México

Productora de La Casa de los Famosos México reacciona a los rumores de una supuesta relación con El Guana

Rosa María Noguerón aseguró que ese tipo de “comentarios” suelen surgir en todas las temporadas del reality show

Por Jazmín González

Guardar
(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México)

El Guana ha logrado sobresalir en La Casa de los Famosos México gracias a su desempeño en las pruebas del líder, lo que le ha permitido asegurar su permanencia en el reality show 24/7 y ha alimentado la idea de que cuenta con el respaldo de la producción.

Desde que el comediante de “Me caigo de risa” se integró al equipo ‘Día’ por decisión de Elaine Haro, parte del público espera su presencia en la placa de nominados para que sea eliminado, pero su capacidad lo ha llevado a avanzar semana con semana gracias a la inmunidad.

Dichas situaciones han motivado a numerosos televidentes a especular sobre un posible favoritismo, llegando incluso a sugerir que existe una relación personal entre el concursante y Rosa María Noguerón, la productora.

Rosa María Noguerón en la
Rosa María Noguerón en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Rosa María Noguerón reacciona a los rumores de un posible romance con El Guana

En un reciente encuentro con la prensa, Rosa María Noguerón fue consultada directamente sobre el supuesto romance con Luis Rodríguez, nombre de pila del comediante

La productora respondió con humor y descartó cualquier vínculo sentimental con el actor y comediante de 38 años, subrayando que este tipo de comentarios suelen surgir cada temporada.

No sé a cuál novio me han puesto, pero la realidad es que se volvió buen chiste decir que tengo novio, cada temporada lo dicen”, expresó para diferentes medios.

Luis Rodríguez (El Guana) en
Luis Rodríguez (El Guana) en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Asimismo, enfatizó que toma con ligereza las versiones que circulan en redes sociales, aunque hizo un llamado a los seguidores del programa para que distingan entre rumores y hechos: “Si lo dicen como broma, me presto”, afirmó.

Cabe mencionar que la polémica sobre El Guana no es nueva, pues su estrategia dentro de los cuartos Día y Noche ha desatado rumores sobre un supuesto trato preferencial.

No obstante, Noguerón recordó que este tipo de especulaciones han surgido en ediciones anteriores, cuando también se le atribuyó un supuesto apoyo a otros habitantes de la casa; tal es el caso de Jorge Losa, habitante de la primera temporada.

Rosa María Noguerón y Luis
Rosa María Noguerón y Luis Rodríguez (El Guana) en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Quién es El Guana, habitante de La Casa de los Famosos México

Nacido en 1987 en Guanajuato, Luis Rodríguez ‘El Guana’ actualmente cuenta con 38 años. Desde sus inicios en el ámbito artístico, participó en espectáculos teatrales y cine enfocados en lo escénico, como “La obra que sale mal”, “The Prom” y “Jesucristo Superestrella”.

Tras su consolidación en el teatro, alcanzó audiencias televisivas por medio de programas de comedia como “Me caigo de risa” y producciones como “Una familia de diez”, “Cita a ciegas” y “Más noche”.

Temas Relacionados

Rosa María NoguerónEl GuanaLuis RodríguezLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos Méxicoproductoramexico-entretenimiento

Más Noticias

Integrantes de la CETEG buscan diálogo con Sheinbaum, interceptan su vehículo en Guerrero

Integrantes de la CETEG buscan

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Gonzalo “N” y/o Roque “N” es acusado del asesinato de dos hombres

Detienen y procesan a “El

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del sorteo de este 19 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y averigue si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita: resultados

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Según información del Departamento del Tesoro, Paéz es uno de los principales productores de fentanilo en Sinaloa

Quién es Carlos Alberto Paéz,

Carlos Rivera explota ante los chismes que circulan sobre él en redes sociales: “Muchas mentiras”

El cantante habló sin rodeos de los rumores que han acompañado su trayectoria musical

Carlos Rivera explota ante los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a “El

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

De “El Mayo” a Caro Quintero: los vecinos de Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, en la prisión de MDC Brooklyn

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera explota ante los

Carlos Rivera explota ante los chismes que circulan sobre él en redes sociales: “Muchas mentiras”

La Casa de los Famosos México 2025: Mi Banda El Mexicano llega a la fiesta temática

Shakira llora al despedirse de México tras 12 conciertos: “Los llevo en mi corazón”

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

Ranking de Netflix en México: estas son las series más vistas del momento

DEPORTES

Quién es Alan David Picasso,

Quién es Alan David Picasso, boxeador mexicano que peleará contra Inoue por el campeonato indiscutido supergallo

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

Cruz Azul vence a los Bravos de Juárez y mantiene su racha de siete partidos ganando

Juan Manuel Márquez revela lo que le hizo falta a Canelo Álvarez en su combate contra Crawford

Histórico logro para México en Tokio 2025: Alegna González gana plata y rompe récord continental en marcha de 20 km