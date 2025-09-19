Realizarán misa en memorial del Colegio Rébsamen en CDMX a ocho años del temblor de 2017

Se llevará a cabo una misa en el memorial del Colegio Rébsamen por el sismo ocurrido hace 8 años. Crédito: Cuartoscuro.

A ocho años de la tragedia en el Colegio Rébsamen de la Ciudad de México, se llevará a cabo una misa en memoria de los menores de edad y las personas que perdieron la vida aquel día.

El 19 de septiembre de 2017 se registró un temblor en la Ciudad de México de magnitud 7.1, el cual provocó diversos daños y caída de inmuebles. El Colegio Rébsamen fue uno de los edificios que cayeron tras el movimiento telúrico.

En el plantel educativo murieron un total de 26 personas; 7 de ellas eran adultos y 19 fueron menores de edad, quienes se encontraban en el lugar al momento del temblor.

Cada año, padres de familia y la sociedad en general llevan a cabo una misa en conmemoración de los menores de edad fallecidos y este 2025 nuevamente lo realizarán a ocho años de lo ocurrido en la alcaldía Tlalpan de la capital del país.

Cada año son colocadas ofrendas florales se ven en la escuela Enrique Rébsamen por el aniversario del terremoto de 2017 en Ciudad de México. Foto: REUTERS/Luis Cortes.

Se ha vuelto un acto conmemorativo que cada 19 de septiembre la sociedad en general, así como los padres de familia, lleven arreglos florales, así como veladoras, y lleven a cabo una misa por la tragedia ocurrida en dicha fecha.

Este 2025, nuevamente se llevará una misa en conmemoración de las 26 personas que perdieron la vida la tarde del 19 de septiembre de 2017.

Memorial - La historia se repite: el sismo del 19 de septiembre de 2017. La tierra se volvió a sacudir. Créditos: Cross Flowers / Infobae México.

Misa en memorial del Colegio Rébsamen este 2025

De acuerdo con una convocatoria que circuló en redes sociales, la misa se llevará a cabo en el memorial del Colegio Rébsamen, ubicado a un costado de la Alameda Sur, de la Ciudad de México.

La misa tendrá lugar este próximo viernes 19 de septiembre de 2025 a las 10:00 am. Los organizadores detallaron que el objetivo es recordar y honrar la memoria de los menores de edad que perdieron la vida, así como de personal docente y colaboradores.

En el Colegio Rébsamen murieron un total de 26 personas; 19 eran menores de edad. Foto: EFE/STR.

Después de que se llevara a cabo un simulacro a nivel nacional en conmemoración del sismo del 19 de septiembre de 1985, en esa misma fecha, pero del 2017, se registró poco después de las 13:00 horas un temblor de magnitud 7.1.

Al igual que el de 1985, provocó daños, caída de inmuebles y pérdidas humanas, según los datos oficiales de las autoridades federales. Un total de 230 personas fallecieron por el hecho, siendo la Ciudad de México donde se registró la mayor cifra con 100, así como la entidad con mayores reportes de afectaciones y daños.