México

Cuántos millones de dólares se perdieron por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la CDMX

Las pérdidas materiales provocadas por el sismo dejaron una deuda que ascendía a este monto de dinero

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
MÉXICO, D.F., 17SEPTIEMBRE2015.-Se cumplen años
MÉXICO, D.F., 17SEPTIEMBRE2015.-Se cumplen años de aquel jueves 19 de Septiembre de 1985 en el que a las 7:19 horas se registró en la Ciudad de México un temblor de 8.1 grados de intensidad en la escala de Richter que dejó varios miles de muertos y heridos. También miles de estructuras quedaron parcial o totalmente dañadas y destruidas por el fenómeno que tuvo una duración de dos minutos y cuyo epicentro se registró en el océano Pacífico cerca de la desmbocadura del Río Balsas en la costa de Michoacán. FOTO: ARCHIVO / PEDRO VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México marcó un antes y un después en la historia contemporánea del país.

Este sismo, con magnitud de 8.1, sacudió el centro y el occidente de México, causando la muerte de miles de personas y el colapso de numerosos edificios, incluidos hospitales, escuelas y viviendas. La tragedia evidenció fragilidades profundas en las infraestructuras, las políticas públicas y los mecanismos de respuesta ante emergencias.

El terremoto de magnitud 8,1
El terremoto de magnitud 8,1 dejó miles de víctimas y expuso la fragilidad de la infraestructura médica, marcando a generaciones y convirtiendo el Hospital Juárez en epicentro de la tragedia y la esperanza. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ante la magnitud del desastre, la sociedad civil tomó un papel protagónico en las labores de rescate y reconstrucción, organizándose de forma autónoma y solidaria. Brigadas ciudadanas removieron escombros con sus propias manos, rescataron a sobrevivientes y coordinaron el apoyo logístico, lo que derivó en un fortalecimiento del tejido social y el surgimiento de múltiples organizaciones civiles.

El terremoto también impulsó reformas urbanas y normas de construcción más estrictas orientadas a mitigar futuros riesgos. La memoria del 85 permanece vigente como recordatorio del poder de la naturaleza, la vulnerabilidad humana y la capacidad de la sociedad mexicana para unirse ante la adversidad.

Cuántos millones de dólares se perdieron por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la CDMX

Así lucía el desastre del
Así lucía el desastre del terremoto. (Cuartoscuro/Pedro Valtierra)

El sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México provocó daños materiales equivalentes a 4 mil 100 millones de dólares, según La Gaceta, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este impacto económico reflejó la magnitud de la catástrofe, pues el terremoto causó la destrucción total de aproximadamente 30 mil viviendas y daños severos en más de 60 mil inmuebles adicionales. A las pérdidas materiales se sumaron más de 30 mil personas heridas y 150 mil personas desplazadas, lo que incrementó el costo social y humano del desastre.

La infraestructura urbana sufrió colapsos en hospitales, escuelas, edificios gubernamentales y zonas residenciales, obligando a reconstruir amplias áreas de la capital. El cálculo de las afectaciones incluyó el costo de levantamiento de escombros, rehabilitación de servicios básicos, ayuda a los damnificados y reparación de vialidades. La economía de la ciudad resintió la paralización de actividades productivas durante días, lo que agravó el impacto financiero.

El monto perdido impulsó la revisión y mejora de normas de seguridad estructural, así como la creación de fondos de emergencia para futuros desastres. El terremoto de 1985 redefinió la atención a situaciones de riesgo en México y evidenció la importancia de contar con mecanismos de prevención y respuesta ante eventos de gran magnitud.

Temas Relacionados

Terremoto México 198519 de septiembreSismo de 1985 Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 19 de septiembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Las cifras del Simulacro Nacional en CDMX: participaron 8.1 millones de personas y se activaron más de 13 mil altavoces

En esta actividad participó personal de SEDENA, CEMAR, Pemex, CFE y de Protección Civil Nacional

Las cifras del Simulacro Nacional

Beca Benito Juárez 2025: quiénes serán los primeros en recibir el pago de octubre

Se prevé que los siguientes depósitos del programa comiencen a distribuirse en octubre

Beca Benito Juárez 2025: quiénes

“Déjenla subir”: perrita se hace viral al intentar abordar el Cablebús en CDMX

Fue vista en la línea 2 del transporte publico intentando entrar y cautivando a los usuarios en redes sociales

“Déjenla subir”: perrita se hace

Integrantes de la CETEG en Guerrero se suman a las manifestaciones ante la visita de Claudia Sheinbaum

Destacaron la necesidad de que se instalen mesas resolutivas tripartitas y se derogue la reforma laboral ligada al sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación

Integrantes de la CETEG en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo antihomicidios de SSPC asegura

Operativo antihomicidios de SSPC asegura a mujer con presuntas dosis de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Protesta, ataque armado y una falsa enfermera: los hechos que sacudieron a los hospitales de Culiacán

Reportan que destitución del excontralor de la FGR fue por contrato irregular de 6 mdp y la desaparición de 900 kilos de cocaína

Grupo de Operaciones Especiales: este es el nuevo cuerpo táctico que sustituirá al Grupo Élite de la Policía Estatal de Sinaloa

Autoridades de Tabasco en espera de la audiencia inicial para Hernán “N”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mi Banda El Mexicano llegará a la fiesta temática de hoy 19 de septiembre

El terremoto de 1985 en la memoria: series y películas que honran a la Ciudad de México a 40 años de la tragedia

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de este 19 de septiembre?

Luis Fernando Peña y Antonio de la Vega rinden homenaje a los héroes sin capa del terremoto del 85 en ‘Cada minuto cuenta’

Habitantes de La Casa de los Famosos México ignoran la alerta sísmica hoy 19 de septiembre

DEPORTES

Esto es lo que deberá

Esto es lo que deberá pagar Dani Alves a Pumas tras la resolución del TAS

Team Hawlucha vs Team Machamp: conoce la cartelera del evento entre CMLL & Pokémon en la Arena México

19 de septiembre: a 8 años del sismo que unió al deporte mexicano ante la tragedia

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez