‘Mi amigo robot’ será exhibida al aire libre en CDMX: fecha y lugar

La película cuenta la historia de un perro y robot que se vuelven amigos. Foto: Cine Caníbal.

Mi amigo robot fue una de las películas animadas más populares en México el año pasado, rompiendo récords en taquilla y permaneciendo varias semanas en cartelera.

Hay una sorpresa para los amantes que disfrutaron ver en la pantalla grande a ‘Dog’ y su amigo robot, ya que nuevamente será proyectada al aire libre en la Ciudad de México.

La noticia se dio a conocer por medio de redes sociales, donde los fanáticos manifestaron su deseo de querer volver a disfrutarla en una sala de cine.

Aunque no llegará a un espacio cerrado, sí habrá una función en la Ciudad de México que se podrá disfrutar al aire libre.

La película será proyectada al aire libre en la Ciudad de México. Créditos: Arcadia.

Por lo tanto, se espera —y debido a que continúa la temporada de lluvias en la capital del país— que el pronóstico permita disfrutar a los asistentes esta cinta animada, que habla sobre muchos temas, desde la amistad y el amor propio.

Mi amigo robot se proyectará en la sede de Xoco de la Cineteca Nacional, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país. La función será en la pantalla que está en la entrada de este sitio de entretenimiento.

Es por ello que, en caso de que se registren fuertes lluvias para la tarde y noche de ese día, la función tendrá que suspenderse.

La función está programada para este domingo 21 de septiembre en esta sede de la Cineteca Nacional. El acceso será gratuito para todas las personas. Chicos y grandes podrán volver a disfrutar esta historia que nos recuerda lo importante que es la amistad.

La película animada fue nominada al Premio Oscar en 2024. (Youtube/CineCanibal)

Mi amigo robot estuvo nominada al Premio Oscar de la Academia de Hollywood en el año 2024, pero perdió ante la cinta El Niño y la Garza.

México fue uno de los principales lugares en todo el mundo donde la película tuvo una gran aceptación y auge, razón por la que se convirtió en un éxito.

¿De qué trata Mi amigo Robot, cinta nominada al Oscar, que estará proyectará de manera gratuita en la Cineteca Nacional? <i> </i>

La película Mi amigo Robot es dirigida y co-escrita por Pablo Berger , narra la historia de Dog, un perro que vive solo en una ciudad futurista y construye un robot para que le haga compañía.

La trama sigue la evolución de la amistad entre Dog y el robot, mostrando cómo juntos exploran la ciudad y disfrutan de momentos cotidianos.

A través de su relación, la película aborda temas como la soledad, la conexión emocional y el valor de la amistad.

La cinta animada recibió una nominación al Premio Oscar en 2024. Créditos: Arcadia.