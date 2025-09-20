“La idea partió de ella”: Lupillo Rivera revela que Belinda quería tener hijos con él

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante las grabaciones de "La Voz México" (Foto: captura de pantalla de YouTube)

Lupillo Rivera ha revelado el motivo que lo llevó a poner fin a su relación sentimental con Belinda, una de las artistas más reconocidas del pop latino.

Durante su participación en el programa de radio La Buena Vibra, el cantante de regional mexicano compartió detalles personales sobre el desenlace de su romance, describiendo el impacto emocional que le provocó la situación y señalando que la decisión fue inmediata.

¿Belinda quería tener hijos con Lupillo?

En el marco de la promoción de su libro, Rivera repasó episodios de su vida personal y profesional. En el espacio radiofónico, se leyeron fragmentos de la obra en los que el artista narra cómo surgió su vínculo con Belinda.

Según sus palabras, el primer encuentro entre ambos fue determinante: “Mi primer impacto al verla fue un flechazo, fue un amor a primera vista que tenía que domar como fuera, pues yo estaba soltero...”.

Rivera relató que la admiración mutua y la complicidad se hicieron evidentes desde el inicio, al punto de compartir momentos íntimos revisando juntos las redes sociales y comentando el apoyo de los seguidores de la cantante.

El desarrollo de la relación incluyó planes personales de gran trascendencia. En uno de los pasajes leídos en La Buena Vibra, Rivera reveló que ambos contemplaron la posibilidad de formar una familia.

“La idea partió de ella, Belinda estaba de acuerdo, yo iba a darle la oportunidad a mi semilla que tenía congelada; el tener gemelas les daba ilusión”, expresó el cantante, subrayando el nivel de compromiso e ilusión que compartían en ese momento.

¿Por qué terminaron?

El motivo que precipitó la ruptura se conoció a través de la misma emisión radial, pues el locutor recordó el episodio que marcó el final del noviazgo: la difusión de una imagen en el programa “Despierta América” donde Belinda aparecía tomada de la mano con otro hombre durante un vuelo a Miami.

“Ambos iban tomados de la mano entrelazados y esta imagen terminó con el romance”, comentó

belindapop/ lupillo rivera

Rivera explicó que la fotografía fue definitiva para él. “Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro. Yo dije: ‘Ok, no hay problema, échale ganas y Dios te bendiga’, y así…”, relató el famoso, quien reconoció que la situación le resultó concluyente y que optó por retirarse sin confrontaciones.

Rivera insistió en que su testimonio no responde a intereses de promoción ni busca generar controversia. Aclaró que la relación tuvo una duración cercana a un año, aunque también mencionó que compartieron “casi siete meses”.

El cantante destacó que su experiencia junto a Belinda fue genuina y valiosa, marcada por el afecto y el respeto mutuo, y la recuerda como una etapa significativa en su vida.