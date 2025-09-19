México

Aarón Mercury hace donativo a un albergue de animales y en agradecimiento le envían crema de avellana a LCDLFMX

Rodrigo Glez, hermano del influencer, compartió el momento y agradeció el apoyo que ha recibido el influencer en el reality show

Por Jazmín González

Guardar
Familiares de Aarón Mercury realizaron
Familiares de Aarón Mercury realizaron un nuevo donativo a un albergue de animales. (ViX/ RS)

Aarón Mercury, considerado uno de los favoritos para ganar la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, volvió a acaparar la atención de sus seguidores luego de que se diera a conocer que realizó un nuevo donativo a un albergue de animales.

Semanas atrás, cuando varios de los habitantes del ‘cuarto noche’ estuvieron en la placa de nominados, el creador de contenido, junto con Mar Contreras y ‘Guana’, prometió donar alimento a albergues de animales si lograban permanecer todos en la casa.

Debido a que el público los mantuvo dentro del programa, su equipo cumplió lo acordado por los habitantes y realizaron la donación, asimismo, agradecieron el apoyo para que los famosos permanecieran en el reality.

El influencer agradeció nuevamente el apoyo que recibe por parte de sus seguidores. Crédito: Instagram: Aarón Mercury

Aarón Mercury hace un nuevo donativo a un albergue de animales y le regalan crema de avellana

Sin embargo, la ayuda por parte de Aarón Mercury no se quedó en solo una vez, pues a través de sus redes sociales se publicó un video en el que se dio a conocer que sus familiares volvieron a entregar alimento al albergue de animales donde donaron la primera vez.

"Porque creemos fielmente que no solo es de una vez y que cuando algo es bueno y bello se repite“, se lee en la descripción del clip.

En el video que se dio a conocer, se observa a Rodrigo Glez, hermano del influencer, bajar el alimento de una camioneta; posteriormente, se muestra que los encargados del lugar le entregan una bolsa de regalo a su mamá.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Al abrirlo, se ve que la bolsa contiene dos botes de crema de avellana, uno de los postres favoritos de Mercury. Tanto que en el reality show ha protagonizado algunos “berrinches” cuando el ingrediente se termina.

“¿Vamos a ver qué es? Está genial", se escucha decir a Nancy González Rivas, mamá del influencer.

Hasta ahora se desconoce si la crema de avellana será enviada a La Casa de los Famosos México para que Aarón Mercury la disfrute, pero el gesto acaparó la atención de sus seguidores tras el incidente que ocurrió con Dalílah Polanco.

(ViX)
(ViX)

Reacción de los seguidores al nuevo donativo de Aarón Mercury para el albergue de animales

Varios de los internautas señalaron que es una acción que resalta los valores de Aarón Mercury, mientras que otros compararon su actitud con la de Aldo de Nigris y Abelito, quienes también se perfilan como ganadores.

“Siempre se ha sabido que Aarón dona a los refugios”, “Aarón estará encantado que esto se logró. Sin importar si Aarón está en la casa, gane o no” y “Cosas que no hace Aldo, ni ninguno de los de Nigris. Aarón merece ganar más que nadie”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Temas Relacionados

Aarón MercuryLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos Méxicoinfluencermexico-entretenimiento

Más Noticias

Suman 86 cuerpos identificados en Crematorio Plenitud, Fiscalía de Chihuahua sigue con investigaciones

Según los avances se han acumulado 53 denuncias por el delito de fraude en contra de los responsables

Suman 86 cuerpos identificados en

Claudia Sheinbaum presenta informe de Gobierno en Guerrero entre manifestantes del CETEG

Entre gritos e interrupciones durante el discurso de Sheinbaum, la funcionaria destacó la inversión histórica de 10 mil 790 millones de pesos adicionales para el estado de Guerrero

Claudia Sheinbaum presenta informe de

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

¿Información sobre tu viaje? Checa

Concordia y Culiacán: los municipios de Sinaloa que encabezan el desplazamiento forzado a causa de la violencia

La guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa han provocado que cientos de personas abandonen sus hogares

Concordia y Culiacán: los municipios

Terence Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara en su pelea contra Canelo

El estadounidense se convirtió en nuevo monarca de la división de los supermedianos

Terence Crawford responde a Eddy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 86 cuerpos identificados en

Suman 86 cuerpos identificados en Crematorio Plenitud, Fiscalía de Chihuahua sigue con investigaciones

Concordia y Culiacán: los municipios de Sinaloa que encabezan el desplazamiento forzado a causa de la violencia

Fiscal de Tabasco confirma investigación a funcionarios por nexos con La Barredora

A cuántos años en prisión podría ser sentenciado Hernán Bermúdez Requena por los delitos que enfrenta en Tabasco

Operativo antihomicidios de SSPC asegura a mujer con presuntas dosis de metanfetamina en Tijuana, Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mi Banda El Mexicano llegará a la fiesta temática de hoy 19 de septiembre

Amandititita dedica mensaje a su papá Rockdrigo, muerto en el terremoto del 85: “Cada septiembre involuciono”

Vinculan sentimentalmente a Elaine con Yetus, amigo de Aldo de Nigris, y él se muestra interesado

Alexis Ayala tuvo 20 parejas antes de conocer a Cinthia Aparicio, su actual esposa: “Siempre me equivoqué”

Aseguran que Pepe y Ángela Aguilar llevaron acarreados para el concierto de Guadalajara del 15 de septiembre

DEPORTES

Terence Crawford responde a Eddy

Terence Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara en su pelea contra Canelo

Cruz Azul vs Juárez EN VIVO: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Mx

Inteligencia Artificial predice el resultado entre Monterrey y América

¿Cómo quedará el Chivas vs Toluca de acuerdo con la IA?

Crawford revela la razón por la que se enfrentó a Canelo Álvarez y no a David Benavidez