México

“La idea partió de ella”: Lupillo Rivera revela que Belinda quería tener hijos con él

Durante la promoción de su libro, el intérprete de regional mexicano reveló cómo una imagen marcó el final de su historia amorosa

Por Zurisaddai González

Guardar
Lupillo Rivera y Belinda se
Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante las grabaciones de "La Voz México" (Foto: captura de pantalla de YouTube)

Lupillo Rivera ha revelado el motivo que lo llevó a poner fin a su relación sentimental con Belinda, una de las artistas más reconocidas del pop latino.

Durante su participación en el programa de radio La Buena Vibra, el cantante de regional mexicano compartió detalles personales sobre el desenlace de su romance, describiendo el impacto emocional que le provocó la situación y señalando que la decisión fue inmediata.

¿Belinda quería tener hijos con Lupillo?

En el marco de la promoción de su libro, Rivera repasó episodios de su vida personal y profesional. En el espacio radiofónico, se leyeron fragmentos de la obra en los que el artista narra cómo surgió su vínculo con Belinda.

Según sus palabras, el primer encuentro entre ambos fue determinante: “Mi primer impacto al verla fue un flechazo, fue un amor a primera vista que tenía que domar como fuera, pues yo estaba soltero...”.

Rivera relató que la admiración mutua y la complicidad se hicieron evidentes desde el inicio, al punto de compartir momentos íntimos revisando juntos las redes sociales y comentando el apoyo de los seguidores de la cantante.

El desarrollo de la relación incluyó planes personales de gran trascendencia. En uno de los pasajes leídos en La Buena Vibra, Rivera reveló que ambos contemplaron la posibilidad de formar una familia.

“La idea partió de ella, Belinda estaba de acuerdo, yo iba a darle la oportunidad a mi semilla que tenía congelada; el tener gemelas les daba ilusión”, expresó el cantante, subrayando el nivel de compromiso e ilusión que compartían en ese momento.

¿Por qué terminaron?

El motivo que precipitó la ruptura se conoció a través de la misma emisión radial, pues el locutor recordó el episodio que marcó el final del noviazgo: la difusión de una imagen en el programa “Despierta América” donde Belinda aparecía tomada de la mano con otro hombre durante un vuelo a Miami.

“Ambos iban tomados de la mano entrelazados y esta imagen terminó con el romance”, comentó

belindapop/ lupillo rivera
belindapop/ lupillo rivera

Rivera explicó que la fotografía fue definitiva para él. “Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro. Yo dije: ‘Ok, no hay problema, échale ganas y Dios te bendiga’, y así…”, relató el famoso, quien reconoció que la situación le resultó concluyente y que optó por retirarse sin confrontaciones.

Rivera insistió en que su testimonio no responde a intereses de promoción ni busca generar controversia. Aclaró que la relación tuvo una duración cercana a un año, aunque también mencionó que compartieron “casi siete meses”.

El cantante destacó que su experiencia junto a Belinda fue genuina y valiosa, marcada por el afecto y el respeto mutuo, y la recuerda como una etapa significativa en su vida.

Temas Relacionados

Lupillo RiveraBelindamexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round

Desde su debut profesional en 2023, Santiago Luna ha vencido a rivales invictos y se ha consolidado como un talento emergente de las artes marciales mixtas

Santiago Luna: la promesa mexicana

El Brutalista, ganadora de tres premios Oscar, encabeza la lista de estrenos en streaming del 22 al 28 de septiembre

La última semana de septiembre llega con una oferta sólida de estrenos en las principales plataformas, ideales para disfrutar desde casa

El Brutalista, ganadora de tres

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este día

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 20 de septiembre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Clima del puerto de Veracruz:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a “El

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

De “El Mayo” a Caro Quintero: los vecinos de Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, en la prisión de MDC Brooklyn

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

El Brutalista, ganadora de tres premios Oscar, encabeza la lista de estrenos en streaming del 22 al 28 de septiembre

Así se vivió la espectacular fiesta de nieve en La Casa de los Famosos México 2025

Moneda del destino deja a Abelito como mensajero entre Guana y Daniel Sosa, genera controversia en redes

Carlos Rivera explota ante los chismes que circulan sobre él en redes sociales: “Muchas mentiras”

DEPORTES

Santiago Luna: la promesa mexicana

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round

Quién es Alan David Picasso, boxeador mexicano que peleará contra Inoue por el campeonato indiscutido supergallo

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

Cruz Azul vence a los Bravos de Juárez y mantiene su racha de siete partidos ganando

Juan Manuel Márquez revela lo que le hizo falta a Canelo Álvarez en su combate contra Crawford