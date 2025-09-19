¿Lo logró? Yetus, mejor amigo de Aldo de Nigris, intenta entrar a La Casa de los Famosos México por la fuerza

(Captura TikTok: La Casa de los Famosos México)

Yetus, influencer fitness y mejor amigo de Aldo de Nigris, asistió como invitado especial a la pregala de La Casa de los Famosos México conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Durante su estancia en el programa, la producción transmitió un fragmento de La vida en fotos de Aldo, donde el habitante de la casa contó cómo era su amistad con él y por qué terminó.

“Hubo un problema que fue la falta de comunicación. Yo me fui a grabar con mi tío Poncho otro proyecto que pegó en el GYM y que se llama Jalando Fierro. Yo lo invitaba seguido, le decía ‘Júntate acá con Poncho, nos va a servir’ y a él no le pareció tanto”, contó Aldo de Nigris.

Según el integrante del Team Noche, su amistad con Yetus terminó porque el influencer fitness se sintió incómodo con que el nombre de su programa con Poncho de Nigris era muy similar a como se llamaba su podcast.

“Me dijo que fue una deslealtad de mi parte. Lloré más que con la última novia”, confesó Aldo.

Yetus intenta entrar a LCDLFM

Las palabras de Aldo de Nigris conmovieron a Yetus, quien sintió el impulso de abrazarlo.

“Oye Wendy, Aldo está aquí a lado ¿no? ¿Cómo le voy a decir algo si no me va a escuchar", preguntó el influencer y la conductora le explicó que podía dejar un mensaje grabado para que ellos se lo mostraran al habitante cuando saliera de la casa.

Fue entonces cuando Yetus salió del foro y caminó hasta la entrada de la casa, donde fue detenido por la productora del reality, Rosa María Noguerón, quien le explicó por qué nadie puede entrar sin permiso.

Wendy Guevara intervino: “La gente en redes nos está pidiendo que entre, pero hoy va a entrar el novio de Shiky. Aquí hay ciertos protocolos”.

Aldo de Nigris, Poncho de Nigris y Yetus Prime.

Yetus no consiguió entrar a la casa, pero Ricardo Margaleff aseguró que no todo estaba perdido, pues la producción analizará la posibilidad de que pueda ingresar en los próximos días.

“Yetus vino en buena onda, a lo mejor pensó que era posible que podía entrar o tener un acercamiento con Aldo”, mencionó Wendy Guevara.

El momento se viralizó en redes sociales, donde varios fans del reality show pidieron que el influencer fitness entre a la casa para que pueda hablar y reconciliarse con Aldo.

“Yetus puede ser una dinámica como la que hicieron cuando se quedó la hermana de Gala.”

“Se emocionó por su amigo, cualquiera amigo haría lo mismo.”

“Qué buen show, amé que entrara Doña Alegría, pero todos queríamos que entrara el Yetus!