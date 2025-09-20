México

Adrián Uribe entra a ‘La Casa de los Famosos México’ y casi hace llorar a Mar Contreras

El comediante ingresó al reality show para sorprender a los habitantes

Por Ignacio Izquierdo

Adrián Uribe sorprendió a los
Adrián Uribe sorprendió a los habitantes de LCDLFMX. | Cortesía: Videocine.

Entre los hechos más comentados dentro de La Casa de los Famosos México, uno de los momentos recientes involucró la llegada de la primera celebridad invitada: Adrián Uribe, quien apareció caracterizado como su conocido personaje “El Vitor”.

Su entrada se produjo de manera singular, empujando un carro de camotes y emitiendo el característico sonido que rápidamente llamó la atención de los habitantes de la casa.

Al percatarse de la presencia de Adrián Uribe, los participantes se acercaron al patio y lo recibieron con entusiasmo, mostrando gran alegría ante la visita. La reacción general fue de euforia, con brincos de gusto tras identificar al comediante, célebre por su participación en La Hora Pico.

El comediante entró a La Casa de los Famosos México Crédito: La Casa de los Famosos

Durante su interacción, Adrián Uribe dirigió un mensaje especialmente a Mar Contreras, quien ha enfrentado una semana compleja marcada por altibajos emocionales.

Al notar lo afectada que se encontraba, Uribe se acercó y expresó su apoyo: “Has pasado días difíciles, extrañas a tu marido, extrañas a tus hijos. Acabo de ver que estabas como sacada de onda, contrariada por lo que pasó del traje de baño. Yo te digo algo, lo hiciste muy bien, yo cuando te vi dije: No manches, si así está el mar... que me arrastre el tsunami”.

El gesto, que incluyó un abrazo cariñoso de Adrián Uribe a Contreras, dejó a la participante visiblemente emocionada y aunque no llegó a las lágrimas, sí se le vio conmovida.

Los personajes más famosos de Adrián Uribe

'El Vitor', personaje de Adrián
'El Vitor', personaje de Adrián Uribe (Foto: Instagram/@adrianuribe)

Adrián Uribe, actor, comediante y conductor mexicano, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en México gracias a sus personajes icónicos y su versatilidad en la pantalla. Entre los más destacados se encuentra “El Vítor”, un taxista carismático de lenguaje popular, cuya personalidad se popularizó en el programa “La Hora Pico” y posteriormente en su propio programa, “Nosotros los Guapos”. Este personaje se volvió emblemático por sus frases y forma de vestir.

Otro de sus personajes conocidos es “Carmelo”, el mesero también en “La Hora Pico”, “Poncho Aurelio” es otro personaje recurrente que elevó el perfil humorístico de Uribe en la televisión.

Además, Uribe ha interpretado a La Celostina, la versión malvada de una joven que explota en celos cuando intuye infidelidad de su pareja sentimental. Adrián Uribe se mantiene vigente en la comedia mexicana, aportando personajes que han trascendido generaciones y forman parte de la cultura popular televisiva en el país.

Temblor en Guerrero hoy: se

¿Los trapos de la cocina

Juan Manuel Márquez revela lo

Histórico logro para México en

Esta es la razón por
Suman 86 cuerpos identificados en

La Casa de los Famosos

Juan Manuel Márquez revela lo

