México

‘Mi amigo robot’ será exhibida al aire libre en CDMX: fecha y lugar

La cinta animada fue nominada al Premios Oscar en la categoría de ‘Mejor Película Animada’ en el año 2024

Por Omar Martínez

Guardar
La película cuenta la historia
La película cuenta la historia de un perro y robot que se vuelven amigos. Foto: Cine Caníbal.

Mi amigo robot fue una de las películas animadas más populares en México el año pasado, rompiendo récords en taquilla y permaneciendo varias semanas en cartelera.

Hay una sorpresa para los amantes que disfrutaron ver en la pantalla grande a ‘Dog’ y su amigo robot, ya que nuevamente será proyectada al aire libre en la Ciudad de México.

La noticia se dio a conocer por medio de redes sociales, donde los fanáticos manifestaron su deseo de querer volver a disfrutarla en una sala de cine.

Aunque no llegará a un espacio cerrado, sí habrá una función en la Ciudad de México que se podrá disfrutar al aire libre.

La película será proyectada al
La película será proyectada al aire libre en la Ciudad de México. Créditos: Arcadia.

Por lo tanto, se espera —y debido a que continúa la temporada de lluvias en la capital del país— que el pronóstico permita disfrutar a los asistentes esta cinta animada, que habla sobre muchos temas, desde la amistad y el amor propio.

Mi amigo robot se proyectará en la sede de Xoco de la Cineteca Nacional, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país. La función será en la pantalla que está en la entrada de este sitio de entretenimiento.

Es por ello que, en caso de que se registren fuertes lluvias para la tarde y noche de ese día, la función tendrá que suspenderse.

La función está programada para este domingo 21 de septiembre en esta sede de la Cineteca Nacional. El acceso será gratuito para todas las personas. Chicos y grandes podrán volver a disfrutar esta historia que nos recuerda lo importante que es la amistad.

La película animada fue nominada al Premio Oscar en 2024. (Youtube/CineCanibal)

Mi amigo robot estuvo nominada al Premio Oscar de la Academia de Hollywood en el año 2024, pero perdió ante la cinta El Niño y la Garza.

México fue uno de los principales lugares en todo el mundo donde la película tuvo una gran aceptación y auge, razón por la que se convirtió en un éxito.

¿De qué trata Mi amigo Robot, cinta nominada al Oscar, que estará proyectará de manera gratuita en la Cineteca Nacional? <i> </i>

La película Mi amigo Robot es dirigida y co-escrita por Pablo Berger, narra la historia de Dog, un perro que vive solo en una ciudad futurista y construye un robot para que le haga compañía.

La trama sigue la evolución de la amistad entre Dog y el robot, mostrando cómo juntos exploran la ciudad y disfrutan de momentos cotidianos.

A través de su relación, la película aborda temas como la soledad, la conexión emocional y el valor de la amistad.

La cinta animada recibió una
La cinta animada recibió una nominación al Premio Oscar en 2024. Créditos: Arcadia.

Temas Relacionados

Mi Amigo RobotPelículaCineAnimaciónReestreno en MéxicoCineteca Nacionalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ellos son los presuntos operadores de Hernán Bermúdez Requena que también son investigados por las autoridades

Entre las personas investigadas hay una que cuenta con una ficha de búsqueda

Ellos son los presuntos operadores

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

El primer ministro aseguró que ambos países ya se encuentran trabajando para llevar a los integrantes de los cárteles ante la justicia

Carney reconoce que hay cárteles

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Guana explica por qué ‘traicionó’ a Dalílah y Shiky al nominarlos

La decisión de Guana marcó un antes y un después en la competencia, dejando claro que en esta etapa cada participante debe velar por su propio destino dentro del show

La Casa de los Famosos

Pensión del Bienestar 2025: estos son los adultos mayores que faltan de cobrar el pago de septiembre

Los beneficiarios reciben un apoyo bimestral de 6,200 pesos

Pensión del Bienestar 2025: estos

Subsecretario del Tesoro de EEUU se reúne con la Asociación de Bancos de México en CDMX: abordan medidas contra cárteles

John K. Hurley habló sobre el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para interrumpir el flujo de fentanilo y combatir a las organizaciones criminales

Subsecretario del Tesoro de EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carney reconoce que hay cárteles

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

Subsecretario del Tesoro de EEUU se reúne con la Asociación de Bancos de México en CDMX: abordan medidas contra cárteles

EEUU también sancionó a líder de Los Rugrats, grupo afín a Los Mayos, por producir fentanilo en Culiacán

Balean camioneta de alcaldesa de Michoacán, autoridades ya investigan los hechos

Quiénes son los hermanos Herrera, expolicías que pasaron del Cártel Arellano Félix a la Mayiza del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Guana explica por qué ‘traicionó’ a Dalílah y Shiky al nominarlos

Surgen rumores de reconciliación entre Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma tras posible viaje juntos a Japón

Sylvia Pasquel pide a la prensa que se enfoque en los Aguilar y deje en paz a su famosa familia

Peso Pluma asegura que Kenia Os es la mejor artista latina femenina, pero Tito Double P lo contradice y menciona a Belinda

Shakira aparece de sorpresa en tienda de Polanco y así fue recibida por sus fans

DEPORTES

“Checo” Pérez manda mensaje de

“Checo” Pérez manda mensaje de ánimo a “Canelo” Álvarez

Primer ministro de Canadá adelanta que Sheinbaum estará presente en la final del Mundial 2026

Luis Fuente regresa al club América como director deportivo femenil: así lo presentaron

Ex rival de Canelo Álvarez podría regresar del retiro para volver a pelear

Rodrigo Huescas debuta y da asistencia con el Copenhague en Champions League