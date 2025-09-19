México

Convoca el SNTE a manifestarse durante próxima visita de Claudia Sheinbaum en Oaxaca

La convocatoria involucra a la totalidad de los maestros y trabajadores agremiados de los municipios de la región de Valles Centrales

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

CIUDAD DE MÉXICO, 20MARZO2019.- Maestros pertenecientes a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, bloquearon los accesos principales al recinto de San Lázaro, como forma de protesta para exigirle al gobierno federal su inconformidad con los cambios a la Reforma Educativa. En el lugar se suspendió el acceso a empleados y personal de la Cámara de Diputados. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) convocó a su base en Oaxaca para movilizarse durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien estará en la capital oaxaqueña el viernes 19 de septiembre para rendir su primer informe de gobierno en el estadio de fútbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). Según informó la propia organización sindical, la movilización responde a un acuerdo nacional de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que instruye a fijar su “posición política” en cada acto público en el que participe Sheinbaum.

De acuerdo con el documento oficial difundido por la Sección 22, la convocatoria involucra a la totalidad de los maestros y trabajadores agremiados de los municipios de la región de Valles Centrales, así como al 20 por ciento de los sindicalizados de las otras siete regiones del estado. Además, llama a la participación al pleno del Comité Ejecutivo Seccional, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, a los organismos auxiliares y a los denominados “espacios ganados en resistencia”.

El llamado se hace al pleno del Comité Ejecutivo Seccional, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, organismos auxiliares, espacios ganados en resistencia, entre otros colectivos a participar en el posicionamiento político ante el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudad de la resistencia el viernes 19 de septiembre del presente año a las 14:00 horas, lugar de concentración por definir”, según consta en el oficio firmado por el secretario de organización, César García Zurita y por la secretaria general Yenny A. Pérez Martínez.

En el posicionamiento publicado por la sección magisterial, se explica que la acción se enmarca en el “acuerdo No 5 de la Asamblea Nacional Representativa del 05 de junio del 2025 que a la letra dice: ‘En cada uno de los estados donde la Presidenta de la República haga presencia, la CNTE fije su posición política, para que atienda de manera satisfactoria nuestras demandas centrales’”.

Sección 22 del SNTE. Foto: x.com/

La mecánica concreta de la protesta indica que la concentración comenzará a partir de las 14:00 horas, aunque el punto exacto de reunión sigue pendiente de confirmación. En el documento, la dirigencia sindical reiteró: “Se les exhorta a cumplir con responsabilidad y puntualidad a este llamado para continuar con el fortalecimiento de nuestro Plan para la Transformación de la Educación y al MDTEO”.

La visita de Claudia Sheinbaum Pardo se produce en un contexto de exigencia sindical persistente en Oaxaca y en el país entero por parte del gremio magisterial.

