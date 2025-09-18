México

Tras manifestación en CETis 78 en Tamaulipas por caso de acoso, autoridades de la SEP emiten ruta de acción

Se llevará a cabo una investigación institucional sobre la conducta del personal directivo involucrado

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

En redes sociales, circula un video donde se observa el momento en que estudiantes del plantel agreden al profesor. Crédito: X/@porktendencia.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó una ruta de acción inmediata tras los hechos ocurridos en el CETis No. 78 de Altamira, Tamaulipas, donde el director fue agredido por estudiantes durante una protesta por presunto acoso. Según lo difundido en un comunicado oficial el 18 de septiembre de 2025, la dependencia implementará una serie de medidas orientadas a restablecer el ambiente escolar, proteger la integridad de la comunidad educativa y dar seguimiento a las denuncias recibidas.

La SEP informó que se mantendrán actividades escolares a distancia durante el 18 de septiembre y se llevará a cabo una investigación institucional sobre la conducta del personal directivo involucrado. Se anunció la coordinación permanente con autoridades educativas y de justicia, tanto estatales como federales, para seguir el caso y atender las denuncias que deriven de estos hechos. El boletín difundido por la SEP destaca que habrá “promoción de ambientes escolares adecuados y la continuación de procesos educativos forman parte central de esta ruta de atención”.

El viernes 19 de septiembre se reanudarán las clases presenciales, acompañadas de actividades de reflexión y una jornada por la paz para fortalecer la convivencia. Asimismo, el bachillerato programó el 24 de septiembre una Jornada Nacional para la erradicación de las violencias contra las adolescentes, como parte de la estrategia para evitar estos sucesos en las escuelas.

La SEP reiteró su compromiso con los principios de respeto, igualdad y construcción de espacios libres de violencia en todas las instituciones educativas. El boletín institucional sostiene: “las escuelas deben ser lugares de cuidado y paz, donde las y los jóvenes puedan ejercer sus derechos en libertad”.

Manifestación de estudiantes

El incidente detonó la intervención de las autoridades luego de que se viralizó en redes sociales un video donde estudiantes agredieron a Julio César Barrón Mola, director del CETis No. 78 en Altamira, Tamaulipas, el miércoles 17 de septiembre. La situación se originó tras señalamientos de presunto acoso sexual a alumnas por parte del directivo. La multitud se manifestó en el plantel y, tras un enfrentamiento, se produjeron daños materiales.

En el lugar estuvo presente personal de seguridad y la Guardia Estatal, que intentó contener la situación y resguardar al docente, mientras que la Vocería del Estado de Tamaulipas confirmó la presencia de autoridades estatales para proteger al personal y alumnado. Tras los hechos, el director fue puesto bajo custodia y el plantel suspendió las clases durante el resto del día.

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) condenó toda forma de violencia en el entorno escolar en respuesta a los daños y aseguró que se brindará acompañamiento a las denuncias provenientes de la comunidad escolar, en especial aquellas relacionadas con violencia hacia estudiantes.

Las investigaciones continúan para esclarecer responsabilidades y establecer medidas que prevengan nuevos incidentes. Los protocolos institucionales se mantienen activos mientras la comunidad educativa exige garantías para el retorno seguro y pacífico a las aulas.

AltamiraTamaulipasCETisCETis 78acosoacoso sexualmexico-noticias

