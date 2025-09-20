¿Sientes que tu dinero no rinde? Tres pasos para comenzar a ahorrar

Muchos mexicanos viven atrapados en un ciclo donde el dinero entra y sale rápidamente, sin lograr ahorrar ni cumplir metas financieras

En la vida cotidiana, no es raro que muchas personas sientan que su dinero simplemente no rinde. “Trabajo todos los días, cobro mi quincena, pago cuentas, me quedan unos pesos y de nuevo a empezar. ¿Y mi ahorro?, ¿mis metas?, ¿mi tranquilidad financiera?”, se preguntan muchos mexicanos.

Esta sensación de correr sin avanzar es más común de lo que parece y afecta tanto a jóvenes como a adultos, generando estrés financiero y sensación de falta de control sobre la economía personal.

De acuerdo a un artículo de la Revista del Dinero de la Condusef, esta situación se produce porque muchas personas viven en un ciclo donde el dinero entra y sale tan rápido que nunca se percibe una mejora real. El estudio destaca que salir de este ciclo financiero no requiere fórmulas complicadas ni grandes ingresos; todo comienza con una sola palabra: conciencia.

Primer paso: realidad económica personal

El primer paso es hacer una pausa y mirar la realidad económica personal. Pocas veces nos detenemos a observar con claridad qué ocurre con nuestros ingresos y gastos. Este paso no se trata de vivir con miedo, sino de entender el punto de partida. Saber dónde te encuentras es indispensable para determinar hacia dónde quieres ir.

Del gasto al control: toma decisiones conscientes

El segundo paso consiste en pasar del gasto al control. Una vez que tienes claridad sobre tus finanzas, es momento de tomar decisiones conscientes. Un método efectivo y sencillo es registrar todos los gastos durante una semana, desde el café de la mañana hasta suscripciones que ya no utilizas.

Este ejercicio permite identificar fugas de dinero y priorizar los pagos verdaderamente importantes, evitando que el dinero se vaya sin darte cuenta. Aprender a monitorear tus gastos es un paso clave hacia una mejor administración y el primer paso real para tener control financiero.

Transforma el “no me alcanza” en “ya estoy guardando”

El tercer paso es cambiar la mentalidad de “no me alcanza” a “ya estoy guardando”. Ahorrar no significa hacerlo en grandes cantidades desde el inicio; lo importante es la constancia. Separar aunque sea 20 o 50 pesos diariamente o semanalmente es suficiente para comenzar a construir un fondo que genere seguridad.

Con el tiempo, este ahorro puede convertirse en un fondo de emergencia y, posteriormente, abrir la puerta a inversiones que hagan crecer tu dinero. Romper el ciclo de la quincena al gasto requiere conciencia y acción, no fórmulas mágicas ni ser un experto en finanzas. La clave está en la voluntad, el realismo y la constancia.

Construye una relación saludable con tu dinero

La idea no es obsesionarse con cada centavo ni restringir todos los placeres, sino aprender a hacer que el dinero trabaje a tu favor, convirtiéndose en una herramienta que apoye tus metas y no en un obstáculo que limite tu libertad financiera.

Pequeños esfuerzos, hechos con intención y constancia, generan grandes resultados. Avanzar aunque sea poco a poco permite construir una relación saludable con el dinero, basada en la seguridad, el control y la tranquilidad. Cada paso consciente acerca a las personas a una estabilidad financiera real y a la posibilidad de cumplir metas personales y familiares.