Productora de La Casa de los Famosos México reacciona a los rumores de una supuesta relación con El Guana

El Guana ha logrado sobresalir en La Casa de los Famosos México gracias a su desempeño en las pruebas del líder, lo que le ha permitido asegurar su permanencia en el reality show 24/7 y ha alimentado la idea de que cuenta con el respaldo de la producción.

Desde que el comediante de “Me caigo de risa” se integró al equipo ‘Día’ por decisión de Elaine Haro, parte del público espera su presencia en la placa de nominados para que sea eliminado, pero su capacidad lo ha llevado a avanzar semana con semana gracias a la inmunidad.

Dichas situaciones han motivado a numerosos televidentes a especular sobre un posible favoritismo, llegando incluso a sugerir que existe una relación personal entre el concursante y Rosa María Noguerón, la productora.

Rosa María Noguerón reacciona a los rumores de un posible romance con El Guana

En un reciente encuentro con la prensa, Rosa María Noguerón fue consultada directamente sobre el supuesto romance con Luis Rodríguez, nombre de pila del comediante

La productora respondió con humor y descartó cualquier vínculo sentimental con el actor y comediante de 38 años, subrayando que este tipo de comentarios suelen surgir cada temporada.

“No sé a cuál novio me han puesto, pero la realidad es que se volvió buen chiste decir que tengo novio, cada temporada lo dicen”, expresó para diferentes medios.

Asimismo, enfatizó que toma con ligereza las versiones que circulan en redes sociales, aunque hizo un llamado a los seguidores del programa para que distingan entre rumores y hechos: “Si lo dicen como broma, me presto”, afirmó.

Cabe mencionar que la polémica sobre El Guana no es nueva, pues su estrategia dentro de los cuartos Día y Noche ha desatado rumores sobre un supuesto trato preferencial.

No obstante, Noguerón recordó que este tipo de especulaciones han surgido en ediciones anteriores, cuando también se le atribuyó un supuesto apoyo a otros habitantes de la casa; tal es el caso de Jorge Losa, habitante de la primera temporada.

Quién es El Guana, habitante de La Casa de los Famosos México

Nacido en 1987 en Guanajuato, Luis Rodríguez ‘El Guana’ actualmente cuenta con 38 años. Desde sus inicios en el ámbito artístico, participó en espectáculos teatrales y cine enfocados en lo escénico, como “La obra que sale mal”, “The Prom” y “Jesucristo Superestrella”.

Tras su consolidación en el teatro, alcanzó audiencias televisivas por medio de programas de comedia como “Me caigo de risa” y producciones como “Una familia de diez”, “Cita a ciegas” y “Más noche”.