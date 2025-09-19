Luisa Alcalde acusa manipulación tras supuestos amparos de “Bobby” y “Andy” López Beltrán: “Es una campaña de desprestigio”

Luisa Alcalde aseguró que en Morena hay unidad y que "Una vez más se van a quedar con las ganas" Crédito: X/@LuisaAlcalde

Este viernes 19 de septiembre de 2025, desde Cancún, Quintana Roo la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján, denunció la existencia de una “campaña de desprestigio” dirigida al secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, quien recibió un amparo que, según afirma, no promovió.

La dirigente del partido guinda aseguró que a través de sus comités informan a la población, “porque hay mucha desinformación, hay quienes desean el expandir noticias falsas o calumnias... después no son capaces de aclarar o desmentir”.

Ante cuestionamientos de la prensa, Luisa Alcalde dijo que es evidente que se está llevando a cabo una campaña de desprestigio, “hace años inició una transformación, que me queda claro sigue lastimando a unos cuantos que quisieran volver al poder”.

Luego de que le preguntaran por la tardanza de un presunto deslinde de la presidenta Claudia Sheinbaum del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la dirigente de Morena contestó: “Nosotros somos un movimiento de cambio que tenemos el orgullo de decir que ese modelo de gobierno para el pueblo ha logrado sacar a millones de la pobreza... se van a quedar con las ganas, hay unidad”.

Luisa Alcalde señaló que existe una "campaña negra" en contra de Morena. (Captura de pantalla)

“Andrés Manuel López Beltrán lo dijo clarito. Hay quienes no quieren entenderlo porque es evidente que es una campaña política contra nuestro movimiento y contra el presidente López Obrador”, afirmó Luisa Alcalde en referencia a la noticia que tuvo al centro del debate a los hijos de AMLO, respecto a amparos que buscaban suspender toda orden de aprehensión en contra de “Bobby” y “Andy” López Beltrán, además de incluir a otras personas vinculadas al huachicol fiscal.

Al igual que políticos de su partido y la presidenta Sheinbaum, la dirigente nacional de Morena pidió investigar los amparos interpuestos, “qué debe estar atrás para que gente vaya, utilice su nombre y promueva estos amparos... claro que debe investigarse”.

Luisa Alcalde estalló contra los medios de comunicación, “la noticia vuela... no son para aclarar la noticia, la vuelven a reiterar”, a quienes acuso de manipulación y de emprender una campaña de desprestigio en contra de AMLO y Sheinbaum.

Reiteró que en el caso de Hernán Bermúdez, “fue nuestro movimiento el que abre una investigación, lo detiene y lo tiene en el reclusorio... le toca a la Fiscalía hacer la investigación... en nuestro movimiento no hay impunidad”.

Finalizó señalando que si se tratara del PRI o el PAN, acusaciones como las que enfrenta el exsecretario de seguridad de Tabasco se habrían escondido.