Marie Claire Harp revela que la abuelita de Aldo de Nigris casi llora durante su encuentro con Mariana Botas en LCDLFMX

Marie Claire Harp habló sobre el supuesto enfrentamiento entre Mariana Botas y Doña Alegría. Capturas de pantalla

La tensión en La Casa de los Famosos México se vive dentro y fuera del reality show, así lo demostraron Mariana Botas y Leticia Guajardo, abuelita de Aldo de Nigris, en un reciente intercambio de declaraciones en redes sociales.

Durante la gala del pasado 16 de septiembre, ‘Doña Alegría’ se unió a la dinámica de ‘Congelados’ del reality show 24/7 para visitar a su nieto Aldo de Nigris.

Sin embargo, antes de entrar a la casa tuvo un breve encuentro con la actriz Mariana Botas, quien durante su estancia en el programa protagonizó un ‘shippeo’ con el creador de contenido.

La conductora desconocía la magnitud del problema entre Mariana Botas y Doña Alegría. Crédito: TikTok: Marie Claire Harp

Mariana Botas desmiente haber tratado mal a la abuelita de Aldo de Nigris en LCDLFMX

Después de haber protagonizado un emotivo encuentro con el habitante, la mamá de Poncho de Nigris utilizó sus redes sociales para difundir que durante su estancia en el foro tuvo un encuentro con una persona “nefasta”.

"Es una mujer de verdad, qué nefasta, qué grosera, una niña que no tiene educación y sí me molestó. No me dejó contestarle, me calló y yo me sentí mal por un momento”, compartió.

Pese a no mencionar directamente el nombre de la actriz de “Una familia de diez”, agregó que fue auxiliada por Wendy Guevara y Marie Claire Harp, pues estaba a pocos minutos de ingresar a la casa para reencontrarse con su familiar.

La actriz contó su versión de la conversación que tuvo con Doña Alegría en LCDLFM. (IG/@marianabotasl)

Horas más tarde, Botas rompió con la incertidumbre y reaccionó a las declaraciones por medio de sus historias de Instagram, donde negó completamente las acusaciones en su contra.

Marie Claire Harp respalda las declaraciones de Doña Lety

En medio de los dimes y diretes, Marie Claire Harp, conductora digital del reality, reveló en un live que el encuentro entre ‘Doña Alegría’ y Mariana Botas sí había estado fuerte.

“Se deschongaron, yo bromeando con Elaine en el live, de adivina quién tiene problemas con doña Lety: Mariana, pero me habían dicho de un problema, pero no sabía yo lo decía cotorreando”, comentó.

(IG: @marianabotasl // @leticiagdenigris)

Posteriormente, respaldó las declaraciones de Doña Alegría, asegurando que casi llora, pero desconocía que ya habían tenido un intercambio de palabras en redes sociales.

“Resulta que doña Lety casi llora, y Mariana salió en sus historias (diciendo): ‘Oye, no voy a permitir que me difamen’”, relató.

Aunque la presentadora no dio más detalles sobre lo ocurrido en la gala, dejó claro que el tema sí había estado “medio fuerte”. Incluso, recientemente Doña Lety volvió a mencionar lo mismo en un encuentro con la prensa.