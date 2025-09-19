México

¿Lo logró? Yetus, mejor amigo de Aldo de Nigris, intenta entrar a La Casa de los Famosos México por la fuerza

El influencer fitness asistió como invitado especial a la pregala y escuchó un emotivo mensaje el habitante le dedicó

Por Adriana Castillo

Guardar
(Captura TikTok: La Casa de
(Captura TikTok: La Casa de los Famosos México)

Yetus, influencer fitness y mejor amigo de Aldo de Nigris, asistió como invitado especial a la pregala de La Casa de los Famosos México conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Durante su estancia en el programa, la producción transmitió un fragmento de La vida en fotos de Aldo, donde el habitante de la casa contó cómo era su amistad con él y por qué terminó.

“Hubo un problema que fue la falta de comunicación. Yo me fui a grabar con mi tío Poncho otro proyecto que pegó en el GYM y que se llama Jalando Fierro. Yo lo invitaba seguido, le decía ‘Júntate acá con Poncho, nos va a servir’ y a él no le pareció tanto”, contó Aldo de Nigris.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

Según el integrante del Team Noche, su amistad con Yetus terminó porque el influencer fitness se sintió incómodo con que el nombre de su programa con Poncho de Nigris era muy similar a como se llamaba su podcast.

“Me dijo que fue una deslealtad de mi parte. Lloré más que con la última novia”, confesó Aldo.

Yetus intenta entrar a LCDLFM

Las palabras de Aldo de Nigris conmovieron a Yetus, quien sintió el impulso de abrazarlo.

La productora del reality show lo detuvo en la puerta TikTok: @lacasadelosfamososmx

“Oye Wendy, Aldo está aquí a lado ¿no? ¿Cómo le voy a decir algo si no me va a escuchar", preguntó el influencer y la conductora le explicó que podía dejar un mensaje grabado para que ellos se lo mostraran al habitante cuando saliera de la casa.

Fue entonces cuando Yetus salió del foro y caminó hasta la entrada de la casa, donde fue detenido por la productora del reality, Rosa María Noguerón, quien le explicó por qué nadie puede entrar sin permiso.

Wendy Guevara intervino: “La gente en redes nos está pidiendo que entre, pero hoy va a entrar el novio de Shiky. Aquí hay ciertos protocolos”.

Aldo de Nigris, Poncho de
Aldo de Nigris, Poncho de Nigris y Yetus Prime.

Yetus no consiguió entrar a la casa, pero Ricardo Margaleff aseguró que no todo estaba perdido, pues la producción analizará la posibilidad de que pueda ingresar en los próximos días.

“Yetus vino en buena onda, a lo mejor pensó que era posible que podía entrar o tener un acercamiento con Aldo”, mencionó Wendy Guevara.

El momento se viralizó en redes sociales, donde varios fans del reality show pidieron que el influencer fitness entre a la casa para que pueda hablar y reconciliarse con Aldo.

  • “Yetus puede ser una dinámica como la que hicieron cuando se quedó la hermana de Gala.”
  • “Se emocionó por su amigo, cualquiera amigo haría lo mismo.”
  • “Qué buen show, amé que entrara Doña Alegría, pero todos queríamos que entrara el Yetus!

Temas Relacionados

Aldo de NigrisYetusLa Casa de los Famosos MéxicoVixWendy Guevaramexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 19 de septiembre: Yetus intenta entrar por la fuerza

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

La mañanera de hoy 19 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 19

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de septiembre: avance lento en la Línea 2 y 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cigarros más caros en 2026: IEPS causaría incremento de $20 extra por cajetilla

La industria pide una reforma fiscal equilibrada para evitar impactos negativos en los consumidores y la economía

Cigarros más caros en 2026:

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben 3 mil pesos hoy viernes 19 de septiembre?

El apoyo económico busca fortalecer la autonomía de mujeres de entre 60 y 64 años en todo México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben
MÁS NOTICIAS

NARCO

Olga Sosa Ruiz y Vector

Olga Sosa Ruiz y Vector Casa de Bolsa: un vínculo que genera sospechas en Tamaulipas de posible huachicol fiscal

Diputada señalada por la OFAC dio contratos a empresario con supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa

Entre falsa solidaridad, así es como los grupos criminales han reaccionado tras sismos y otros desastres en México

Así se promocionan en redes los restaurantes y clubes nocturnos ligados a La Mayiza y sancionadas por la OFAC

Detienen a hombre con cargamento de metanfetamina tras insultar a un civil en una plaza comercial de Baja California

ENTRETENIMIENTO

Quién es el octavo eliminado

Quién es el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este viernes 19 de septiembre?

Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, rompe el silencio y revela qué fue lo que Mariana Botas le hizo

“¡Adriana, salte!”: el origen del meme viral que revive cada que hay un sismo

Tras ser eliminada de La Casa de los Famosos 3, Elaine Haro habla de un posible reencuentro con su ex pareja

DEPORTES

Por qué Anthony Martial no

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford