiso de combatir los delitos contra la salud y garantizar que los procesos se conduzcan con estricto apego a la legalidad, salvaguardando en todo momento los derechos humanos de las personas imputadas y de la sociedad oaxaqueña”, se lee al final del comunicado publicado en redes sociales de la Fiscalía de Oaxaca.

Sustancias aseguradas en el estado

En una operación llevada a acabo por autoridades de la fiscalía del estado se logró la detención de diez presuntos integrantes de las bandas delictivas “Chico Humo y su Banda” y “Los Cheches” en el municipio de Zimatlán de Álvarez.

El grupo “Chico Humo y su Banda” es conocido por su estructura familiar, donde se ha reportado que las mujeres son encargadas de las operaciones de distribución de distintos tipos de drogas, mientras que “Los Cheches” son integrados en su mayoría por jóvenes.

Dentro del inmueble en el que se encontraban, se aseguraron diversas dosis de cristal y marihuana, las cuales quedaron bajo resguardo y fueron puestas a disposición de los jueces de control correspondientes para integrar las carpetas de investigación.