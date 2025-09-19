México

Realizarán misa en memorial del Colegio Rébsamen en CDMX a ocho años del temblor de 2017

En el lugar murieron un total de 26 personas, las cuales 19 eran menores de edad y 7 adultos

Por Omar Martínez

Guardar
Se llevará a cabo una
Se llevará a cabo una misa en el memorial del Colegio Rébsamen por el sismo ocurrido hace 8 años. Crédito: Cuartoscuro.

A ocho años de la tragedia en el Colegio Rébsamen de la Ciudad de México, se llevará a cabo una misa en memoria de los menores de edad y las personas que perdieron la vida aquel día.

El 19 de septiembre de 2017 se registró un temblor en la Ciudad de México de magnitud 7.1, el cual provocó diversos daños y caída de inmuebles. El Colegio Rébsamen fue uno de los edificios que cayeron tras el movimiento telúrico.

En el plantel educativo murieron un total de 26 personas; 7 de ellas eran adultos y 19 fueron menores de edad, quienes se encontraban en el lugar al momento del temblor.

Cada año, padres de familia y la sociedad en general llevan a cabo una misa en conmemoración de los menores de edad fallecidos y este 2025 nuevamente lo realizarán a ocho años de lo ocurrido en la alcaldía Tlalpan de la capital del país.

Cada año son colocadas ofrendas
Cada año son colocadas ofrendas florales se ven en la escuela Enrique Rébsamen por el aniversario del terremoto de 2017 en Ciudad de México. Foto: REUTERS/Luis Cortes.

Se ha vuelto un acto conmemorativo que cada 19 de septiembre la sociedad en general, así como los padres de familia, lleven arreglos florales, así como veladoras, y lleven a cabo una misa por la tragedia ocurrida en dicha fecha.

Este 2025, nuevamente se llevará una misa en conmemoración de las 26 personas que perdieron la vida la tarde del 19 de septiembre de 2017.

Memorial - La historia se repite: el sismo del 19 de septiembre de 2017. La tierra se volvió a sacudir. Créditos: Cross Flowers / Infobae México.

Misa en memorial del Colegio Rébsamen este 2025

De acuerdo con una convocatoria que circuló en redes sociales, la misa se llevará a cabo en el memorial del Colegio Rébsamen, ubicado a un costado de la Alameda Sur, de la Ciudad de México.

La misa tendrá lugar este próximo viernes 19 de septiembre de 2025 a las 10:00 am. Los organizadores detallaron que el objetivo es recordar y honrar la memoria de los menores de edad que perdieron la vida, así como de personal docente y colaboradores.

En el Colegio Rébsamen murieron
En el Colegio Rébsamen murieron un total de 26 personas; 19 eran menores de edad. Foto: EFE/STR.

Después de que se llevara a cabo un simulacro a nivel nacional en conmemoración del sismo del 19 de septiembre de 1985, en esa misma fecha, pero del 2017, se registró poco después de las 13:00 horas un temblor de magnitud 7.1.

Al igual que el de 1985, provocó daños, caída de inmuebles y pérdidas humanas, según los datos oficiales de las autoridades federales. Un total de 230 personas fallecieron por el hecho, siendo la Ciudad de México donde se registró la mayor cifra con 100, así como la entidad con mayores reportes de afectaciones y daños.

Temas Relacionados

Terremoto México 198519 de septiembreSismo de 1985 MéxicoColegio RébsamenCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: revelan avances de la ruta que conectará con la Línea 12 del Metro de CDMX

Autoridades capitalinas dieron a conocer el nombre de las siete estaciones que conformarán la nueva ruta de este transporte público

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: revelan avances

¿Eres el afortunado ganador del sorteo Gana Gato?

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

¿Eres el afortunado ganador del

Oaxaca registra sismo de 4.0 de magnitud

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Oaxaca registra sismo de 4.0

Beca Rita Cetina 2025: aquí puedes saber cuándo será la asamblea informativa en tu escuela

El programa abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 15 de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: aquí

Tralalero Tralalá en México: fecha, ciudad y todo lo que debes sobre el show de brainrots

El espectáculo del fenómeno italiano llega para el público infantil

Tralalero Tralalá en México: fecha,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a hombre secuestrado y

Rescatan a hombre secuestrado y detienen a dos presuntos responsables con fentanilo y armamento en Culiacán, Sinaloa

Embajador Johnson destaca compromiso de EEUU para desmantelar cárteles y resalta sanciones contra La Mayiza

Sentencian a 7 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por falsificación de documentos

Canadá desarticula grupo criminal ligado a cárteles mexicanos y anuncia una incautación récord de cocaína

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

ENTRETENIMIENTO

Tralalero Tralalá en México: fecha,

Tralalero Tralalá en México: fecha, ciudad y todo lo que debes sobre el show de brainrots

El influencer ‘Ese Pérez’ mastica excremento de caballo por querer convivir con Eduin Caz, líder de Grupo Firme

Exhiben video de Aldo de Nigris siendo violento: “No sabe controlar sus emociones”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Esposa de Alexis Ayala habría borrado las fotos de sus viajes después de que el actor confesó que vivió una crisis económica

DEPORTES

Por qué Anthony Martial no

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford