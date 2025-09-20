¿Es seguro orinar ‘de aguilita’ en baños públicos? Mitos y verdades explicados

El ISSSTE desmiente que orinar en cuclillas prevenga infecciones urinarias o de transmisión sexual.|Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguramente alguna vez alguna vez has escuchado que “hacer de aguilita” (ponerse en posición de cuclillas) en el momento de orinar, como una alternativa para evitar el contacto directo con el inodoro y no contraer infecciones, específicamente infecciones urinarias, de transmisión sexual o gastrointestinales.

Sin embargo, alguna vez de has cuestionado: ¿Qué tan cierto es esto?, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otros especialistas nos da información que responde a este cuestionamiento.

¿Qué pasa cuando haces del baño en esta posición?

Las infecciones de transmisión sexual requieren contacto directo con fluidos, no solo sentarse en el inodoro.|CRÉDITO: ISSSTE

Un análisis exhaustivo de 42 estudios, presentado en BMC Public Health, revela que la postura adoptada en el inodoro puede influir en la prevalencia de trastornos intestinales, lesiones musculares y riesgos de transmisión de infecciones.

En el ámbito digestivo, la revisión identificó que la postura en cuclillas tiende a facilitar la evacuación intestinal, al aumentar el ángulo anorrectal hasta 100–110 grados, lo que endereza el recto y reduce el esfuerzo necesario para defecar.

Por su parte, el ISSSTE aclaró creencias frecuentes sobre los riesgos y beneficios de orinar en cuclillas no previene infecciones urinarias, ya que su causa principal son bacterias propias del cuerpo y no el contacto con el asiento del baño.

Además, el riesgo de infecciones de transmisión sexual tampoco disminuye por evitar sentarse, debido a que estas infecciones requieren contacto sexual o exposición directa a fluidos.

Respecto a infecciones gastrointestinales, el documento precisó que estas solo ocurren si hay exposición bucal a heces y no por sentarse en el inodoro.

Entre las ventajas que puede tener la postura en cuclillas, las autoridades mencionaron que permite vaciar la vejiga solo a medias, sin embargo, esto no significa menos infecciones.

También señalaron que no relajar los músculos pélvicos puede entorpecer el vaciamiento, y que esta práctica puede generar salpicaduras.

Uno de los problemas en la salud que puede causar esta postura es, una condición, llamada disinergia vesicoesfinteriana no neuropática, puede manifestarse con dificultad para orinar, dolor abdominal o pélvico, retención urinaria e infecciones de vías urinarias recurrentes, no existe un tratamiento plenamente efectivo.

Ante síntomas urinarios persistentes, se indica acudir a valoración médica.

El ISSSTE y el Gobierno de México recomendaron medidas de higiene, como usar papel o protectores para cubrir el asiento, además de lavarse las manos antes y después de usar el baño.