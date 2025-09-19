Tras ser eliminada de La Casa de los Famosos 3, Elaine Haro habla de un posible reencuentro con su ex pareja

Elaine Haro y Moises Peñaloza tuvieron una relación por 3 años. (Instagram)

La eliminación de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México ha ocasionado que comience a descubrir las reacciones y comentarios que se generaron durante su estancia en el reality show.

Hasta ahora, uno de los que más le ha sorprendido es el de su ex pareja, Moisés Peñaloza, pues durante su estancia en el programa 24/7 el actor y modelo la apoyó por varios medios, lo que ha reavivado la posibilidad de una reconciliación.

Además, cabe recordar que mientras estuvo en la casa, la joven actriz dejó al descubierto el cariño que aún siente por su ex, ya que continuamente era mencionado en las fiestas temáticas de los viernes.

(Captura IG: @lacasadelosfamososmx)

Elaine Haro revela si está interesada en una reconciliación con su ex, Moisés Peñaloza

Como parte de su gira de medios, Elaine Haro acudió al programa ¡Cuéntamelo Ya!, donde compartió lo que le provocaron las declaraciones de Moisés Peñaloza, pues el actor utilizó la frase “nunca digas nunca” al ser cuestionado sobre una reconciliación.

“Está bastante intenso esto que acaba de pasar. No he hablado con nadie, he estado en cero contacto porque me quiero dar mi tiempo. Lo que viví adentro fue bastante intenso y le agradezco mucho sus hermosas palabras, qué lindo, ¿no?“, dijo visiblemente sonrojada.

Y agregó: “Yo creo que en su momento hablaré con él porque es una persona que quiero mucho y que dentro del reality se vio como que sí lo extrañé un poquito”.

(Captura de pantalla YouTube)

El romance entre Moisés Peñaloza y Elaine Haro se hizo público en octubre de 2024. A pesar de la diferencia de edad, la pareja se mostró unida durante los tres años que duró su relación, enfrentando juntos las críticas que surgieron en torno a su vínculo.

Ex de Elaine Haro recibió hate por apoyarla mientras estaba en La Casa de los Famosos México

Además de la declaración que dio a reporteros, Moisés Peñaloza dejó clara su postura sobre la actriz de 22 años mientras estaba en el reality show, asegurando que nada cambiaría su cariño.

“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, comenten hate, intenten hacer su novela, ocupen mis videos pasados para desprestigiar y crear sus historias, nada ni nadie hará que cambie mis sentimientos, lo que siento y el apoyo que siempre tendré para ti, Elaine Haro. Te admiro, te respeto y estoy seguro que tú serás quien apague la luz de esa casa”, escribió en su cuenta de TikTok.

La actriz fue la séptima eliminada del reality Crédito: La Casa de los Famosos México