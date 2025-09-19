México

Julieta Fierro: líderes de opinión e instituciones lamentan la muerte de la destacada astrónoma de la UNAM

La astrónoma murió este viernes 19 de septiembre

Por Miguel Flores

Julieta Fierro Gossman fue aceptada como miembro honorario de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias.

Julieta Fierro Gossman, destacada astrónoma y científica mexicana, murió este viernes 19 de septiembre, a los 77 años de edad.

Tras darse a conocer la noticias, diversas instituciones y líderes de opinión lamentaron su fallecimiento.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Julieta Fierro Gossman. Científica, estudiosa del cosmos, pionera en la divulgación de la ciencia. Hoy más cerca que nunca de los cuerpos celestes que tanto estudió. Abrazo a Luis y Agustín, sus hijos”, posteó el periodista Juan Becerra Acosta en sus redes sociales.

“Se nos fue a las estrellas que tanto amaba. Gran divulgadora de ciencia…de las primeras. Escucharla hablar era una gozada…“, posteó la periodista Maca Carriedo en su cuenta de X.

Gabriela Warkentin fue otra destacada periodista que lamentó la partida de la científica, por medio de sus redes sociales. “Qué triste la muerte de JulietaFierro. Brillante, generosa, lúcida, divertida, de risa espontánea. Siempre que hablábamos me recordaba: “hay que voltear a ver el cielo, Gabi”. Seguro ya andarás por allá y por tantas estrellas y misterios, querida Julieta.Te voy a extrañar", dijo.

“Fallece la investigadora JulietaFierro a los 77 años. La atrónoma mexicana de la #UNAM realizó estudios sobre la composición química de la materia interestelar y desarrolló una trayectoria sólida en el campo científico", señaló el comunicador Nacho Lozano.

La politóloga y periodista Ana Francisca Vega, también se expresó sobre el deceso de Fierro Gossman. "Julieta Fierro se dedicó a romper cuánto techo de cristal se topó en su carrera. Qué pena perderla.... alguien que inspiró a generaciones de jóvenes, particularmente mujeres, a ver a la ciencia como un camino posible. Descanse en paz, admirada Julieta", dijo.

El conductor y líder de opinión, Mariano Osorio, también se pronunció. Llamó a Julieta Fierro como la “mayor exponente de la Ciencia en México”, recordó que sus trabajos más recientes fueron sobre el Sistema Solar y que fue merecedora de cuatro doctorados Honoris Causa.

La UNAM, donde era catedrática, también lamentó la muerte de Fierro. “La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo", posteó.

Por su parte, la Secretaría de Cultura fue otra institución que lamentó el fallecimiento de la científica. “Científica, docente y divulgadora incansable, dedicó su vida a acercar la ciencia a niñas, niños y jóvenes, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y vocación. Con cientos de artículos, más de 40 libros y un estilo único en la divulgación, formó generaciones enteras y dejó una huella imborrable en la astronomía y la cultura científica de México”, señaló, y aseguró que su legado permanecerá en la memoria de quienes copartieron su pasión por el conocimiento y “en cada niña y niño que encontró en ella inspiración y guía”.

Hasta el momento se desconocen las razones del fallecimiento de Julieta Fierro.

