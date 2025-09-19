Aarón Mercury hace donativo a un albergue de animales y en agradecimiento le envían crema de avellana a LCDLFMX

Familiares de Aarón Mercury realizaron un nuevo donativo a un albergue de animales. (ViX/ RS)

Aarón Mercury, considerado uno de los favoritos para ganar la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, volvió a acaparar la atención de sus seguidores luego de que se diera a conocer que realizó un nuevo donativo a un albergue de animales.

Semanas atrás, cuando varios de los habitantes del ‘cuarto noche’ estuvieron en la placa de nominados, el creador de contenido, junto con Mar Contreras y ‘Guana’, prometió donar alimento a albergues de animales si lograban permanecer todos en la casa.

Debido a que el público los mantuvo dentro del programa, su equipo cumplió lo acordado por los habitantes y realizaron la donación, asimismo, agradecieron el apoyo para que los famosos permanecieran en el reality.

El influencer agradeció nuevamente el apoyo que recibe por parte de sus seguidores. Crédito: Instagram: Aarón Mercury

Aarón Mercury hace un nuevo donativo a un albergue de animales y le regalan crema de avellana

Sin embargo, la ayuda por parte de Aarón Mercury no se quedó en solo una vez, pues a través de sus redes sociales se publicó un video en el que se dio a conocer que sus familiares volvieron a entregar alimento al albergue de animales donde donaron la primera vez.

"Porque creemos fielmente que no solo es de una vez y que cuando algo es bueno y bello se repite“, se lee en la descripción del clip.

En el video que se dio a conocer, se observa a Rodrigo Glez, hermano del influencer, bajar el alimento de una camioneta; posteriormente, se muestra que los encargados del lugar le entregan una bolsa de regalo a su mamá.

(Captura de pantalla)

Al abrirlo, se ve que la bolsa contiene dos botes de crema de avellana, uno de los postres favoritos de Mercury. Tanto que en el reality show ha protagonizado algunos “berrinches” cuando el ingrediente se termina.

“¿Vamos a ver qué es? Está genial", se escucha decir a Nancy González Rivas, mamá del influencer.

Hasta ahora se desconoce si la crema de avellana será enviada a La Casa de los Famosos México para que Aarón Mercury la disfrute, pero el gesto acaparó la atención de sus seguidores tras el incidente que ocurrió con Dalílah Polanco.

(ViX)

Reacción de los seguidores al nuevo donativo de Aarón Mercury para el albergue de animales

Varios de los internautas señalaron que es una acción que resalta los valores de Aarón Mercury, mientras que otros compararon su actitud con la de Aldo de Nigris y Abelito, quienes también se perfilan como ganadores.

“Siempre se ha sabido que Aarón dona a los refugios”, “Aarón estará encantado que esto se logró. Sin importar si Aarón está en la casa, gane o no” y “Cosas que no hace Aldo, ni ninguno de los de Nigris. Aarón merece ganar más que nadie”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.