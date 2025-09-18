Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Se pueden inscribir personas con discapacidad?

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

Las personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen tienen la posibilidad de postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro para incursionar en una capacitación la laboral gratuita y así generar experiencia laboral.

Este 2025, el programa entrega a cada aprendiz un apoyo económico mensual de 8,480 pesos y seguro médico a través del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad. Asimismo, cabe indicar que el dinero se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios mediante la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Las capacitaciones que ofrece la iniciativa se distribuyen en nueve áreas de interés distintas que son:

Cultura y deportes Administrativa Ventas Servicios Agropecuarios Oficios Industrial Ciencia y tecnología Salud

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)

¿Se pueden inscribir personas que tengan discapacidad a Jóvenes Construyendo el Futuro?

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro también permite la incursión de personas con discapacidad a fin de que les permita participar completamente en una ocupación que les proporcione un ingreso que asegure su sustento.

“En su impulso a la capacitación laboral de las juventudes, Jóvenes Construyendo el Futuro también tiene un compromiso con la inclusión de personas con discapacidad, a fin de que puedan sumarse plenamente a una actividad que les brinde un sostén económico para su vida”, indica la página.

Además, para cualquier duda o aclaración, el programa pone a disposición el Centro de Atención Telefónica a l800 841 2020, de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas, así como sus redes sociales oficiales (Facebook, Instagram o X).

Jóvenes Construyendo el Futuro también permite la incursión de personas con discapacidad

¿Cuándo y cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Tomando en cuenta cómo se realizó la última convocatoria, los interesados podrán realizar su inscripción a través de la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde es necesario tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente Clave Única de Registro de Población (CURP) Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de haber sido expedido) Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones no modificaciones, sosteniendo ficha de registro, proporcionada por el programa.

Una vez registrado, las personas interesadas tendrán que postularse a cualquier centro de trabajo por medio de la misma plataforma digital. Ahí se encontrará un mapa donde se podrán ver lo municipios del país que participan y los espacios disponibles que quedan. Cabe señalar que el programa abrirá nuevas incorporaciones en octubre y diciembre para que nuevos aprendices se integren.