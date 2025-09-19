México

Ricardo Salinas Pliego: a cuánto asciende la fortuna del empresario mexicano en septiembre de 2025

Salinas Pliego se encuentra en el Top 5 de las personas más ricas de México

Por Miguel Flores

Salinas Pliego es uno de los empresarios más destacados de México. Foto: X/@RicardoBSalinas.

Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios más reconocidos y ricos de México, pues de acuerdo con Forbes, actualmente ocupa la posición 5 entre las personas más acaudaladas del país, solo por detrás de Carlos Slim Helú, Germán Larrea, Alejandro Baillères y María Asunción Aramburuzabala.

Y es que el magnate mexicano es dueño de algunas de las empresas más importantes del país, como Grupo Salinas, TV Azteca y Banco Azteca, diversificando sus negocios en diferentes ramos.

Salinas Pliego nació el 19 de octubree de 1955, por lo que en la actualidad cuenta con 69 años, y está a un mes de cumplir los 70 años. Para celebrarlo, prepara una gran fiesta en la Arena Ciudad de México, recinto de espectáculos ubicado al norte de la Ciudad de México (CDMX), en la alcaldía Azcapotzalco, que es de su propiedad.

Origen de sus negocios

Los negocios del magnate tienen su origen en una fábrica de muebles fundada por Benjamín Salinas Westrup, su bisabuelo, a principios del siglo pasado.

En 1977, Salinas Pliego se graduó de la carrera de Contador Público con Mención Honorífica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

El empresario es dueño de diversas compañías, como Banco Azteca y Total Play. REUTERS/Amr Alfiky

Para 1979, terminó su MBA en la Universidad Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. Para 2015, recibió un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Carrera empresarial

En 1981, se incorporó a Grupo Elektra como gerente de importaciones y en 1987 fue nombrado director general de la compañía, misma que fue fundada por su abuelo Hugo Salinas Rocha en el año de 1950. La empresa en la actualidad, además del comercio especializado, ofrece servicios financieros.

En 1993, inversionistas encabezados por Salinas Pliego adquirieron el paquete de medios que privatizó el gobierno federal, con lo que nació TV Azteca. Durante siete años, el magnate mexicano se concentró en la administración de la empresa.

En 2002 Grupo Elektra recibió la primera licencia bancaria otorgada en diez años, tras lo cual fundó Banco Azteca, que, ha declarado, es la empresa que más dinero le deja en la actualidad. También es dueño de la empresa de telecomunicaciones Total Play, que ofrece servicios fijos de acceso a internet, televisión de paga y telefonía, a través de fibra óptica directa al hogar.

En 2004 incursionó en el segmento de transporte con el inicio de operaciones de Italika, la marca de motocicletas propiedad de Grupo Salinas.

El magnate mexicano está en el top 5 de las personas más acaudaladas de México. REUTERS/Henry Romero

¿A cuánto asciende la fortuna de Salinas Pliego en septiembre de 2025?

De acuerdo con el sitio Real Times Billionaires de Forbes, mismo que muestra la fotuna de los empresarios más acaudalados del mundo en tiempo real, Salinas Pliego cuenta actualmente con un patrimonio de USD 5 mil 500 millones este mes de septiembre.

