Así fue la vez que una actriz de cine para adultos se volvió viral durante un sismo en CDMX: “Si voy a morir, voy a morir feliz” | Video

(Foto: Twitter/@GiaKush)

Este viernes 19 de septiembre se conmemoran 40 y 8 años de los sismos de 1985 y 2017 que sacudieron la Ciudad de México y zonas aledañas, dejando desastres materiales y cobrando vidas inocentes. La coincidencia de fechas ha marcado la memoria colectiva y subraya la importancia de mantener protocolos de protección civil vigentes.

El recuerdo de 2017 convive con otros episodios recientes: el 7 de septiembre de 2021 un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Acapulco se percibió con fuerza en la capital a las 20:47 horas, y un video difundido en redes amplificó el debate público sobre comportamientos individuales durante emergencias. En la grabación, la creadora de contenido Gia Kush permaneció en su departamento durante el temblor y fue captada realizando una actividad íntima mientras sonaba la alerta sísmica.

(Foto: TikTok/@giakush)

El material muestra el momento en que ocurre el sismo; en él, la joven expresó en vivo: “Están bajando todos. A su pu.. madre. Pues ni pedo, si voy a morir, voy a morir feliz’”, comentario que inundó plataformas con reacciones encontradas. En otra intervención textual añadió: “Si voy a morir, voy a morir feliz, chingue su madre”. Posteriormente compartió más detalles sobre su decisión en redes: “Así viví el sismo, hice repliegue contra la cama, hubiera bajado sin tanga, pero vivo en el piso 7. Mejor hice repliegue, y considerando el riesgo de muerte, opté por morir feliz. Disculpen las fachas”, publicó en su cuenta.

La difusión del video generó condenas y burlas por partes iguales. Expertos en Protección Civil enfatizaron que, pese a la circulación viral, las medidas de seguridad deben primar: evacuar cuando las autoridades lo indican, ubicar rutas de salida y evitar minimizar la gravedad de un sismo. Desde el punto de vista comunicativo, el episodio evidenció cómo acciones privadas pueden convertirse en asuntos de interés público a través de la viralidad.

Gia Kush impactó a miles al grabarse en pleno temblor del 7 de septiembre de 2021 mientras la alerta sísmica sonaba en la capital mexicana. Crédito: X / GioKush

En el marco de la conmemoración de este 19 de septiembre, autoridades y organizaciones civiles han convocado a simulacros, ceremonias y minutos de silencio para honrar a las víctimas de ambos terremotos y para recordar las lecciones aprendidas. En plazas públicas, escuelas y centros comunitarios se colocarán ofrendas y se retomarán protocolos de evacuación como ejercicio cívico para nuevas generaciones.

La creadora de contenido actualmente prosigue con su carrera de manera independiente (Instagram / @soygiakushoficial)

La modernización de los sistemas de alerta, la capacitación ciudadana y la inversión en infraestructura segura figuran entre los avances destacados por especialistas. No obstante, la presencia omnipresente de redes sociales plantea retos en la gestión de información durante emergencias, donde el rumor y la viralidad pueden enturbiar la respuesta oficial.