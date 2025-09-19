Carlos Slim obtiene contrato para ampliar el metro de Nueva York: ¿cuántos millones ganará?

Carlos Slim obtiene contrato millonario para ampliar metro de Nueva York, EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

El consorcio liderado por Grupo FCC, controlado por Carlos Slim, recibió un contrato valorado en más de 1.500 millones de euros (aproximadamente 1.767 millones de dólares) para la ampliación de la línea de metro de la Segunda Avenida en Nueva York.

Este proyecto representa el mayor contrato reciente para la compañía española en Estados Unidos y marca un avance relevante en la expansión de la infraestructura del sistema de transporte en la ciudad.

El impacto de la obra

La obra estará a cargo del consorcio Connect Plus Partners (Connect+), formado por FCC Construcción y Halmar International. El contrato comprende el diseño y la construcción de dos túneles que conectarán nuevas estaciones en el barrio de Harlem, extendiendo la línea desde el Upper East Side hasta East Harlem.

El contrato también abarca la conversión en estación de un túnel de 762 metros, construido en la década de 1970. Además, se excavará un nuevo túnel de 2.560 metros hasta Malcolm X Boulevard y se habilitará la estación de la calle 125.

Para la ejecución, se utilizarán dos tuneladoras de densidad variable, adaptadas a diferentes tipos de terreno, lo que permitirá trabajar de forma eficiente en suelo blando y en roca dura.

Según la autoridad de transporte local, el proyecto permitirá atender a más de 300 mil pasajeros diarios, lo que mejorará la movilidad en una de las zonas con mayor demanda de transporte público en Manhattan.

La obra forma parte de un plan de inversión total de 6.990 millones de dólares, destinado a renovar y ampliar la infraestructura de transporte en Nueva York. Se prevé la generación de miles de empleos directos e indirectos durante los próximos cuatro años de trabajos.

Autoridades estatales destacaron el carácter estratégico del proyecto para una comunidad que había estado esperando una mejora de este tipo desde hacía décadas y cuya población es mayoritariamente de origen latino.

¿Qué se sabe de Grupo FCC?

Carlos Slim, el hombre más rico de México. REUTERS/Henry Romero

Grupo FCC, que cuenta con una participación de Carlos Slim del 11,9%, acumula experiencia en proyectos similares en ciudades de América y Europa. Recientemente, el grupo fue adjudicatario de otro contrato relevante para la construcción de un túnel de metro en Toronto, Canadá.

En México, en consorcio con Grupo Carso, la compañía obtuvo el pasado 15 de septiembre la adjudicación para el diseño y la construcción de 111 kilómetros del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, con un presupuesto de 31.844 millones de pesos.

¿De cuánto es la fortuna de Carlos Slim?

El multimillonario mexicano Carlos Slim. (AP Foto/Marco Ugarte)

Carlos Slim es reconocido como el hombre más rico de México y una de las figuras empresariales más influyentes a nivel global. Su fortuna asciende a aproximadamente 103 mil 300 millones de dólares a septiembre de 2025, según datos de Forbes. Este patrimonio lo posiciona entre los principales multimillonarios del mundo y lo mantiene en la cima de la lista de grandes fortunas mexicanas.

El conglomerado que encabeza incluye a Grupo Carso, América Móvil, Telmex, Inbursa y una participación relevante en Grupo FCC, entre otras compañías. Estas empresas abarcan sectores que van desde las telecomunicaciones y la construcción hasta las finanzas y la infraestructura, con presencia tanto en México como en América Latina, Europa y Estados Unidos.