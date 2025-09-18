México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Se pueden inscribir personas con discapacidad?

El programa entrega un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos

Por César Márquez

Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

Las personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen tienen la posibilidad de postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro para incursionar en una capacitación la laboral gratuita y así generar experiencia laboral.

Este 2025, el programa entrega a cada aprendiz un apoyo económico mensual de 8,480 pesos y seguro médico a través del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad. Asimismo, cabe indicar que el dinero se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios mediante la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Las capacitaciones que ofrece la iniciativa se distribuyen en nueve áreas de interés distintas que son:

  1. Cultura y deportes
  2. Administrativa
  3. Ventas
  4. Servicios
  5. Agropecuarios
  6. Oficios
  7. Industrial
  8. Ciencia y tecnología
  9. Salud
El programa Jóvenes Construyendo el
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)

¿Se pueden inscribir personas que tengan discapacidad a Jóvenes Construyendo el Futuro?

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro también permite la incursión de personas con discapacidad a fin de que les permita participar completamente en una ocupación que les proporcione un ingreso que asegure su sustento.

“En su impulso a la capacitación laboral de las juventudes, Jóvenes Construyendo el Futuro también tiene un compromiso con la inclusión de personas con discapacidad, a fin de que puedan sumarse plenamente a una actividad que les brinde un sostén económico para su vida”, indica la página.

Además, para cualquier duda o aclaración, el programa pone a disposición el Centro de Atención Telefónica a l800 841 2020, de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas, así como sus redes sociales oficiales (Facebook, Instagram o X).

Jóvenes Construyendo el Futuro
Jóvenes Construyendo el Futuro también permite la incursión de personas con discapacidad

¿Cuándo y cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Tomando en cuenta cómo se realizó la última convocatoria, los interesados podrán realizar su inscripción a través de la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde es necesario tener a la mano los siguientes documentos:

  1. Identificación oficial vigente
  2. Clave Única de Registro de Población (CURP)
  3. Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de haber sido expedido)
  4. Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones no modificaciones, sosteniendo ficha de registro, proporcionada por el programa.

Una vez registrado, las personas interesadas tendrán que postularse a cualquier centro de trabajo por medio de la misma plataforma digital. Ahí se encontrará un mapa donde se podrán ver lo municipios del país que participan y los espacios disponibles que quedan. Cabe señalar que el programa abrirá nuevas incorporaciones en octubre y diciembre para que nuevos aprendices se integren.

